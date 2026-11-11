Close

Login

Lost Password     Register
Close

Register

Lost Password     
Close

Lost Password

    Register
Aktuelle News

Grand Theft Auto VI – 30 FPS auf allen Konsolen, sogar PS5 Pro

von Christian Koitkaam
0 Comments
Bild: 2026 © Rockstar Games

Eine Woche vor dem Release am 19. November hat Rockstar den Preload für Grand Theft Auto VI geöffnet. Man hat aber auch nochmal klar gemacht, dass das Spiel mit 30 FPS laufen werde, auch auf der PS5 Pro!

 

30 FPS auf allen Plattformen

Bei der Performance macht Rockstar eine klare Ansage: Das Spiel zielt auf 30 Bilder pro Sekunde. GTA 6 sei von Grund auf für die aktuelle Konsolengeneration entwickelt worden und treibe beide Plattformen an ihre Grenzen. Nur so lasse sich die riesige Welt von Leonida umsetzen, ohne bei Dichte und Detailgrad der Umgebungen und ihrer Bewohner Abstriche zu machen. Spieler mit einer PS5 Pro bekommen laut Rockstar die beste Optik. PSSR sorgt dort für ein schärferes Bild, und Raytracing-Schatten gibt es ausschließlich auf der Pro. Jedoch wird hier kein 40 FPS-Modus erwähnt. Dieser kursierte zuletzt als Gerücht. Doch die Premium-PS5 wird scheinbar keine schnellere Bildrate bieten.

Auch die normale PS5 hat einige Besonderheiten. Das Spiel nutzt das haptische Feedback des DualSense-Controllers durchgehend und in hoher Qualität. Die Intensität lässt sich über die Bedienungshilfen anpassen. Hinzu kommen eine verbesserte räumliche Audiowiedergabe, die Tempest 3D Audio voll ausnutzt, und kürzere Ladezeiten. Rockstar sieht GTA 6 deshalb auf der PlayStation 5 am besten aufgehoben. Für Xbox Series X|S und Xbox One gibt es zusätzlich eine Cloud-Variante über Xbox Cloud Gaming, die mit den Grafikeinstellungen der Xbox Series S läuft. Rockstar weist darauf hin, dass bei Streaming die Verbindungsgeschwindigkeit und weitere technische Faktoren die Performance auf eine Weise beeinflussen können, die beim lokalen Spielen keine Rolle spielt. Remote Play wird sowohl auf PlayStation als auch auf Xbox vollständig unterstützt.

GTA 6

Bild: 2026 © Rockstar Games

 

Quelle: Rockstar Games

Bild: 2026 © Rockstar Games

Tags: rockstar games, gta, gta 6, Grand Theft Auto 6, Grand Theft Auto VI
Christian Koitka
Christian Koitka
The guy who loves videogames

Teile diesen Beitrag

Like diesen Beitrag

0

Ähnliche Beiträge

Bild: 2026 © Sony Interactive Entertainment

Fairgame$ – Playstation stellt weiteren Live-Service-Shooter ein

0 likes
Bild: 2026 © Atari

Test: Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered

0 likes
Bild: 2026 © Shift Up

Test: Stellar Blade: Complete Edition

1 likes

    Hinterlasse eine Antwort

    Deine E-Mail wird nicht veröffentlicht Required fields are marked *

    Danke für deinen Kommentar!

    Letzte Kommentare

    Die aktuelle Podcast Folge

    Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

    Inhalt entsperren
    Weitere Informationen

    Die letzten Beiträge

    Fairgame$ – Playstation stellt weiteren Live-Service-Shooter ein

    Grand Theft Auto VI – 30 FPS auf allen Konsolen, sogar PS5 Pro

    Test: Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered

    Test: Stellar Blade: Complete Edition

    Bis zur Glotze – Interessante Empfehlungen vom Steam Next Fest | Folge 208

    Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 46.2026

    Test: Final Fantasy Resonance

    Nintendo Switch 2 – Nintendo möchte den Preis der Konsole vorerst nicht erhöhen

    Bis zur Glotze – Wie gut ist der neue Warhammer-Shooter? | Folge 207

    Gewinnspiel – Wir verlosen 2x Fan-Pakete zu „Ebenezer – Eine Weihnachtsgeschichte“ (Paramount Pictures)