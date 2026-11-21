Idle Games, oftmals auch Desktop Games genannt, sind ein Genre, welches wir hier bei uns bisher noch nicht besonders ausführlich besprochen haben. Als Autor der Releasevorschau ist mir aber vor allem in jüngster Zeit aufgefallen, dass sie immer beliebter werden. Sie sollen als kleine Ablenkung von der eintönigen Arbeit sorgen und sind wahrscheinlich besonders für ADHSler besonders gut geeignet. Und da dachten wir uns, schauen wir uns doch mal ein neues Idle Game an, darum bekommt ihr jetzt von mir einen kleinen Einblick in Celestay.

Einfach mal einen Turm in den Himmel bauen

Ein Angler und ein Handwerker sitzen auf einer Holzplattform mitten im Ozean. Und während der Angler Fische angelt, welche nicht nur als Nahrung, sondern auch als Währung in dieser Welt dienen, beginnt der Handwerker, einen Turm in den Himmel zu bauen. Dazu benötigt er Holz und Eisen, welches entweder als Treibgut aufgefunden wird oder bei fahrenden Händlern gegen Fische eingetauscht wird. Und das ist auch schon grob alles, was ihr in Celestay tut. Es macht auch Sinn, dass man in einem Idle Game nicht besonders viel erledigen muss, schließlich sollen es nur ein paar wenige Klicks sein, die man so zwischendurch eben erledigen kann.

Und doch schafft Celestay es, uns die Welt und ihre Geschichte ein wenig interessant zu gestalten. So findet der Angler gelegentlich immer wieder seltene Gegenstände, die auf die Hintergrundgeschichte der Welt und ihrer Vorzeit hinweisen. Warum ist die Erkundung des Ozeans verboten? Und warum fallen manchmal einfach so Gegenstände vom Himmel? Es gibt tatsächlich einige Mysterien zu erkunden.

Nur ab und zu mal kurz klicken

Tatsächlich ist Celestay mein erstes Idle Game und ich muss schon sagen, ich erkenne die Daseinsberechtigung für dieses Genre. Ich spiele es auch jetzt gerade, während ich diese Review schreibe. Das Spiel stresst euch zu keiner Zeit. Der Angler angelt automatisch und der Handwerker baut vor sich hin. Ihr müsst nur, wenn der Angler einen Fisch am Haken hat, auf ihn klicken, um den Fisch zu erhalten. Außerdem muss der Handwerker, sobald eine Etage des Turms fertig ist, mit Holz und Eisen versorgt werden. Der Angler benötigt, je nachdem wie tief er angeln soll, eine gewisse Zeit, die ihr nebenher verstreichen lassen könnt. Braucht ihr gerade ein paar mehr Fische, könnt ihr aber auch manuell angeln, welches in einem kleinen Minispiel dargestellt wird, in welchem ihr den Balken am richtigen Punkt stoppen müsst. Außerdem könnt ihr Treibgut durch Klicks einsammeln. Und so wächst euer Turm weiter und weiter in die Höhe.

Wir sammeln Fische, Sternbilder und Schallplatten

Es gibt jetzt kein großes Ziel, auf das wir hinarbeiten. Aber es gibt einige Sachen, die wir tatsächlich vervollständigen können. Wir legen ein Buch für alle gefangenen Fische und Tiefseekreaturen an, die wir an unseren Haken bekommen und beobachten verschiedene Sternbilder. Wir sammeln aber auch seltene Gegenstände, die wir aus dem Meer fischen. Sachen wie alte Briefe und Amulette verraten uns einiges über die Vergangenheit der Welt. Außerdem treffen wir ab und an neue Leute, die über das Meer schiffen. Das können Händler sein, Mitglieder von mysteriösen Organisationen oder einfach nur Leute, die gerne die Sterne beobachten. Manche von ihnen ziehen in unseren Turm ein, gefühlt zur Höhe des Turms sind es jedoch vergleichbar wenige Leute. Nach einiger Zeit sieht unser Turm mit vielen kleinen Häusern aus wie ein großes vertikales Dorf, dafür ist hier aber ein bisschen zu wenig Leben drin. Mit kleinen Deko-Objekten können wir auch nicht interagieren, was ein wenig schade ist.

