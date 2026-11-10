Test: Stellar Blade: Complete Edition

Mit Stellar Blade lieferte das südkoreanische Entwicklerstudio Shift Up vor rund zwei Jahren ein ordentliches Action-Brett ab, das mit seinem rasanten Kampfsystem, spektakulären Bosskämpfen und extravaganten Charakterdesign für Aufsehen sorgte. Nun ist es Zeit, auch auf Nintendos aktueller Hybridkonsole aufzuräumen und Stellar Blade mit der Complete Edition ein Rundum-sorglos-Paket zu spendieren. Doch ein technisch anspruchsvolles Actionspiel auf die vergleichsweise kompakte Hardware der Switch 2 zu bringen, ist alles andere als ein Selbstläufer. Gerade bei einem Spiel, in dem jede Parade und jeder Ausweichschritt sitzen muss, können technische Schwächen schnell zum Problem werden.

Umso spannender war die Frage, wie gut Shift Up die Umsetzung gelungen ist. Schließlich soll Stellar Blade nicht nur Zuhause am Monitor oder Fernseher überzeugen, sondern auch unterwegs im Handheld-Modus eine gute Figur machen. Mit DLSS, Frame Generation und zahlreichen Anpassungsmöglichkeiten fährt das Studio einiges auf, um Eves Abenteuer auf Nintendos Hardware möglichst flüssig darzustellen. Ganz ohne Kompromisse ging dies allerdings nicht. Wir haben uns die Switch-2-Version genauer angeschaut und verraten euch, ob sich der Ausflug auf die Nintendo-Konsole lohnt.

Apokalypse mit wenig Tiefgang und jeder Menge Kurven (Christian, PS5)

Eine ferne Zukunft. Die Erde ist verloren. Ein fremde Rasse, die Naytibas, haben den Planeten für sich beansprucht, während die Menschen derweil auf Mother Sphere leben. Zwischendurch versucht man aber mittels Landungstrupps den ehemaligen Heimatplaneten zurück zu erobern. Eve gehört genau einem solchen Trupp an. Doch schon kurz nach der Landung ihres Trupps verbleibt sich als einzige Überlebende und muss (fast) im Alleingang die Welt retten. Ja okay, die Geschichte ist wenig kreativ. So richtig ändert sich das auch im späteren Verlauf nicht mehr.

Die Story ist relativ einfach gestrickt und holte mich auch im späteren Verlauf eher nur oberflächlich ab, da es nicht gelingt etwas Tiefe in Form von besonderen Wendepunkten zu kreieren oder generell eine gewisse Tiefe anzubieten. Selbige vermisse ich auch bei den Figuren. Sie zeigen wenig Facetten, geben mir kaum Einblicke in eine vielseitige Charakterschicht. Und dazu sehen die Figuren noch so generisch aus und erinnern an MMO-Charaktere aus dem fernöstlichen Raum. Allerdings mit der Besonderheit, dass Darstellung weiblicher Charaktere sehr…ausgeprägt ist. Und mal den pubertären Humor beiseite gelegt, es sieht aber teilweise trotzdem einfach lustig aus. Hilft es der Geschichte und der Charaktertiefe? Absolut gar nicht. Aber es sieht lustig aus.

Ich steuere Eve durch eine größtenteils lineare Welt, die mir ein schönes apokalyptisches Szenario zeichnet. Ich mag das Szenario, den dunklen, aber dennoch bunten Touch. Und das ist erstmal die gute Nachricht. Grundsätzlich erfreue ich mich an linearer Level, aber auch in denen möchte ich sinnvoll beschäftigt werden. Stellar Blade versucht dies, in dem ich mich vor allem einigen Kletterpassagen widme. Die sind auflockernd zum Main-Gameplay, auf das ich nachher konkreter eingehe. Doch Tiefe sehe ich auch hier nicht. Sie sind eher zweckmäßig und liefern eben genannte Abwechslung, ohne mich besonders herauszufordern oder im Aufbau kreativ zu sein.

Im späteren Verlauf gibt es auch mal offenere Bereiche, doch die inhaltliche Struktur ist relativ ähnlich. Das Ausmaß der Größe ist dabei stets auf positiver Ebene, da sich das Spiel nie in einer Open World verliert, was in dem vorhandenen Aufbau auch eher negative Auswirkungen hätte. Auf Nebenpfaden lassen sich Ressourcen looten, die man als Währung für den Shop benötigt oder in Form von Ausrüstung an den Charakter anbringt. Insbesondere Letzteres spielt natürlich eine wichtige Rolle, denn nur so wappnet man sich für die fulminanten Kämpfe. Die sind nämlich eigentlich das Herzstück des Spiels!

