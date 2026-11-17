The Legend of Zelda: Ocarina of Time ist bis heute das einzige Spiel mit einer 99er-Wertung auf Metacritic. Da sind die Erwartungen an ein Remake natürlich sehr hoch. Aber kann ein Spiel, welches sich dicht an der Vorlage aus 1998 hält, heute noch überzeugen? Werfen wir mal einen Blick auf den Weg zurück in das Zelda von damals.

Alte Geschichte, neue Tiefe

The Legend of Zelda: Ocarina of Time ist bis heute das einzige Spiel mit einer 99er-Wertung auf Metacritic. Da sind die Erwartungen an ein Remake natürlich sehr hoch. Aber kann ein Spiel, welches sich dicht an der Vorlage aus 1998 hält, heute noch überzeugen? Werfen wir mal einen Blick auf den weg zurück in das Zelda von damals. Die Story von Ocarina of Time ist in den meisten Teilen deckungsgleich mit dem Original. Link, der einzige Kokiri ohne Fee, wird für eine wichtige Aufgabe zum Dekubaum gerufen. Um ihn zu holen wird Navi zu ihm geschickt, welche ihm von da an nicht mehr von der Seite weicht. Gemeinsam sollen sie auf eine Reise gehen, um das Königreich Hyrule vor dem Untergang zu bewahren. Schnell führt sie ihre Aufgabe ins Schloss und Prinzessin Zelda enthüllt, dass der Untergang Hyrules durch einen Mann namens Ganondorf herbeigeführt wird. Viel mehr möchte ich von der Story nicht verraten, auch wenn sie bereits fast 30 Jahre alt ist.

Ergänzt wird die Geschichte von damals mit neuen Zwischensequenzen. Die bringen allen Charakteren etwas mehr Tiefe und zeigen sogar Szenen, die es im Original nicht gab, beziehungsweise damals nur über ein wenig Text erzählt wurden. Außerdem bekommen wir im Remake auch noch eine Synchro in verschiedenen Sprachen, größtenteils erzählt sich das Spiel aber weiterhin in den von früher bekannten Textboxen. Ich persönlich finde die deutsche Version bis auf ein paar Kleinigkeiten sehr stimmig und würde behaupten, dass sie die Charaktere noch greifbarer macht, aber das ist bekanntlich Geschmackssache.

Eigensinniger Stil und viel Liebe zum Detail

Die Optik von The Legend of Zelda: Ocarina of Time trifft auf geteilte Meinungen. Zum einen sind einige mit dem Design der Charaktere unzufrieden, welches sich am japanischen Puppentheater orientiert. Zum anderen ist aber die Welt an sich mit so viel Liebe und Detail gestaltet worden, dass man sich immer wieder darin verlieren kann.

Über das Design der Charaktere kann man sich streiten. Ja der kleine Link sieht etwas mopsig aus und die Nasen sind alle sehr groß. Aber realistisch sahen viele der Charaktere auch damals schon nicht aus. Vor allem die Hexe im Trankladen oder der Forscher am Hylia-See. Zusammen mit den ganzen Details ihrer Kleidung und den schönen Dialogen gibt es ihnen einfach noch mehr Tiefe und Persönlichkeit. Auch wenn sich das Design hier und da mit dem Realismus der umgebenden Welt etwas beißt.

Die Welt ist voll von Details. Angefangen bei den Kleinigkeiten an Links Kleidung, welche, für ein Waldvolk logisch, aus groben Grasfasern besteht, oder den Verzierungen auf Deku-Schild und Kokiri-Schwert, zieht sich das durch die ganze Welt. Das Kokiri-Dorf sieht wirklich aus, als wäre es im Wald gewachsen. Kakariko ist jetzt ein Dorf mit realistischen rustikalen Häusern und einem weniger gradlinigen Layout, Goronia sieht man jetzt an, dass es in einem Vulkan liegt und in den Stein gehauen wurde, und das Reich der Zora sieht aus wie ein antikes Badehaus mit Mosaiken.

Die Monster haben einen etwas Cartoon artigen Stil bekommen. Zwar sind die Skulltulas immer noch riesige Spinnen in Schädeln, aber trotzdem sehen sie nicht mehr so bedrohlich aus wie damals. Da ich vor kurzem erst noch das Original gespielt habe kann ich euch aber sagen, es liegt nicht daran, dass ich jetzt älter bin und weniger Angst vor den Gegnern habe, es ist wirklich das Design. Trotzdem machen die Gegner einiges her und fühlen sich weiterhin bedrohlich an. Nicht zuletzt auch, weil die Angriffe von Link und den Monstern sich einfach brachial anfühlen und selbst der Biss einer Dekuranha ordentlich Wucht hat.

Dynamischer, schneller, besser

Für das Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time musste natürlich auch die Steuerung überarbeitet werden. Zielerfassung schön und gut aber wer das Original kennt, weiß um die furchtbare Kamerasteuerung des Spiels. Endlich bekommen wir eine freie Kamera und eine überarbeitete Zielerfassung, mit der sich alle Kämpfe und Rätsel viel einfacher angehen lassen. Das bringt noch mal richtig Dynamik rein.

