Einen Tag vor dem Release am 19. November ist das Review-Embargo für Grand Theft Auto VI gefallen. Die Wertungen fallen absolut unglaublich aus: Auf Metacritic steht das Spiel aktuell bei 99 von 100 Punkten. Damit ist es das bestbewertete Spiel aller Zeiten, zusammen mit Ocarina of Time. GTA 4 kam auf 98 Punkte, GTA 5 und Red Dead Redemption 2 auf 97. Auch das Zelda-Remake, das zuletzt mit 96 Punkten die Jahresliste anführte, liegt damit hinter Rockstars neuem Open-World-Titel.

Metacritic: Gleichstand mit Ocarina of Time

Die 99 Punkte beziehen sich auf die PS5-Version und basieren je nach Zeitpunkt auf rund 100 bis 109 Wertungen. Die Xbox-Series-X-Version steht ebenfalls bei 99, allerdings erst auf Basis von neun Reviews. Metacritic führt keine einzige Wertung als gemischt oder negativ. Laut Forbes sind von den 109 Tests 80 volle Punktzahlen, keine liegt unter 90. Das Spiel trägt somit das Siegel „Universal Acclaim“.

Damit zieht GTA 6 mit dem Nintendo-64-Original von The Legend of Zelda: Ocarina of Time gleich, dem bisher einzigen Spiel mit 99 Punkten. Das stammt aus dem Jahr 1998 und basiert auf 22 Wertungen. Die Zahl könnte sich in den kommenden Tagen noch verändern, wenn weitere Magazine ihre Tests nachreichen. Schon ein oder zwei schwächere Wertungen könnten den Schnitt um einen Punkt senken.

Auch bei OpenCritic liegt der Durchschnitt der Top Critics bei 99. Dort empfehlen 100 Prozent der Kritiker das Spiel.

Die Wertungen der großen Medien