Wir müssen effizienter werden

Celestay ist ein Spiel zum nebenher zocken, es soll ein wenig ablenken, aber keineswegs stressen. Deswegen ist es auch nicht so vollgestopft mit Gameplay-Elementen, ein wenig können wir aber trotzdem tun. Wir haben eine Werkstatt, wo wir mit Holz und Eisen auch gewisse Einrichtungen und Geräte bauen können. Manche davon haben sogar einen praktischen Nutzen. Das Fischglas bringt uns zum Beispiel mehr Fische, im Sammelnetz verheddern sich Holz- und Eisenstücke. Andere Bauten wie etwa ein Flaschenzug oder ein Arbeitskran erhöhen etwa die Baugeschwindigkeit oder verringern die benötigten Ressourcen für den Handwerker. Andere Sachen wie etwa eine Küche oder eine Hängematte sind für eure Bewohner*innen und schalten eventuell neue Interaktionen frei. Also ist der Gameplay-Loop klar: Wir sammeln Fische und Rohstoffe, um uns Verbesserungen zu ergattern, mit denen wir dann noch mehr Fische und Rohstoffe in kürzerer Zeit sammeln können. Und ein Ende ist nicht in Sicht, egal wie hoch der Turm ist und wie wackelig er wirkt, er wird immer höher.

Hast du schön vom geheimen Unterwasserstrom gehört?

Ich glaube, ich habe Celestay bisher ein wenig unter Wert verkauft. Sicher, es ist „nur“ ein Idle Game, aber wie ich gerade aufgezeigt habe, gibt es tatsächlich doch einiges zu tun. Und nun kommen wir zu einem weiteren Element, dem ihr nachgehen könnt. So habt ihr ja, wie ich erzählt habe, verschiedene Begegnungen auf hoher See. Manche davon führen zu Aufgaben, die ihr aktiv erfüllen könnt. Ihr könnt einen Ring finden, den ein Wächter ins Meer hat fallen lassen, in der Küche ein Gericht zubereiten, welches einen Gourmet überzeugt und viel mehr.

Zudem gibt es da noch die Gerüchte, die zum Beispiel über legendäre Fische berichten, die man nur mit einem bestimmten Köder auf einer bestimmten Tiefe angeln kann. Oder eine geheime Strömung, die euch eine Menge Eisen bescheren soll, sofern ihr mit einem Magneten angelt. Es macht auf jeden Fall Spaß, diese kleinen Rätsel zu entschlüsseln und die Lösungen zu finden.

Celestay, die pixelige Lo-Fi-Entspannungsoase

Was Celestay richtig gut macht, ist eine entspannende, gemütliche Atmosphäre zu bieten. Es präsentiert sich in einer pixeligen Retro-Optik und schafft es dennoch, einige beeindruckende Bilder hervorzubringen. Besonders die Beleuchtung der Tageszeiten, der nächtliche Sternenhimmel und die Wolken sind schön anzuschauen. Ein wenig störend ist lediglich, dass es unten am Turm im Wasser manchmal schwierig wird, Treibgut zu erkennen, da sich auch der Turm im Wasser spiegelt. Ich habe mehr als einmal auf ein Objekt geklickt, von welchem ich dachte es wäre ein Stück Holz, es war aber nur eine Reflektion im Wasser.

Untermalt wird die malerische Atmosphäre von einem ruhigen Lo-Fi-Soundtrack. Dieser wird Ingame sogar mit Schallplatten dargestellt. Wir können sogar ein paar neue Schallplatten angeln, insgesamt sind es aber lediglich sieben verschiedene Songs. Das ist leider ein wenig dürftig, da hätten es ruhig ein paar mehr Melodien sein können. Man kann die Musik aber auch ausschalten und seine eigene Musik abspielen, während man die Umgebungsgeräusche wie den Ozean oder den Regen laut lässt.

Weitere praktische Idle Game-Funktionen

Die Bedienung von Celestay ist echt praktisch gehalten. Das Spiel ist nur in einem kleinen, vertikalen Fenster zu spielen, welches ihr mit gehaltener rechten Maustaste über euren Bildschirm bewegen könnt. Ihr könnt außerdem einstellen, ob da Fenster vom Spiel jederzeit im Vordergrund sein soll oder wie ein normaler Tab fungiert. Ihr könnt zudem die Schrift- und Fenstergröße anpassen und auch einen Vollbildmodus gibt es.

Der chinesische Entwickler Bubble Gum LLC hat an vieles gedacht, um euch dieses Idle Game angenehm zu machen. So könnt ihr den fahrenden Händlern jederzeit sagen, dass sie bei euch warten sollen. Haben sie also einen Gegenstand, den ihr unbedingt kaufen wollt, könnt ihr sie bei euch halten lassen, so lange ihr wollt. Jede fertige Aktion wird außerdem mit einem passenden Geräusch angekündigt, sodass ihr auch kein neues Ereignis verpasst. Celestay ist zwar dazu da, um im Hintergrund zu laufen, weist euch aber auch dezent darauf hin, ab und an gespielt zu werden.

Titelbild: 2026 © Bubble Gum LLC