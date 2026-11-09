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Bis zur Glotze – Interessante Empfehlungen vom Steam Next Fest | Folge 208

von Christian Koitkaam
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Beim letzten Steam Next Fest gab es wieder zahlreiche Indie-Highlights, die bereits Wochen oder Monate vor ihrem Release angespielt werden konnten. Unser neuer Kollege Lars hat sich vier spannende Titel genauer angesehen und berichtet in unserer neuen Folge von „Bis zur Glotze“ von seinen Eindrücken. Viel Spaß beim Zuhören!

 

 

Unser kleiner Steam Next Fest-Überblick

Mit Voivod: The Nuclear Warrior steht für Metroidvania-Fans der nächste Indie-Hit in den Startlöchern. Der von der gleichnamigen Metal-Band inspirierte Titel schickt einen schießwütigen Helden durch eine düstere Pixelart-Dystopie voller insektenartiger Feinde. Mehr dazu erfahrt ihr im Podcast oder in unserer Vorschau.

Ebenfalls spannend für Metroidvania-Fans ist Evil Moon: Unspoken, dessen Demo Lars vollkommen begeistert hat. In dem FPS-Metroidvania in Low-Poly-Optik muss eine schweigsame Nonne in einer mittelalterlichen Stadt gegen den Mond und seine grausigen Schergen antreten – bewaffnet mit einer Schusswaffe und einem Enterhaken. Auch hierzu findet ihr eine ausführliche Vorschau auf unserer Seite.

DERELIKT dürfte vor allem Fans von Alien: Resurrection, System Shock und Doom 3 ansprechen. Der Low-Poly-Survival-Shooter aus Deutschland spielt auf einer von Aliens überrannten Raumstation und bietet eine spannende Mischung aus Boomer-Shooter und Survival-Horror, garniert mit knackigen Rätseln.

Zum Abschluss geht es um Sigils of Nightfall, einen interessanten Deckbuilder-Roguelike aus Brasilien, der euch in eine düstere, nihilistische Fantasy-Welt entführt.

 

Moderation: Tobias
Redaktion: Lars

 

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Habt ihr Anregungen, Kritik oder Wünsche für “Bis zur Glotze“? Dann lasst es uns wissen und schreibt eure Meinungen in die Kommentare oder direkt per Mail: podcast@liesie-media.de.
Tags: steam, Podcast, Bis zur Glotze, Steam Next Fest
Christian Koitka
Christian Koitka
The guy who loves videogames

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