Bis zur Glotze – Der XXL-Podcast zu Zelda: Ocarina of Time | Folge 209

Es ist fast drei Jahrzehnte her, dass Link zum ersten Mal in 3D durch die Steppe galoppiert ist. Jetzt bekommt einer der meistgefeierten Titel aller Zeiten ein Remake und die Resonanz ist überwältigend. Sehen wir das auch so?

In Folge 209 sprechen Stefan (aka Pisi) und Chris über einen ihrer absoluten Klassiker ihrer Vergangenheit. Bis heute gilt The Legend of Zelda: Ocarina of Time als bahnbrechendes Meisterwerk. Nun stellt sich die Frage, ob dieses Spiel heute auch noch genauso funktioniert. Haben sich Grafik, Steuerung und Kameraführung wirklich so weiterentwickelt, wie wir es uns gewünscht haben? Und was ist mit dem legendären Wassertempel?

Um euch einen (fast) perfekten Eindruck vom Spiel zu machen: Lehnt euch zurück, schmeißt den Podcast an und begebt euch gedanklich mit uns auf die Hyrule-Steppe. Viel Spaß mit einer weiteren und vor allem umfangreichen Folge von Bis zur Glotze.