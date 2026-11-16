Kampf der Giganten?
So ein Remaster hat es immer schwer: Die Nostalgie-Brille sitzt bei vielen Fans bombenfest, gleichzeitig soll sich das Spiel natürlich nicht anfühlen wie ein Museumsstück. Wie gut funktioniert die Steuerung? Machen die Monster in der Unreal Engine 5 mehr her? Und warum zur Hölle gibt es kein richtiges Tutorial?
Unser Redakteur Lars hat sich das Ganze mal genauer angesehen und sogar einen Test auf NAT-Games veröffentlicht. Wie sein Fazit ausfällt, dürft ihr euch in Folge 210 von Bis zur Glotze etwas genauer anhören!
Habt ihr Anregungen, Kritik oder Wünsche für “Bis zur Glotze“? Dann lasst es uns wissen und schreibt eure Meinungen in die Kommentare oder direkt per Mail: podcast@liesie-media.de.