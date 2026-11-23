Na, habt ihr alle schon GTA 6 durchgespielt und wartet nun auf unsere Releasevorschau, um euch neues Spielefutter auszusuchen? Kein Problem, dafür sind wir ja schließlich da. Schließen wir also den November ab und dann haben wir tatsächlich nur noch einen Monat in 2026 übrig. Die Zeit vergeht eben so schnell, wenn man was Gutes zum Zocken hat.

Die Releasevorschau vom 23. bis 29. November 2026

AI War 2: Forge Of Titans (PC) – 23. November

Große Erweiterung für das Sci-Fi-Strategiespiel.

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Gothic 3 Classic (PS5, XSX, Switch 2) – 24. November

Der dritte Teil des deutschen Rollenspielklassikers kommt nun endlich auch auf die Konsolen, mitsamt dem Community Patch natürlich.

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Gotta Catch Bugs! (PC) – 24. November

Ein gemütliches First Person-Spiel über das Fangen von Insekten.

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A Sector Darkly (PC) – 25. November

Ein Open World Erkundungsspiel im Weltraum auf der Suche nach eurer Crew.

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Company of Heroes 3: Operation Torch (PC) – 25. November

DLC zum 1. Weltkriegs-Strategiespiel.

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Cursed Words: The Madness Of Michael (PC) – 25. November

Ein DLC zum lustigen Wortspiel-Roguelike.

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Sunstone of Time (PC, PS5, MetaQuest) – 25. November

Puzzle Adventure in VR.

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Attack of the Astrals (PC) – 26. November

Ein strategisches Roguelike, bei dem jede Aktion eurer Gruppe das Spielfeld verändern kann.

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Grave Mistakes (PC) – 26. November

Ein kooperatives Friendslop-Spiel, bei dem das Thema Tod und die Arbeit in einem Bestattungsunternehmen auf humoristische Weise dargestellt wird.

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Gunboat-8 (PC) – 26. November

Ein maritimes Bullet Heaven-Roguelike.

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Ship Miner (PC) – 26. November

Ein minimalistisches 1-bit-Spiel über den Abbau von Ressourcen im Weltraum.

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10 Million Pixels (PC) – 27. November

Ein pixeliges Incremental Game auf der Suche nach dem goldenen Pixel.

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Aksun (PC) – 27. November

Ein Action Hack’n’Slash-Roguelite mit koreanischer Schamanenfolklore.

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Arkheron (PC, PS5, XSX) – 27. November

Ein PvP Action RPG, bei dem ihr gefundene Items auf die Schnelle miteinander kombiniert und so einzigartige Spielweisen ermöglicht.

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So, geschafft. Das war die Releasevorschau dann für den November. Naja, nächste Woche haben wir vielleicht noch ein paar Spiele, die am 30. November erscheinen, aber dann starten wir auf jeden Fall in den Dezember und bereiten uns schon mal auf Weihnachten vor, richtig?

Titelbild: 2026 © THQ Nordic | 2026 © Buried Things