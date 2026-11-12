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Bis zur Glotze – Der XXL-Podcast zu Zelda: Ocarina of Time | Folge 209

von Christian Koitkaam
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Es ist fast drei Jahrzehnte her, dass Link zum ersten Mal in 3D durch die Steppe galoppiert ist. Jetzt bekommt einer der meistgefeierten Titel aller Zeiten ein Remake und die Resonanz ist überwältigend. Sehen wir das auch so?

 

 

Hyrule ruft, und wir sind gefolgt!

In Folge 209 sprechen Stefan (aka Pisi) und Chris über einen ihrer absoluten Klassiker ihrer Vergangenheit. Bis heute gilt The Legend of Zelda: Ocarina of Time als bahnbrechendes Meisterwerk. Nun stellt sich die Frage, ob dieses Spiel heute auch noch genauso funktioniert. Haben sich Grafik, Steuerung und Kameraführung wirklich so weiterentwickelt, wie wir es uns gewünscht haben? Und was ist mit dem legendären Wassertempel?

Um euch einen (fast) perfekten Eindruck vom Spiel zu machen: Lehnt euch zurück, schmeißt den Podcast an und begebt euch gedanklich mit uns auf die Hyrule-Steppe. Viel Spaß mit einer weiteren und vor allem umfangreichen Folge von Bis zur Glotze.

 

Moderation: Christian
Redaktion: Stefan (aka Pisi)

 

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Habt ihr Anregungen, Kritik oder Wünsche für “Bis zur Glotze“? Dann lasst es uns wissen und schreibt eure Meinungen in die Kommentare oder direkt per Mail: podcast@liesie-media.de.
Tags: Zelda, The Legend of Zelda, Ocarina of Time, Podcast, Bis zur Glotze, Nintendo Switch 2, Switch 2, The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Christian Koitka
Christian Koitka
The guy who loves videogames

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