Seit gefühlt einer Ewigkeit gibt es in der Gamingwelt nur ein Thema, jetzt ist es endlich da: GTA 6! Kurz vor dem offiziellen Release in Deutschland am 19.11 um 0:00 Uhr haben sich Maarten und Tobi mal zusammengesetzt, um einen Blick auf das ganze Geschehen rund um den Release des wohl größten Videospielereignisses aller Zeiten zu werfen.

Zeitumstellungen, Zahnarzt-Promotion und grandiose Reviews

Der Hype ist so riesig, er kann einem vielleicht sogar etwas auf die Nerven gehen. Aber allem Anschein nach ist er gerechtfertigt, denn GTA 6 erzielt perfekte Werte auf metacritic und setzt neue Maßstäbe. Streamer sind so heiß auf das Spiel, dass sie ihre Konsolen auf Neuseeland umstellen, wo man das Spiel bereits um 12:00 Uhr unserer Zeit spielen konnte. Die Wellen, die dieser Titel geschlagen hat, sind einfach nicht zu vergleichen. Sogar im Lokalradio wird darüber gesprochen.

Der ganze Wahnsinn von GTA 6 wird in dieser Folge von Tobi und Maarten begutachtet und analysiert, besonders um noch ein letztes mal zu sagen: „Eine neue Bis zur Glotze-Folge noch VOR GTA 6“.

Moderation: Tobi

Redaktion: Maarten