Bevor FromSoftware mit Demon Souls ein komplett neues Videospielgenre einläutete, hatten sie eine Reihe namens King’s Field. Auchg diese Spiele waren düstere Fantasy-Rollenspiele mit einem fordernden Schwierigkeitsgrad, allerdings spielte man hier in der First Person. Und während sie sich mittlerweile anderen Gefilden widmen und wahrscheinlich bereits am nächsten Soulslike arbeiten, ist es nun an den Indie-Entwickler*innen, sich den Kingsfieldlikes zu widmen. Und da kommen wir nun zu Queen’s Domain, ein auf Retro angelegtes First Person Fantasy RPG, welches den Geist von King’s Field einfängt und von nur zwei Leuten entwickelt wurde. In meinem Test verrate ich euch, warum wir es hier mit einem der größten Spielehighlights des Jahres zu tun haben. Und ja, das sage ich trotz Ocarina of Time Remake und GTA VI.

Die Suche nach unserem verschwundenen Vater, ein simples Unterfangen, oder etwa nicht?

Wir schlüpfen in die Haut von Prinz Beruim, der sich auf die Suche nach seinem Vater begibt. Dieser ist mit seinem Gefolge auf die mystische Insel Neasied gereist, um eine von Gottheiten besessene Königin davon abzuhalten, wieder zu erwachen und die Weltherrschaft an sich zu reißen. Doch auch wir geraten in Seenot und landen nun als Gestrandeter auf der gefährlichen Insel, auf der es von Monstern nur so wimmelt. Nun heißt es nicht nur, unseren Vater zu finden, sondern auch die Gefahren von Neasied zu überstehen und das Geheimnis der Insel zu lüften.

Der Kern der Geschichte ist ja leicht zu verstehen, aber ganz im Stil von FromSoftware hat auch das Indie-Duo von Freshly Baked Games für Queen’s Domain entschieden, dass die Geschichte und Lore der Insel sehr kryptisch ist. Wenn man nicht genau aufpasst, dann verpasst man wichtige Informationen über etwa die Götter und ihr Verkehren. Wie es auch in Soulslikes üblich ist, finden wir interessante Storyfetzen in den Beschreibungen von Gegenständen, in Schriftstücken in der Welt und von den wenigen NPCs, die wir antreffen und die uns von ihrem jeweiligen Schicksal erzählen. Insgesamt läuft Queen’s Domain auf vier Enden hinaus, für das letzte Ende kann man ca. 40 Stunden hinbuttern. Vor allem dieses letzte Ende soll wohl laut Berichten von Completionists eine elendige Sammelei und Vervollständigung sein, überlegt euch also gut, ob ihr wirklich 100% erreichen wollt. Aber selbst wenn nicht, dann bietet Queen’s Domain eine fesselnde Atmosphäre und der Grund dafür ist der wahre Protagonists des Spiels.

Erkundungsdrang auf Maximum

Ich meine natürlich die Insel Neasied, die wir erkunden. Und selten hat Erkundung in einem Spiel so viel Spaß gemacht wie in Queen’s Domain. Wirklich hinter nahezu jeder Ecke können wir ein Geheimnis finden. Was ihr euch merken könnt: Wenn ein Skelett drauf zeigt oder etwas vielleicht mit Farbe markiert ist, dann ist dort mit ziemlicher Sicherheit etwas versteckt. Versteckte Truhen, in denen wir unter anderem Waffen und ähnliches finden können, Goldmünzen und magische Tränke und hier und da sogar hilfreiche Amulette, die Insel hat so einiges zu bieten.

Wie man es auch von Soulslikes kennt, gibt es in Queen’s Domain genau solche Abkürzungen, welche die Spielwelt miteinander verknüpft. Richtig erleichtert ist man, wenn man einen der blauen Kristall-Obelisken sichtet. An diesen können wir das Spiel nämlich speichern, uns mit einer Rast unsere Lebensenergie zurückholen und den Laden betreten, in dem wir allerlei nützliches Zeug kaufen können.

