Die Technik-Experten von Digital Foundry haben sich die verschiedenen Konsolenversionen von Grand Theft Auto VI angeschaut und verglichen. Im Vorfeld warb Playstation mit „Plays Best on Playstation“, doch der Test zeigt: Das ist so nicht ganz richtig!

Die Xbox Series X schlägt die PS5

Digital Foundry analysierte die Technik von Grand Theft Auto VI und verglich dabei die verschiedenen Konsolenversionen. Dabei kamen so einige Überraschungen zum Vorschein. Grundsätzlich jedoch lobte man GTA 6 für das, was es grafisch bietet, als auch für das, was es in seiner Komplexität der Spielwelt erreicht. GTA 6 biete einen enormen Detailgrad, dynamische Schatten und auch standardmäßig Raytracing. Man lobte Rockstar Games für das erreichte technische Level. Doch die Konsolen selbst gehen dabei an ihre Grenzen und liefern laut DF eine „akzeptable“ Performance. PS5 und Xbox Series X bieten beide eine grafisch gleiche Version und lösen ihr Bild in 1440p auf.

Sie beide nutzen den hauseigenen TAA-Upscaler. Gerade in der Distanz sei das Bild leicht verwaschen. Beide Konsole bieten einfaches Raytracing, welches etwas niedriger aufgelöst ist. Beide verfügen auch über das fortgeschrittene Haar-Modell und hervorragende Schattenwürfe. Doch die Framerate sei nicht immer konstant. Nur in ruhigen Momenten halte sie auf der PS5 die 30 FPS. in actionreicheren Szenen falle sie regelmäßig auf 25-30 FPS. In besonderen Stresssituationen auch sogar noch tiefer. Die Series X halte die Framerate spürbar stabiler bei 30 FPS, falle aber auch in Stresssituationen etwas ab. Man hält jedoch fest: Die Series X liefert insgesamt die etwas bessere Performance.

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Die PS5 Pro setzt sich durch – Was ist mit der Series S?

Die PS5 Pro nutzt das gleiche technische Gerüst und löst ebenfalls in 1440p auf. Sie nutzt jedoch den PSSR-Upscaler und liefert somit das insgesamt schärfere Bild. In manchen Situationen führe das aber auch zu deutlichen Bildrauschen, etwa in Bewegung bei Licht durch dichtere Vegetation. Dafür lobte man die schärferen Schatten, das etwas schärfere Raytracing und dass es die Bildrate nochmal stabiler halte, als die Series X. Aber auch hier wurden spürbare Frame Drops in besonderen Stresssituationen gemessen. Insgesamt liefere die PS5 Pro jedoch die insgesamt beste Version.

Die Series S dagegen landet auf dem letzten Platz. Die kleinste Konsole im Feld liefert 720p, welches dank FSR 4 auf 1080p hochskaliert wird. Das Bild wäre hier spürbar unschärfer, auch was Schatten und Raytracing betrifft. Zudem greift sie nicht auf das fortgeschrittene Haar-Modell zurück und hat mehr Pop-Ins. Die Framerate hält sich darüber hinaus nur selten bei 30 FPS und liegt meist darunter. Die Version sei dennoch spielbar und liefere keine Kompromisse bei der Spielwelt und liefere dennoch ein beeindruckendes Ergebnis. Einen 40 FPS-Modus dürften wir jedoch nicht erwarten, da alle Konsolen hier am Limit liefen und die CPU hier nicht erlaube, die Framerate nach oben zu schrauben.

Quelle: Digital Foundry via YouTube

Bild: 2026 © Rockstar Games