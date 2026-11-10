Test: Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered

Große Echsen, kleine Menschen

Das Original, Godzilla: Destroy All Monsters Melee von Pipeworks Software aus dem Jahr 2002, war nicht nur auf dem Nintendo GameCube ein Erfolg, sondern später auch auf der XBOX. Millionen von Fans haben mit Godzilla oder dessen Kaiju-Rivalen wie Gigan, Megalon, King Ghidorah und vielen weiteren Monstern andere Großechsen in diesem spektakulären 3D-Arena-Brawler verprügelt und dabei japanische, amerikanische oder europäische Großstädte in Schutt und Asche gelegt. Auch die Neuauflage setzt auf genau dieselbe Prämisse, allerdings in neuer Unreal Engine 5 Optik. Im Kern ist es aber immer noch das gleiche Spiel aus dem Jahr 2002.

Tiefgründige Kaijukeile

Dem Spieler stehen im Singleplayer vier Modi zur Auswahl: Abenteuer, Zerstörung, Überleben und Training. Im Zerstörungsmodus muss eine zufällige Stadt innerhalb eines Zeitlimits möglichst vollständig demoliert werden, um immer neue Highscores aufzustellen. Im Überlebensmodus tritt man hingegen gegen immer neue Gegnerwellen an, wobei zwischen den Runden jeweils nur ein Teil der Gesundheit wiederhergestellt wird. Und im Trainingsmodus lassen sich schließlich Schlagkombinationen gegen andere Kaijus üben.

Das Herzstück ist der Abenteuermodus, in dem einer von anfangs nur vier Kaijus ausgewählt wird, um anschließend eine Reihe von Atomechsen in den 8 verschiedenen Arenen zu vermöbeln. Zusammengehalten wird dieser glorifizierte Arcade-Modus von einer skurrilen Aliengeschichte: Kleine grüne Männchen, getreu dem Klischee, haben die Kaijus auf der Erde mit Strahlenwaffen manipuliert und hetzen sie gegeneinander auf, damit der Sieger gegen ihre eigene Kreation auf deren Mutterschiff antreten darf. Ein Durchgang dauert etwa eine halbe bis dreiviertel Stunde. Um sich alle 12 sehr unterschiedlich spielenden Kaijus freizuschalten, sind allerdings mehrere Durchgänge notwendig.

Tiefgründige Kaijukeilerei

Die zum Freischalten benötigte Währung lässt sich allerdings auch in den anderen Modi erspielen. Und ihr habt richtig gelesen: Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered verfügt über ein Progressionssystem. Eigentlich sogar über zwei. Zunächst müssen die einzelnen Kaijus über Missionen freigeschaltet werden. Dabei kann allerdings immer nur eine Mission gleichzeitig aktiv sein, was das Kaiju-Freischalten recht mühselig gestaltet. Auch die Kaijus selbst lassen sich durch regelmäßige Siege aufleveln und erhalten dadurch beispielsweise mehr Gesundheit oder verbesserte Attribute wie Tempo und Stärke.

Auch das Kampfsystem ist für einen Kaiju-Prügler überraschend vielseitig. Neben leichten und schweren Angriffen gibt es Griffe, Würfe, Schlagkombinationen, Spezialangriffe und Objekte aus der Umgebung, die ihr entweder auf eure Gegner schleudern oder diese kurzerhand selbst als Wurfgeschosse verwenden könnt. Und als wäre das nicht schon genug, mischen sich auch noch regelmäßig Menschen und Aliens in die Kämpfe ein, feuern mit Panzern auf die Kaijus oder hinterlassen Items, die eure Gesundheit wiederherstellen, die Stärke erhöhen, den Spezialangriff sofort aufladen oder Mothra zur Unterstützung herbeirufen.

Tatsächlich erinnert das Kampfsystem von Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered stellenweise eher an einen klassischen Wrestling-Titel. Diese spielerische Tiefe hat mich dann doch überrascht. Nun könnte man meinen, dass das Spiel auch ein Interesse daran hat, einem die zahlreichen Möglichkeiten näherzubringen. Doch Pustekuchen! Ein Tutorial sucht ihr vergeblich. Stattdessen wird man, ganz typisch für die damalige Zeit, direkt in die Action geworfen und muss sich sämtliche Mechaniken selbst beibringen. Ein durchaus ungewöhnlicher Ansatz im Jahr 2026. Über ein paar Tutorial-Einblendungen während des ersten Kampfes hätte ich mich durchaus gefreut.

Mehr Spieler, mehr Action?

Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered bietet einen lokalen Mehrspielermodus für bis zu vier Spieler gleichzeitig sowie einen Online-Multiplayer. Während es mir mangels ausreichender Mitbewohner (oder Freunde *schnief*) nicht möglich war, den lokalen Mehrspielermodus zu testen, habe ich mich dafür in den Online-Multiplayer gestürzt und, wie in jedem Fighting-Game, ordentlich aufs Fressbrett bekommen.

Leider hat es bereits kurz nach dem Release einige Minuten gedauert, bis mir ein Gegenspieler zugeteilt wurde. Fighting-Games haben es generell nicht leicht, über einen längeren Zeitraum eine aktive Online-Community aufrechtzuerhalten, da die meisten Kampfbegeisterten bei Street Fighter, Tekken, Mortal Kombat oder Super Smash Bros. die Fäuste glühen lassen. Ob also auch in ein paar Wochen noch eine aktive Community online Kaiju-Keile austeilt, darf bezweifelt werden.

Im lokalen Multiplayer dürfte Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered hingegen eine absolute Spaßgranate sein. Allein die Vorstellung, seine Freunde mit voller Wucht in einen Wolkenkratzer zu werfen, zaubert mir ein breites Grinsen ins Gesicht.

Neue Grafik, alter Charme

Die neue Optik auf Basis der Unreal Engine 5 ist in meinen Augen durchaus gelungen. Die Kaijus sehen detailliert und herrlich überdreht aus, die Farben leuchten kräftiger als im Original und auch die Animationen wirken deutlich lebensechter. Bei genauerer Betrachtung fallen allerdings die matschigen Texturen sowie die geringe Detailfülle und -tiefe der Umgebungsobjekte auf. Bäume, Fahrzeuge und Gebäude fallen im Vergleich zu den Kaijus deutlich ab und wirken flach und altbacken. Auch das Zerstörungsmodell hätte etwas detaillierter ausfallen können, da die Gebäude immer auf die gleiche Weise in grobe Brocken zerfallen.

Soundeffekte, Musik und Sprachausgabe wurden aus dem Originalspiel übernommen, für die Neuauflage allerdings in Stereo neu abgemischt. Das Ergebnis klingt dadurch deutlich besser. Das Kaiju-Gebrüll ist direkt den Filmen entsprungen, leider fehlen jedoch die ikonischen Originalthemes. Und das Beste zum Schluss: Es gibt sogar einen Fotomodus! Damit hätte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet.

Insgesamt wurde das Spielgefühl gekonnt in die Moderne überführt. Die Riesenechsen steuern sich, abgesehen von den etwas fummeligen Spezialangriffen, präzise genug und bringen gleichzeitig eine gewisse Trägheit mit, die ihren gewaltigen Kaiju-Körpermaßen durchaus gerecht wird. Die Kamera macht manchmal ihre eigenen Dinge, was mich persönlich aber nie sonderlich gestört hat. Und abgesehen von ein paar Clipping-Fehlern sind mir keine gravierenden technischen Schwächen aufgefallen.