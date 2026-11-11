Grand Theft Auto VI – 30 FPS auf allen Konsolen, sogar PS5 Pro

Eine Woche vor dem Release am 19. November hat Rockstar den Preload für Grand Theft Auto VI geöffnet. Man hat aber auch nochmal klar gemacht, dass das Spiel mit 30 FPS laufen werde, auch auf der PS5 Pro!

30 FPS auf allen Plattformen

Bei der Performance macht Rockstar eine klare Ansage: Das Spiel zielt auf 30 Bilder pro Sekunde. GTA 6 sei von Grund auf für die aktuelle Konsolengeneration entwickelt worden und treibe beide Plattformen an ihre Grenzen. Nur so lasse sich die riesige Welt von Leonida umsetzen, ohne bei Dichte und Detailgrad der Umgebungen und ihrer Bewohner Abstriche zu machen. Spieler mit einer PS5 Pro bekommen laut Rockstar die beste Optik. PSSR sorgt dort für ein schärferes Bild, und Raytracing-Schatten gibt es ausschließlich auf der Pro. Jedoch wird hier kein 40 FPS-Modus erwähnt. Dieser kursierte zuletzt als Gerücht. Doch die Premium-PS5 wird scheinbar keine schnellere Bildrate bieten.

Auch die normale PS5 hat einige Besonderheiten. Das Spiel nutzt das haptische Feedback des DualSense-Controllers durchgehend und in hoher Qualität. Die Intensität lässt sich über die Bedienungshilfen anpassen. Hinzu kommen eine verbesserte räumliche Audiowiedergabe, die Tempest 3D Audio voll ausnutzt, und kürzere Ladezeiten. Rockstar sieht GTA 6 deshalb auf der PlayStation 5 am besten aufgehoben. Für Xbox Series X|S und Xbox One gibt es zusätzlich eine Cloud-Variante über Xbox Cloud Gaming, die mit den Grafikeinstellungen der Xbox Series S läuft. Rockstar weist darauf hin, dass bei Streaming die Verbindungsgeschwindigkeit und weitere technische Faktoren die Performance auf eine Weise beeinflussen können, die beim lokalen Spielen keine Rolle spielt. Remote Play wird sowohl auf PlayStation als auch auf Xbox vollständig unterstützt.

Quelle: Rockstar Games

Bild: 2026 © Rockstar Games