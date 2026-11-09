Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 46.2026

Und, habt ihr alle Ocarina of Time schon durchgespielt? Braucht ihr unbedingt neues Spielefutter? Kein Problem, denn wir sind mal wieder mit der Releasevorschau am Start für euch und präsentieren euch allerlei Spiele für die unterschiedlichsten Spielegeschmäcker.
Die Releasevorschau vom 9. bis 15. November 2026
- Funeral for the Sun (PC) – 9. November
Ein Mystery Adventure mit handgezeichneten Grafiken, wo ihr ein 400 Jahre altes Mysterium ermittelt.
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- Meltdown (PC) – 9. November
Ein Simulator, wo ihr einen nuklearen Reaktor überwachen müsst.
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- Neo Junk City (PC) – 9. November
Ein cyberpunkiges Point’n’Click mit Shoot’em’Up- und Arcade Racing-Einlagen.
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- Unearthly (PC) – 9. November
Mischung aus Action RPG und Incremental Game, wo ein Alien sich stetig neue Fähigkeiten aneignet, um einen Planeten zu erobern.
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- DreamWorks Shrek 2 Remastered (PC, PS5, XSX, Switch, Switch 2) – 10. November
Eines der besseren Lizenzspiele mit dem grünen Oger bekommt ein Makeover.
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- Football Manager 27 (PC) – 10. November
Passend zu einem jährlichen Fußballspiel ist natürlich auch ein neuer Manager-Ableger nicht fern.
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- Hillthorn (PC, Switch) – 10. November
Ein düsterer Detektiv-Puzzler.
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- Hope in the City (PC, XSX) – 10. November
Mystery Adventure über die 17jährige Hope auf der Suche nach ihren Eltern.
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- Marvel Cosmic Invasion – The Siege of Castle Doom (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch, Switch 2) – 10. November
DLC zum Comic-Beat’em’Up rund um Dr. Doom, passend zum erscheinenden Avengers: Doomsday.
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- Nocturnal 2 (PC, Switch) – 10. November
Rasante Metroidvania-Fortsetzung.
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- One More Plate! (PC) – 10. November
Ihr müsst hungrige Monster füttern und dabei die aberwitzige Spielephysik nutzen.
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- TANUKI: Pon’s Summer (PC, XSX, Switch, Switch 2) – 10. November
Ein kleines Open World Adventure über ein Tanuki, welches im Postbüro arbeitet.
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- The Devil’s Due (PC) – 10. November
Ihr habt beim Pokerspiel gegen den Teufel eure Seele verloren und müsst diese nun mit einem guten Pokerface zurückerobern.
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- Warhammer Survivors (PC, PS5, XSX, Switch, Switch 2) – 10. November
Es ist genau das, wonach es sich anhört: Ein Survivorslike im Warhammer-Universum.
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- ZodiacLottery (PC) – 10. November
Ein Roguelike über eine tierische Lotterie.
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- JOHN GLEEP (PC) – 11. November
John Gleep hat ein Problem: Sein Casino läuft gar nicht. Die Lösung? Einfach Spielsüchtige von fremden Planeten entführen und im eigenen Casino spielen lassen.
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- Near Mint (PC) – 11. November
Ein Deckbuilding Roguelike, bei dem ihr stetig neue Karten zusammenbastelt.
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- Prinny Party: Going Overboard! (PC, PS5, Switch, Switch 2) – 11. November
Virtuelles Brettspiel mit dem bekannten Pinguin und Konsorten.
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- Void Reaver (PC) – 11. November
Sci-Fi Roguelike mit Fokus auf Inventarmanagement und Bullet Heaven-Gameplay.
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- 9 Kings (PC) – 12. November
Das Strategie-Roguelike verlässt den Early Access.
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- Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Dandori Academy ( Switch 2) – 12. November
Neuauflage des Strategiespiels mit neuen Inhalten.
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- Portabellows (PC) – 12. November
Ein knuffiger 3D Platformer über eine Omi, die Zutaten für ihre Kuchen sucht.
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- Sonic Pico Park (PC, Switch, Switch 2) – 12. November
Das bekannte Partyspiel, diesmal mit Sonic-Figuren.
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- Corridor 13 (PC) – 13. November
Dieses psychologische Horrorspiel über einen verlassenen Schulkorridor mit der Nummer 13 erscheint an einem Freitag den 13.
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- Drawquarium (PC) – 13. November
Gemütliche Aquarium-Sim, bei der ihr eure eigenen Fische zeichnen könnt.
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- UnderMire (PC) – 13. November
Buntes Koop-First Person Roguelite mit Cartoon-Look.
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So, Releasevorschau ist fertig und okay, vielleicht kann keines dieser Spiele so richtig mit OoT mithalten, ist auch vielleicht ein wenig unfair, eines der besten Spiele aller Zeiten zum Vergleich zu ziehen. Dennoch glaube ich, dass jeder hier etwas findet, mit dem er Spaß haben kann. Und sollte dies nicht der Fall sein, dann kommt ihr einfach nächste Woche wieder, wenn ein gewisses anderes Spiel erscheint, ihr wisst welches.
Titelbild: 2026 © Aspyr Media | 2026 © byKaleb