Ja, ihr habt richtig gelesen, wir müssen manuell speichern. Ein automatisches Speichersystem gibt es nicht und das ist für ein schweres Spiel auch vollkommen in Ordnung, trotzdem hätte ich mir wenigstens eine automatische Speicherung nach Bosskämpfen gewünscht. Oder vielleicht immerhin einen Speicherpunkt direkt neben ihnen, denn nach einem geschafften Boss, den man zuvor wohl einige Male probieren musste, heile zum Speicherpunkt zurückzulaufen ohne draufzugehen kann sehr stressig sein. Und sollte man sterben, nun, dann darf man den Boss halt nochmal machen, Tja. Queen’s Domain macht keinen Hehl daraus, dass es so richtig oldschool ist, sowohl in positiven, aber auch negativen Aspekten.

Schlag, Stich, Ausfallschritt

Während die Erkundung der wohl stärkste Punkt von Queen’s Domain ist, so ist das Kämpfen wohl die größte Schwäche. Versteht mich nicht falsch, man gewöhnt sich auf jeden Fall an die klobige Handhabung des Kampfes, aber es sind doch ein paar fragwürdige Entscheidungen getroffen worden. So habt ihr zum Beispiel eine Ausdauerleiste, die sich mit einem Sprint oder mit Sprüngen leert. Sie dient aber auch als eine Art Angriffsleiste, die sich leert, wenn ihr einmal mit eurer Waffe schwingt. Der Knackpunkt ist allerdings, dass ihr mehr Schaden macht, je voller die Leiste ist. Ihr müsst also im Idealfall nach jedem Schlag warten, bis sich eure Ausdauerleiste wieder gefüllt hat. Dazu kommt ein sehr spärliches Arsenal an Ausweichmöglichkeiten. Ihr bekommt später Waffen, deren Spezialfähigkeiten für Ausweichmanöver genutzt werden können, ansonsten bleibt euch nur übrig, außer Reichweite der gegnerischen Angriffe zu bleiben.

Und diese Angriffe können schon stellenweise überfordernd sein. Neben normalen Monstern, die einfach auf euch zurennen, gibt es dann noch Gegner, die aus der Entfernung auf euch schießen und mit dem weiteren Spielverlauf kommen immer mehr Viecher mit Projektilen dazu. Wie gesagt, das Kämpfen in Queen’s Domain ist meistens mehr nervig als spaßig, irgendwann habt ihr aber den Dreh raus. So könnt ihr Angriffe zum Beispiel aufladen, um noch mehr Schaden auszuteilen. Oder ihr macht euch die magischen Eigenschaften eurer Waffen zunutze. Und davon gibt es so einige.

Von rostigen Schwertern, Giftlanzen und Laserwaffen

Ihr beginnt eure Reise in Queen’s Domain mit einem rostigen Schwert, doch es kommen viele weitere Waffen dazu. Und damit meine ich nicht nur standardmäßige Sachen wie Speere, Äxte oder ein Morgenstern, sondern auch eine Vielzahl an außergewöhnlichen Exemplaren. Wichtig ist, hier auf den Typ der Waffe zu achten, denn alle Monster auf der Insel haben Schächen und Resistenzen, die es zu lernen und dann auszunutzen gilt. Jede Waffe hat außerdem einen Sekundärangriff, der meist sehr praktisch ist. Und dann wären da ja noch die magischen Waffen.

Diese haben anstelle ihres Sekundärangriffs einen magischen Angriff, denn ihr vorher durch normale Attacken aufladen müsst. Dann könnt ihr unter anderem mit einer Fackel Feuerbälle verschießen, paralysiert eure Gegner mit einer giftigen Lanze und schießt sogar aus futuristischen Handfeuerwaffen, die ja eigentlich so gar nicht in dieses Fantasy-Setting passen, aber vielleicht passen sie deshalb so gut.

Eure Waffen leveln mit ihrem Nutzen auf und können so stärker werden. Doch der richtige Clou kommt, wenn sie ein bestimmtes Level erreichen, denn sie können sich nämlich auch verwandeln. So kann aus eurem rostigen Schwert noch ein richtiges Meisterstück werden. Das Herumprobieren mit den unterschiedlichen Waffen macht eine Menge Laune und dann kommen da ja noch Wurfwaffen dazu, die ihr parallel führen könnt und deren „Munition“ sich automatisch auflädt.

