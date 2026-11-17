Für Xbox ist Spielepräservation ein Kernziel der nächsten Konsole. Das hat Jason Ronald betont, der bei Microsoft als VP of Next Generation arbeitet. Wer sich eine neue Konsole kauft, soll seine alten Spiele nicht zurücklassen müssen.

Die eigene Spiele-Bibliothek soll am Leben gehalten werden

Das Thema gewinnt an Bedeutung, weil die Branche zunehmend auf rein digitale Angebote setzt. Nintendo und PlayStation bieten zwar einige Klassiker über ihre digitalen Shops an, doch bei digitalen Käufen stellt sich die Frage nach dem Besitz. PlayStation hat in den vergangenen Monaten deutlich gemacht, dass Nutzer bei digitalen Spielen nur eine Lizenz mieten, die jederzeit widerrufen werden kann. Xbox begegnet dem mit einem Disc-to-Digital-System. Nun deutet sich an, dass die Spielepräservation auch bei der kommenden Konsole eine zentrale Rolle spielen wird.

In Microsofts Sonderausgabe des Magazins „25 Years of Play“ erklärte Ronald, warum ihm das Thema wichtig ist. Xbox sehe darin nicht nur das Richtige für die Branche, sondern fühle sich als eine der größten Plattformen und Publisher auch tief in der Verantwortung. In den ersten 30 Jahren der Spieleentwicklung habe beim Design von Hardware und Spielen praktisch niemand an Präservation gedacht.

Abwärtskompatibilität sei XBOX wichtig

Ein Beispiel dafür, dass sich das ändert, sei in diesem Jahr gekommen: Er könne erstmals Spiele der ursprünglichen Xbox auf seinem PC und auf einem Handheld spielen. Als die Spiele und die erste Xbox entworfen wurden, habe man sich eine solche Zukunft nie vorgestellt.

Die Kompatibilität präge laut Ronald inzwischen, wie die Plattform gestaltet wird und wie man mit Partnern zusammenarbeitet. Ziel sei, dass Spiele nicht nur lauffähig bleiben, sondern künftig sogar besser laufen als je zuvor. Man bewahre also nicht nur die Spiele der Vergangenheit. Die Erfahrung beeinflusse auch, wie heute Plattform und Spiele entwickelt werden, damit sie in 20 oder 30 Jahren noch spielbar sind.

Offen ist weiterhin, ob Project Helix ein eigenes Disc-Laufwerk haben wird. Xbox stellt aber klar, dass Helix trotz des Ziels, die Lücke zwischen PC und Konsole zu schließen, eine Spielkonsole ist und kein PC.

Quelle: Devin via YouTube

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