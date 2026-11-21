Wenn man denkt, dass Ubisoft nicht noch tiefer fallen kann, müssen wir euch enttäuschen. In ihrem Ergebnisbericht von 2026 berichten sie von der Gründung des Tochterstudios Motherbrain und dieses soll sich voll auf den Einsatz von generativer KI in kommenden Spielen konzentrieren.

Ubisoft will stärker auf generative KI setzen

So richtig überrascht dürfen wir von dieser Nachricht nicht wirklich sein. Nicht nur dass Ubisoft immer wieder in der Kritik steht, zuletzt durch die Schließung mehrerer Studios in Deutschland sowie in Winnipeg, Belgrad, Quebec und Montreal.

Der neueste Streich ist jedoch die Ankündigung, dass das kürzlich gegründete Tochterstudio Motherbrain sich voll auf den Einsatz von generativer KI in Spielen konzentrieren soll. Auch das sollte keine Überraschung sein, kam doch bereits im November 2025 die Ankündigung von Teammates, ein von diesem Studio entwickeltes experimentelles Spiel mit einem AI Voice Assistant und zwei NPCs, die auch komplett von einer KI gesteuert werden.

CEO Yves Guillemot kommentierte die Ankündigung wie folgt:

„Wir haben Motherbrain, das Team hinter unserem ersten spielbaren generativen KI-Experiment Teammates, als dediziertes Tochterstudio etabliert. Sie sollen eigenständige Technologien für Gameplay erschaffen, welche Entwickler stärken und neue Möglichkeiten für reichere und immersive, fesselnde Spielererfahrungen bieten soll.“

Ja, wir blicken auch nicht so recht hinter diese Worte. Aber was auch immer Guillemot damit meint, wir werden es in Zukunft natürlich beobachten und euch hier über neue Schritte und Entwicklungen informieren.

Quelle: Ubisoft

Titelbild: 2019 © Ubisoft