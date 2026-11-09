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Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 46.2026

von Maarten Cherekam
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Bild: 2026 © Aspyr Media | 2026 © byKaleb

Und, habt ihr alle Ocarina of Time schon durchgespielt? Braucht ihr unbedingt neues Spielefutter? Kein Problem, denn wir sind mal wieder mit der Releasevorschau am Start für euch und präsentieren euch allerlei Spiele für die unterschiedlichsten Spielegeschmäcker.

 

Die Releasevorschau vom 9. bis 15. November 2026

 

  • Funeral for the Sun (PC) – 9. November

Ein Mystery Adventure mit handgezeichneten Grafiken, wo ihr ein 400 Jahre altes Mysterium ermittelt.

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  • Meltdown (PC) – 9. November

Ein Simulator, wo ihr einen nuklearen Reaktor überwachen müsst.

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  • Neo Junk City (PC) – 9. November

Ein cyberpunkiges Point’n’Click mit Shoot’em’Up- und Arcade Racing-Einlagen.

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  • Unearthly (PC) – 9. November

Mischung aus Action RPG und Incremental Game, wo ein Alien sich stetig neue Fähigkeiten aneignet, um einen Planeten zu erobern.

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  • DreamWorks Shrek 2 Remastered (PC, PS5, XSX, Switch, Switch 2) – 10. November

Eines der besseren Lizenzspiele mit dem grünen Oger bekommt ein Makeover.

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  • Football Manager 27 (PC) – 10. November

Passend zu einem jährlichen Fußballspiel ist natürlich auch ein neuer Manager-Ableger nicht fern.

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  • Hillthorn (PC, Switch) – 10. November

Ein düsterer Detektiv-Puzzler.

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  • Hope in the City (PC, XSX) – 10. November

Mystery Adventure über die 17jährige Hope auf der Suche nach ihren Eltern.

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  • Marvel Cosmic Invasion – The Siege of Castle Doom (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch, Switch 2) – 10. November

DLC zum Comic-Beat’em’Up rund um Dr. Doom, passend zum erscheinenden Avengers: Doomsday.

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  • Nocturnal 2 (PC, Switch) – 10. November

Rasante Metroidvania-Fortsetzung.

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  • One More Plate! (PC) – 10. November

Ihr müsst hungrige Monster füttern und dabei die aberwitzige Spielephysik nutzen.

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  • TANUKI: Pon’s Summer (PC, XSX, Switch, Switch 2) – 10. November

Ein kleines Open World Adventure über ein Tanuki, welches im Postbüro arbeitet.

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  • The Devil’s Due (PC) – 10. November

Ihr habt beim Pokerspiel gegen den Teufel eure Seele verloren und müsst diese nun mit einem guten Pokerface zurückerobern.

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  • Warhammer Survivors (PC, PS5, XSX, Switch, Switch 2) – 10. November

Es ist genau das, wonach es sich anhört: Ein Survivorslike im Warhammer-Universum.

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  • ZodiacLottery (PC) – 10. November

Ein Roguelike über eine tierische Lotterie.

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  • JOHN GLEEP (PC) – 11. November

John Gleep hat ein Problem: Sein Casino läuft gar nicht. Die Lösung? Einfach Spielsüchtige von fremden Planeten entführen und im eigenen Casino spielen lassen.

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  • Near Mint (PC) – 11. November

Ein Deckbuilding Roguelike, bei dem ihr stetig neue Karten zusammenbastelt.

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  • Prinny Party: Going Overboard! (PC, PS5, Switch, Switch 2) – 11. November

Virtuelles Brettspiel mit dem bekannten Pinguin und Konsorten.

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  • Void Reaver (PC) – 11. November

Sci-Fi Roguelike mit Fokus auf Inventarmanagement und Bullet Heaven-Gameplay.

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  • 9 Kings (PC) – 12. November

Das Strategie-Roguelike verlässt den Early Access.

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  • Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Dandori Academy ( Switch 2) – 12. November

Neuauflage des Strategiespiels mit neuen Inhalten.

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  • Portabellows (PC) – 12. November

Ein knuffiger 3D Platformer über eine Omi, die Zutaten für ihre Kuchen sucht.

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  • Sonic Pico Park (PC, Switch, Switch 2) – 12. November

Das bekannte Partyspiel, diesmal mit Sonic-Figuren.

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  • Corridor 13 (PC) – 13. November

Dieses psychologische Horrorspiel über einen verlassenen Schulkorridor mit der Nummer 13 erscheint an einem Freitag den 13.

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  • Drawquarium (PC) – 13. November

Gemütliche Aquarium-Sim, bei der ihr eure eigenen Fische zeichnen könnt.

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  • UnderMire (PC) – 13. November

Buntes Koop-First Person Roguelite mit Cartoon-Look.

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So, Releasevorschau ist fertig und okay, vielleicht kann keines dieser Spiele so richtig mit OoT mithalten, ist auch vielleicht ein wenig unfair, eines der besten Spiele aller Zeiten zum Vergleich zu ziehen. Dennoch glaube ich, dass jeder hier etwas findet, mit dem er Spaß haben kann. Und sollte dies nicht der Fall sein, dann kommt ihr einfach nächste Woche wieder, wenn ein gewisses anderes Spiel erscheint, ihr wisst welches.

 

Titelbild: 2026 © Aspyr Media | 2026 © byKaleb

 

Tags: Releasevorschau
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Maarten Cherek
isst nichts so heiß, wie es gekocht wird!

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