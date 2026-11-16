Godzilla ist zurück auf dem Bildschirm. Über 20 Jahre nach dem GameCube-Original bekommt der Kaiju-Brawler ein Remaster mit neuer Technik, Online-Multiplayer und jeder Menge Zerstörungswut. Aber reichen die Veränderungen und nostalgischen Gefühle, um sich auch im Jahr 2026 wieder in die digitale Version der Mega-Echse zu verlieben?

So ein Remaster hat es immer schwer: Die Nostalgie-Brille sitzt bei vielen Fans bombenfest, gleichzeitig soll sich das Spiel natürlich nicht anfühlen wie ein Museumsstück. Wie gut funktioniert die Steuerung? Machen die Monster in der Unreal Engine 5 mehr her? Und warum zur Hölle gibt es kein richtiges Tutorial?

Unser Redakteur Lars hat sich das Ganze mal genauer angesehen und sogar einen Test auf NAT-Games veröffentlicht. Wie sein Fazit ausfällt, dürft ihr euch in Folge 210 von Bis zur Glotze etwas genauer anhören!