Fulminante Action: Wuchtige Kämpfe, starke Bosse und ein Hauch von Soulslike (Christian, PS5)

Eve steuert sich in diesem Action-Titel relativ behäbig. Offensichtlich aber entschied man sich aus einem sehr bewussten Grund dafür. Dadurch erhält das Kampfsystem stellenweise einen Hauch von Dark Souls. Ausweichen, Parieren, Kontern, Angreifen, neue Spezialfertigkeiten nutzen. Das Kampfsystem ist im Kern relativ standardisiert. Doch es ist im Handling einfach unfassbar befriedigend und eingängig. Das Trefferfeedback ist hervorragend und ich habe einfach zu jeder Zeit das Gefühl volle Kontrolle über das Geschehen zu haben. Zudem inszeniert das Spiel die Kämpfe wahnsinnig aufwändig und beeindruckend.

Tolle Effekte und immer wieder spannende Kamerafahrten untermalen den wunderbaren Flow des Spiels. Für meinen Geschmack könnte der Titel sogar noch etwas mehr Tempo vertragen, etwa durch ein etwas schnelleres Movement. Aber möglicherweise war die Entscheidung des Teams auch dahingehend richtig, dass es im Stil des Gameplays sonst zu unübersichtlich werden könnte. Die Bosskämpfe haben es dann sogar richtig in sich. Sie sind besonders beeindruckend inszeniert und bieten einfach hervorragende Schauwerte, sodass allein das Zusehen schon Freude bereitet. Insbesondere wenn man mittels Spezialattacken durch die schön designten Gegner schnetzelt, hat das was sehr wohltuendes. Lediglich die Kamera zickte mit ihrer Lock-On-Funktion hin und wieder, da sie sich nicht immer optimal hinter Eve platziert.

Mittels neuer Fähigkeitspunkte lässt sich das Repertoire erweitern oder verbessern. Der Skill Tree ist ziemlich komplex und bietet vielseitige Möglichkeiten der Charakterentwicklung. Gut gefällt mir, dass die Skills auch tatsächlich Fortschritt bringen und nicht nur “nice to have”-Optionen sind. Sie bereichern das Spiel nicht nur durch Abwechslung und wertvolle Möglichkeiten, sich gegen Gegner zu behaupten. Eine Parallele zu den Souls-Titeln gibt es außerdem noch. Denn die Gegner respawnen beispielsweise auch wieder, wenn man den Game Over Screen sieht oder sich an einem Save Point ausruht.

Letztere sind überall in der Welt verteilt und bieten Shop, Ausruhmöglichkeit und die Option sich zu skillen. Gerade das Ausruhen ist enorm wertvoll, weil es nicht nur die Lebensanzeige auffüllt, sondern auch die Tränkevorräte. Das Element gefällt mir aber extrem gut, weil es eine gute Balance schafft, in dem ich sehr bewusst mit dem Einsatz meiner Heiltränke umgehe und auch sehr bewusst immer wieder auf das Parieren, Kontern und Ausweichen achte, was mich positiv herausfordert. Ich muss gestehen, dass ich mich beim Schwierigkeitsgrad für den leichteren entschieden habe. Wer es knackiger haben will, ist mit dem normalen Modus sehr gut bedient.

Ein Punkt, den viele feiern, ich aber weniger, ist die musikalische Untermalung. Denn das Spiel orientiert sich hier sehr offensichtlich an Nier: Automata. Heißt konkret, die Musik ist eher ruhig gehalten und bietet eine Mischung aus melancholischen Songs, die von prägnanten Chorstimmen gestützt wird, bis hin zu Jazz/ Swing Klängen. Ist eine Stil-Frage, aber ich mag es nur bis zu einem gewissen Punkt. Denn mir fehlt die Dynamik, wenn das Geschehen an Fahrt aufnimmt und brachial inszenierte Kämpfe die Szenerie übernehmen. Denn dann wirkt der Soundtrack für meinen Geschmack nicht kraftvoll genug, um die Wucht des Visuellen auch entsprechend zu unterfüttern. Wer dies als interessanten Kontrast versteht, dürfte damit deutlich glücklicher sein.

Das kann Stellar Blade auf der Nintendo Switch 2 (Tobias, NWS2)

Bei der Nintendo Switch 2-Version handelt es sich um die Complete Edition, sodass ihr direkt das vollständige Stellar Blade-Paket erhaltet. Alle bisher veröffentlichten DLCs, Inhaltsupdates und Verbesserungen sind also bereits in der neuen Version enthalten. Mit dabei sind unter anderem die Kooperationen mit NieR: Automata und Goddess of Victory: NIKKE, die zusätzliche Outfits und weitere Inhalte ins Spiel bringen. Besonders Interessant für Nintendo-Fans dürfte allerdings die neue Zusammenarbeit mit Bayonetta sein, welche vier weitere Outfits in Eves Kleiderschrank bringen. Mit Couture Bullet gibt es außerdem ein eigens für diese Version entwickeltes Outfit. Wer gerne ein wenig mit dem Aussehen seiner Spielfigur experimentiert, und bei Stellar Blade sollte man den Kleiderschrank auf jeden Fall begutachten, bekommt hier also einiges geboten. Ein zusätzliches Plus gibt es außerdem für alle Sammler physischer Spiele. Die vollständige Stellar Blade Complete Edition befindet sich nämlich auf der Cartridge und benötigt keinen zusätzlichen Download – ein auf der Switch 2 seltener Anblick.

