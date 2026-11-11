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Fairgame$ – Playstation stellt weiteren Live-Service-Shooter ein

von Christian Koitkaam
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Bild: 2026 © Sony Interactive Entertainment

Sony hat Fairgame$ eingestellt. Das berichtet bei Bloomberg der bekannte Journalist Jason Schreier. Der Shooter von Haven Studios wurde 2023 als Teil von PlayStations Vorstoß ins Live-Service-Geschäft angekündigt. Das Projekt war mehrere Jahre in Entwicklung und wurde mehrfach überarbeitet. Zuletzt plante das Studio sogar eine erneute Enthüllung unter neuem Titel.

 

Mäßiges Feedback

Den Ausschlag gab laut Bloomberg ein jüngst durchgeführter Playtest mit mehreren tausend Spielern, der Sonys Erwartungen nicht erfüllte. Technisch und in puncto Live-Service-Reife habe der Test überzeugt, doch Spielerfeedback und Retention-Zahlen fielen gemischt aus. In einer internen Mail an die Belegschaft erklärten die PlayStation-Manager Sean Decker und John Doyle, der Test habe zwar eine starke operative Umsetzung, Live-Ops-Bereitschaft und Community-Beteiligung gezeigt, die Ergebnisse bei Feedback und Spielerbindung seien aber durchwachsen gewesen und hinter den gesteckten Zielen zurückgeblieben. Als weiteren Grund nannten sie die schwierigen Marktbedingungen im Genre der PvP-Shooter.

Schon im April hatte Insider Gaming berichtet, dass der Titel in Pre-Alpha-Tests eher weniger überzeugen konnte. Trotz zahlreicher Änderungen, darunter eine wahrscheinliche Umbenennung in „Break In“ und die Neuausrichtung zum Extraction-Shooter, kam das Projekt intern nie richtig in Schwung.

Fairgame$

Bild: 2026 © Sony Interactive Entertainment

 

Keine Entlassungen beim Studio

Entlassungen bei Haven Studios soll es wegen der Einstellung nicht geben, wie Sony bestätigte. Das in Montreal ansässige Team soll sich stattdessen auf die Unterstützung anderer PlayStation-Studios konzentrieren. Welche Projekte das konkret sein werden, ist noch offen.

Fairgames war eines von mehreren Live-Service-Vorhaben, mit denen Sony über klassische Singleplayer-Erlebnisse hinauswachsen wollte. Diese Strategie musste bereits mehrere Rückschläge verkraften, und der Konzern überdenkt seinen Ansatz bei Live-Service-Spielen. Für Haven Studios, das Sony 2022 übernommen hat, bedeutet die Einstellung einen weiteren großen Einschnitt.

Quelle: Bloomberg

Bild: 2026 © Sony Interactive Entertainment

Tags: playstation, PS5, Haven Studios, Fairgames, Fairgame$
Christian Koitka
Christian Koitka
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