Das geflügelte Schwert Endu

Diese Klinge findet man recht früh im Spiel und sie ist ein wichtiger Faktor, wenn es um euer Movement auf der Insel geht. Es handelt sich nämlich nicht nur um eine stumpfe Waffe, sie spielt auch in der Story eine wichtige Rolle und vor allem ist sie mit der Kraft des Windes gesegnet. Ihr Sekundärangriff lässt euch nach vorne schnellen und das funktioniert auch in der Luft. So weit, so gut, doch nun kommen die Windkristalle ins Spiel, die ihr überall auf der Insel verteilt finden könnt.

Für jeden gefundenen Kristall kann Endu einmal mehr aktiviert werden. Und so könnt ihr im Laufe der Zeit nur so durch die Gegend fliegen und die Insel noch weiter erkunden, als ihr es dachtet. Vor allem Vertikalität spielt also in Queen’s Domain eine große Rolle. Man kommt oft an Orten, bei denen man denkt, dass man sie vielleicht noch gar nicht hätte erreichen sollen, es steht euch durch Endus Fähigkeiten aber frei, genau dies zu tun. Und selbst wenn ihr Endu nicht als aktive Waffe führt, könnt ihr seine Spezialfähigkeit jederzeit einsetzen. Außerdem ist es eine der wenigen Optionen, im Kampf auszuweichen, was bei dem klobigen Kampfsystem ein wahrer Segen ist.

Erstmal ein paar Proteine und Kalorien ballern

Wir haben von auflevelnden Waffen gesprochen aber natürlich kann auch unser Prinz stärker werden. Wir steigen ebenfalls Stufen auf und erhalten so vor allem Stärke dazu, was bei den immer stärker werdenden Kreaturen auch wichtig ist. Andere Statusattribute wie Lebensenergie oder Ausdauer können wir stärken, indem wir Mahlzeiten überall auf der Insel verteilt finden. Zu erkennen sind sie daran, dass sie auf kleinen Tischen unter einer Servierglocke stehen.

Natürlich gibt es auch noch Ausrüstungsgegenstände, die Einfluss auf unsere Werte haben. Genau wie bei den Waffen und Wurfobjekten haben wir für Ketten und Amulette drei Slots frei, in welche wir gefundene Schmuckstücke packen können. Außerdem finden wir eine Vielzahl an temporären konsumierbaren Items, darunter natürlich Heilung aber auch Buffs für diverse Widerstände und Statuseffekte.

Die Devise von Queen’s Domain lautet „Retro“

Das sieht man, wenn man sich die Grafik des Spiels anschaut, denn es wurde in einer wunderbar nostalgischen Optik der PS1-Ära gehalten. Gleichzeitig sieht Queen’s Domain stellenweise so aus, als hätte es auch für die PS2 erscheinen können. Der Retro-Faktor wird untermalt, indem standardmäßig ein Bildrauschen-Effekt angeschaltet ist. Ich persönlich würde empfehlen, diesen auszuschalten, der stört ein wenig zu sehr und auch ohne ihn bleibt der Retro-Flair definitiv erhalten.

Insgesamt ist Queen’s Domain ein sehr atmosphärisches Spiel, auch wenn es stellenweise eine merkwürdige Atmosphäre ist. Sie ist stets passend und doch fühlt man sich manchmal wie in einer Parallelwelt. Der Soundtrack tut dazu sein übriges, er kommt nicht mit den erwarteten Fantasy-Klängen daher. An anderer Stelle ist er aber doch wieder genau wie erwartet. Wenn ihr das erste Mal den Laden betretet und von einem Entenquaken begrüßt werdet, dann wisst ihr, was ich meine. Doch was auffällt, ist dass auch eine etwas komische Stimmung einen gewissen Grusel und Anspannung erzeugen kann. Sagen wir es so: Für die skurrile Welt, wie Neasied es ist, hat Freshly Baked Games die perfekte Atmosphäre geschaffen. Da wäre es schön gewesen, wenn die NPCs wenigstens vertont wären. Gute Sprecher*innen hätten die Atmosphäre noch aufgewertet.

Titelbild: 2026 © Freshly Baked Games