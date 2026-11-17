Am 15. November 2026 hat Xbox ein digitales Exemplar seines Magazins zum 25-jährigen Jubiläum veröffentlicht. Neben einem Rückblick auf die Geschichte der Marke enthält es auch einige Geschichten über die Zukunft. Dazu gehört die Vorstellung von Bowerstone, der Hauptstadt von Albion, wo auch die Fable-Trilogie spielt. Bowerstone besteht in diesem Spiel aus drei Bezirken: Copperbottom, Butterfield Market und Bowerminster. Außerdem warten Dämonentore, Silberschlüssel-Truhen und mit den Feenblumen eine neue Aktivität auf die Spieler.

Im Interview erklärt Game Director Ralph Fulton, dass sich die Karte von Albion von Spiel zu Spiel verändert habe. In der Folklore würden sich Erzählungen vor allem über Details erhalten, die durch Erinnerungen und ausschmückende Nacherzählungen verändert werden. Deshalb habe man sich immer die Freiheit genommen, Teile der ursprünglichen Trilogie neu zu denken. Bowerstone sei für dieses Spiel komplett neu aufgebaut worden, ohne sich an Karten oder grobe Standorte der früheren Teile zu halten. Die Stadt sei so gestaltet worden, dass sie den Anforderungen des neuen Fable gerecht werde.