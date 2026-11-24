Grand Theft Auto VI ist eine beispiellose Erfolgsgeschichte. Tag für Tag erscheinen neue Verkaufsmeldungen, in denen ein Rekord nach dem anderen gebrochen wird. Nun haben wir auch erste offizielle Zahlen von Sony bekommen. Zusammen mit denen führender Analyse-Unternehmen, ergeben sich absolute Rekordwerte.

GTA 6 ist der erfolgreichste Launch aller Zeiten

Laut einem Beitrag im PlayStation Blog hat GTA 6 den größten Launch eines einzelnen Spiels in der Geschichte von PlayStation hingelegt, über alle Konsolengenerationen hinweg. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Beitrags hatten auf der PS5 über 39 Millionen einzelne Spieler das Spiel gestartet. Das gilt für die ersten vier Tage seit dem 19. November. Die Zahl der „Unique Players“ lässt sich allerdings nicht direkt mit den Verkaufszahlen gleichsetzen. Take-Two hatte vor einigen Tagen bereits gemeldet, dass sich das Spiel über 32 Millionen Mal verkauft hat. Die aktuelle Spielerzahl allein auf der PS5 liegt damit mehrere Millionen darüber.

Auch bei der Spielzeit sind die Werte beachtlich. Die 39 Millionen PS5-Spieler haben zusammen 683 Millionen Stunden in GTA 6 verbracht. Im Schnitt sind das rund 17,4 Stunden pro Person. Laut dem Analyse-Unternehmen Alinea-Analytics lag das Spiel davor schon bereits bei 45 Mio. verkauften Einheiten. Die Zahl ist zum jetzigen Zeitpunkt sicher schon veraltet und dürfte eher gen 50 Mio. tendieren. Ca. 75% würden es auf PS5 spielen, die restlichen 25% auf XBOX.

Quelle: Playstation/ Alinea Analytics via X (Twitter)

Bild: 2026 © Rockstar Games