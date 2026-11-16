Eigentlich könnten wir uns die Releasevorschau doch sparen, schließlich liegt der Fokus in dieser Woche zu 100% auf einem einzigen Spiel, oder? Naja, es gibt durchaus einige Leute, die mit GTA 6 nichts anfangen können und immerhin sind noch 15 Indietitel mutig genug, in der gleichen Woche wie der größte Spielerelease aller Zeiten zu erscheinen. Und der Vollständigkeit halber wollen wir euch diese Spiele neben dem großen Kracher natürlich auch zeigen.

Die Releasevorschau vom 16. bis 22. November

Clicky Islands (PC) – 16. November

Eine Mischung aus Incremental Game, Clicker Game, Ressourcen Management und Citybuilder über die Gründung eines Königreichs.

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Harma (PC) – 16. November

Ein strategischer Mix aus JRPG und Roguelike-Deckbuilder.

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Littlelands (PC, Switch 2) – 16. November

Knuffige Mischung aus Lifesim, Farming Sim und Action Adventure mit kleinen Knetfiguren.

https://www.youtube.com/watch?v=CjJvdVFh4UM

SCOPECREEP (PC) – 16. November

Ein kleines Incremental Game wo ihr die Seelen von Geistern sammelt.

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Spirit Crossing (PC, Switch, Switch 2) – 16. November

Ein gemütliches MMO mit Life-Sim-Elementen.

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Topdeck Automat (PC) – 16. November

Ein Roguelike Autobattler, wo ihr einen Droiden mit Blaupausen füttert, der dann Karten für automatische Kämpfe druckt.

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Trees Hate You (PC) – 16. November

Ein Rage Game, wo jeder Baum euch umbringen möchte.

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Utopium (PC) – 16. November

Ein Topdown Actiontitel, bei dem ihr mit einem magischen Hammer eure Gegner umherschlagt.

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Ranger’s Path: National Park Simulator (PC, PS5, XSX) – 17. November

Gemütlich auf einen Nationalpark aufpassen und verwalten.

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Replicat (PC) – 18. November

Das etwas andere Memory-Spiel mit Katzen und Roguelike-Elementen.

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Space Station Designer (PC) – 18. November

Baut eure eigene Raumstation.

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Fantasy Camp Builder (PC) – 19. November

Ein gemütliches Spiel, wo ihr euren eigenen Mittelalter-Campingplatz gestaltet.

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Grand Theft Auto VI (PS5, XSX) – 19. November

Zu diesem Spiel müssen wir nun wirklich nichts mehr sagen. Ihr wisst Bescheid.

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Volvy’s Adventure: Reslimed (PC) – 19. November

Ein Retro-2D-Maskottchen Platformer ganz passend abgefahren wie man es von Devolver Digital gewohnt ist.

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The Little Crumb (PC) – 22. November

Ein süßer kleiner Bäckerei-Simulator.

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Tja, das sind sie also, die GTA 6-Konkurrenten. Werdet ihr eines dieser Spiele dem großen Release von Rockstar vorziehen? Oder gar keines dieser Spiele zocken und stattdessen auf die Releasevorschau für nächste Woche wartet? Schreibt uns gerne, wie ihr mit dem GTA-Release umgeht.

Titelbild: 2026 © Rockstar Games