An dieser Stelle müssen wir über den Schwierigkeitsgrad reden. Ja, Ocarina of Time fühlt sich leichter an als damals. Das liegt aber eher daran, dass die Steuerung nicht mehr der 2. Kampf ist, den wir zeitgleich führen müssen, während ein Echsalfos auf uns zu springt. Außerdem lassen sich jetzt Schleuder oder Bogen nicht mehr in der Ego-Perspektive herausholen, sondern wir zielen über die Schulter, ohne stehen bleiben zu müssen. Das sorgt für mehr Beweglichkeit, sodass diese Items jetzt auch problemlos mitten im Kampf eingesetzt werden können. Es fehlt zwar die Möglichkeit, das anvisierte Ziel auf Knopfdruck zu wechseln, aber im Gegensatz zum Original können wir auch bei anvisiertem Gegner die Kamera in jede Richtung drehen und ein anderes Ziel anvisieren.

Aber was ist denn mit der wichtigsten Änderung? Link kann jetzt auf Knopfdruck springen. Was im ersten Moment wie die krasseste Neuerung klingt, ist am Ende gar nicht so ein großer Einfluss. Am meisten kostet es ältere Fans Umgewöhnung. Statt wie seit fast 30 Jahren auf eine Kante zuzulaufen und dann automatisch zu springen, drücken wir jetzt eine Taste dafür, das ist aber auch schon alles. Hier und da ist die Welt aber darauf angepasst worden, denn wo vorher ein Hilfsmittel nötig war, würde nun ein Tastendruck reichen. Und rennen kann er jetzt auch, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, dass ich mich lieber in der Welt umgesehen habe, als mich zu beeilen.

Mehr als nur ein neuer Anstrich

Wie zu erwarten sehen die Dungeons in Ocarina of Time nicht nur besser aus, es haben sich auch ein paar Kleinigkeiten an den Rätseln geändert. Zum einen sind die Wege nun „direkter“. Wo das Original von uns erwartet hat mehrere Nebenräume zu durchsuchen, fühlen sich die Dungeons inzwischen gradliniger an. Selten musste ich mehr als einen kleinen Schlüssel zeitgleich haben oder lange Wege zurückgehen, um vergessene Kisten zu öffnen. Es sind sogar einige Räume komplett optional geworden. Dadurch fühlen sie sich aber nicht falsch an, es geht einfach schneller, als es damals der Fall war, aber das gilt am meisten für uns alte Fans.

Ein Wassertempel, so wie ich ihn damals erlebt habe, hätte möglicherweise einige Spieler zum Abbruch gebracht, daher finde ich die Änderungen wirklich angebracht. Und obwohl die Tempel für mich leichter geworden sind, scheinen sie für neue Spieler immer noch eine Herausforderung zu sein. Das spricht definitiv dafür, dass das Design weiterhin gut funktioniert und die Schwierigkeit des Originals mehr oder weniger erhalten bleibt.

Auch wenn die Tempel nicht mehr so schwer waren wie damals, hatte ich aber wirklich meinen Spaß dabei, sie zu lösen. Denn obwohl manche Rätsel leichter geworden sind, gibt es jetzt sogar noch ein paar Neue zu entdecken und auch die Gegner sind teils widerstandsfähiger geworden, wodurch der ein oder andere Kampf dann doch wieder schwerer geworden ist. Insgesamt hält sich der Schwierigkeitsgrad also in der Waage.

Immer noch das alte Ocarina of Time

Eine Sache, die neuen Spielern verborgen bleibt, ist der Nostalgie-Faktor. Ich muss zugeben, allein das Gefühl, Hyrule wiederzuentdecken, war für mich den Kauf bereits wert. Navis Flug durch das Kokiri-Dorf hat mir direkt Tränen in die Augen getrieben. Plötzlich war ich nicht mehr 35 Jahre alt, und hab es nicht mit dem Blick auf dieses Review betrachtet. Ich war wieder ein Kind, das die Welt von Ocarina of Time so entdeckt wie damals, nur dass sie viel schöner ist und sich besser spielt. Jeder Dungeon, jeder Gegner und vor allem jede Zwischensequenz. Alles bringt dieses Gefühl von damals wieder und fesselt mich genauso ans Spiel.

Sogar Musik und Soundeffekte sind überarbeitet worden, aber unglaublich nah am Original. Einige der Sounds hören sich an, als wären sie direkt aus dem N64, nur eben viel sauberer. Genauso ist die gesamte Musik sehr passend vom Orchester eingespielt, ohne dabei auch nur das kleinste Bisschen ihres damaligen Charmes zu verlieren.

Wie kann es bei all den Änderungen aber so genau dieses Gefühl treffen? Das Remake setzt einfach die Details so um, wie man es sich damals vorgestellt hat, oder so, dass es so wirkt, als hätte es damals auch schon so aussehen sollen. Es ist das Spiel von damals, nur eben mit all den Möglichkeiten, die es heute gibt. In vielen Gesprächen zum Spiel hat niemand zu mir gesagt, dass das nicht genau das war, was sie sich erhofft hatten.