Doch kommen wir zum wichtigsten Teil der Review: die technische Umsetzung auf der Nintendo Switch 2. Shift Up hat natürlich versucht, möglichst viel aus der Konsole herauszuholen. Dafür setzt das Studio auf eine Kombination aus NVIDIA DLSS und AMD FSR 3.1 Frame Generation. Während DLSS das Bild hochskaliert, sorgt die Frame-Interpolation für zusätzliche Zwischenbilder. Im Docked-Modus wird das Spiel auf 1080p hochskaliert, unterwegs sind es 720p. Das klingt zunächst nach einem ordentlichen Kompromiss und funktioniert in der Praxis tatsächlich besser, als man vielleicht erwarten würde. Gerade im Docked-Modus macht Stellar Blade eine überraschend gute Figur. Die Bildrate bewegt sich häufig im Bereich von 50 bis 60 FPS und sorgt dafür, dass die schnellen Kämpfe angenehm flüssig ablaufen. Auch die Eingaben fühlen sich hier überwiegend präzise und direkt an, sodass Paraden und Ausweichmanöver nicht zum Glücksspiel werden. Natürlich muss man bei genauerem Hinsehen trotzdem einige Abstriche machen. Einzelne Texturen wirken weniger detailliert, Haare können teilweise pixelig erscheinen und auch Pop-ins bleiben nicht vollständig aus. Insgesamt fällt der grafische Unterschied aber weniger drastisch aus, als wir es bei einem derart umfangreichen Actionspiel auf der Switch 2 erwartet haben.

Etwas enger wird es dafür im Handheld-Modus. Zwar bleibt das Spiel auch unterwegs spielbar, allerdings schwankt die Performance stärker. Gerade in actionreichen Abschnitten oder bei aufwendigen Effekten können die Bildraten spürbar auf unter 40 FPS einbrechen. Je nach Gebiet und Spielsituation gehen die Frames pro Sekunde deutlich zurück. Hinzu kommt eine sichtbar weichere Darstellung, bei der manche Umgebungsdetails und Texturen etwas verwaschen wirken. Besonders ärgerlich sind die teilweise merkwürdig abgehackt wirkenden Animationen weit entfernter Gegner. Aber keine Sorge, das ist kein Totalausfall, fiel uns beim genauen Testen der Switch 2-Version aber durchaus auf. Wer mit den Einstellungen noch etwas experimentiert, kann ein wenig aus der Darstellung herausholen. So verbessert das Abschalten der Bewegungsunschärfe den optischen Eindruck, während sich auch Schärfe, Gamma und Helligkeit individuell anpassen lassen. Frame Generation sollte man hingegen möglichst aktiviert lassen. Ohne die zusätzliche Zwischenbildberechnung wirkt das Geschehen zwar etwas schärfer, dafür leidet die Flüssigkeit drastisch. Gerade beim schnellen Kampfsystem macht sich dieser Unterschied deutlich bemerkbar. Eine native 40-FPS-Option (ähnlich wie bei Fallout 4) wäre hier vermutlich die beste Alternative gewesen, zumal die künstlich erzeugte Bildrate nicht in jeder Situation vollkommen überzeugend wirkt.

Neben der klassischen Bedienung mit Joy-Cons oder dem Pro Controller werden auch Gyro-Steuerung, Bewegungssteuerung, Touch-Eingaben und die Mausfunktion der Joy-Con-2-Controller unterstützt. Dazu kommen zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten für die unterschiedlichen Controller-Konfigurationen. Damit zeigt Shift Up sich auch hier von der spielerfreundlichsten Seite. Auch HD Rumble 2 wird unterstützt und liefert passend zu Angriffen, Bewegungen und bestimmten Spielsituationen ein gutes haptisches Feedback. Abgerundet wird das Ganze durch umfangreiche Barrierefreiheitsoptionen, verschiedene Schwierigkeitsgrade sowie Anpassungen für Untertitel, Kamera und Benutzeroberfläche. Insgesamt ein wirklich sehr tolles, anpassbares technisches Gerüst, welches wir für die Hybrid-Konsole ehrlicherweise nicht erwartet haben.