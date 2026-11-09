Bis zur Glotze – Interessante Empfehlungen vom Steam Next Fest | Folge 208

Unser kleiner Steam Next Fest-Überblick
Mit Voivod: The Nuclear Warrior steht für Metroidvania-Fans der nächste Indie-Hit in den Startlöchern. Der von der gleichnamigen Metal-Band inspirierte Titel schickt einen schießwütigen Helden durch eine düstere Pixelart-Dystopie voller insektenartiger Feinde. Mehr dazu erfahrt ihr im Podcast oder in unserer Vorschau.
Ebenfalls spannend für Metroidvania-Fans ist Evil Moon: Unspoken, dessen Demo Lars vollkommen begeistert hat. In dem FPS-Metroidvania in Low-Poly-Optik muss eine schweigsame Nonne in einer mittelalterlichen Stadt gegen den Mond und seine grausigen Schergen antreten – bewaffnet mit einer Schusswaffe und einem Enterhaken. Auch hierzu findet ihr eine ausführliche Vorschau auf unserer Seite.
DERELIKT dürfte vor allem Fans von Alien: Resurrection, System Shock und Doom 3 ansprechen. Der Low-Poly-Survival-Shooter aus Deutschland spielt auf einer von Aliens überrannten Raumstation und bietet eine spannende Mischung aus Boomer-Shooter und Survival-Horror, garniert mit knackigen Rätseln.
Zum Abschluss geht es um Sigils of Nightfall, einen interessanten Deckbuilder-Roguelike aus Brasilien, der euch in eine düstere, nihilistische Fantasy-Welt entführt.
Habt ihr Anregungen, Kritik oder Wünsche für “Bis zur Glotze“? Dann lasst es uns wissen und schreibt eure Meinungen in die Kommentare oder direkt per Mail: podcast@liesie-media.de.