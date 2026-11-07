Test: Final Fantasy Resonance

Eine fast bekannte Geschichte

Die Story kommt mehr oder weniger direkt aus dem Mobile Game. Genauer gesagt aus dem ersten Arc des Spiels. Für Final Fantasy Resonance wurden aber zum Beispiel Dialoge und bestimmte Passagen geändert, um dem klassischen JRPG näherzukommen. Außerdem gibt es auch Nebenmissionen, welche es in Brave Exvius noch nicht gab.

Jetzt aber mal rein da.

Die Welt liegt in Trümmern. Verbrannte Wälder, Luftschiffe und Städte. Wir befinden uns mitten in einem Krieg gigantischen Ausmaßes und übernehmen die Kontrolle über eine Frau in schwarzer Kleidung. Nach ein paar leicht zu besiegenden Truppen treffen wir auf Umbra, ein Mann in einer schweren schwarzen Rüstung, welcher scheinbar der Anführer und uns nicht unbekannt ist. Ihm unterliegen wir allerdings im Kampf und die Frau in Schwarz wird in einen goldenen Kristall gehüllt. Grade als Umbra seinen Sieg feiern will steigen neben unserem auch 7 weitere Kristalle in den Himmel und öffnen ein riesiges Portal.

Timeskip – ein paar hundert Jahre später. Rain und Lasswell, unsere beiden Helden, werden zum Erdschrein gerufen. Die Barriere dort hat sich aufgelöst. Ein noch nie dagewesenes Ereignis und Vorbote für eine bedrohliche Zukunft. Im Erdtempel treffen sie auf Umbra und die Geschworenen Sechs, welche den Kristall zerstören wollen. Rain und Lasswell sind bei weitem nicht stark genug um Umbra aufzuhalten, er besiegt die beiden und zerstört den Kristall. Vor der Vernichtung von einer mysteriösen goldenen Frau gerettet, beginnt für die beiden eine Reise um den drohenden Weltuntergang zu stoppen. Begleitet werden sie dabei von Fina, dem Mädchen aus dem Kristall, das all ihre Erinnerungen verloren hat als sie Rain und Lasswell vor dem Tod gerettet hat.

Mehr will ich zu der Story gar nicht sagen aber euch erwartet eine klassische Final Fantasy Story. Von Anfang an ist die Stimmung dicht und ein Event jagt das Nächste, ohne dabei überladen zu wirken. Freut euch auf überraschende Plottwists, Humor, Tragik und ganz viel Persönlichkeit der Charaktere.

Overworld statt Open World

Im Gegensatz zu den Open World Arealen die in Final Fantasy VII Remake und Rebirth zum Einsatz kommen gibt es in Resonance wieder eine Oberweltkarte, auf der wir von Ort zu Ort reisen. Auf der können wir uns zwar frei bewegen, werden aber erst mal gewohnt linear von einem Plotpoint zum nächsten geführt. Das wird mit Questmarkern um gesetzt, die sowohl für die Mainquest als auch alle Nebenmissionen verwendet werden.

Während wir die Karte durchlaufen und auf den ein oder anderen Zufallskampf treffen, lassen sich auch ein paar Items einsammeln. Die sind zwar nicht super wichtig aber den ein oder anderen Trank oder eine Phönixfeder mehr hat man doch immer gerne in der Tasche. Einen Ort ein mal erreicht können wir ihn ab jetzt mit der Schnellreise anwählen und den Weg für zukünftige Aufgaben überspringen. Das fühlt sich im ersten Moment super sinnvoll an, kann aber schnell dafür sorgen, dass wir das Leveln vernachlässigen und steht irgendwie im Widerspruch zum sonst klassischen Konzept. Schließlich gehört der Grind dazu und ist wichtig um gegen die Bosse klarzukommen.

Gleichzeitig bin ich aber auch auf Nebenmissionen getroffen, für die ich mehrfach über den gesamten Bereich des aktuellen Gebiets laufen sollte. Man merkt schnell, dass hier der Grind angeschoben werden soll. Gäbe es die Schnellreise nicht, wäre mir die Lauferei hier aber wirklich zu viel gewesen. Es gilt also ein gesundes Mittelmaß aus Schnellreise und Grind zu finden.

Außerdem finden wir auf der Weltkarte neben Kämpfen und Items auch optionale Gebiete. Meist beschränken die sich aber auf einzelne starke Monster und weniger richtige Dungeons. Etwas schade, denn der Loot ist zwar nett und die Kämpfe fordernd aber leider motiviert das nicht wirklich sich der Herausforderung zu stellen. Dafür bieten aber die Story Dungeons das ein oder andere kleine Rätsel und etwas Komplexität im Levelaufbau.

Alles fühlt sich vertraut und liebevoll zusammengestellt an und es macht sogar Spaß die Karte ein mal abzulaufen und die Items und kleinen Details zu sehen. In meinem Fall hat es sogar gereicht einfach normal die Wege für die Plotpoints zu laufen, um auf dem richtigen Level für den kommenden Boss zu sein. Am wichtigsten sind aber wohl die Heiligtümer des Lichts, in denen wir Helden aus den anderen Final Fantasy Spielen finden können.

Resonance kann Volle Kanne Nostalgie

Das Kernstück von Final Fantasy Resonance sind die Visionen. So gesellen sich der Krieger des Lichts aus dem ersten Final Fantasy oder Cloud Strife aus Final Fantasy VII zu uns, nachdem wir Einblicke in die Story ihres Spiels erhalten und Szenen daraus gesehen haben. Nicht nur ein mal war ich von den kleinen Einspielern vollkommen überwältigt. Jeder der Protagonisten kann eine Vision ausrüsten, um mit ihr neue Fähigkeiten zu erhalten, die zu der entsprechenden Vision passen. Zum einen können das Aktionen und passive Fertigkeiten sein, die mit FP ein einer Liste ausgerüstet werden müssen, wie im Abillity System von Final Fantasy IX. Zum anderen bekommen wir aber auch permanente Statuswerte, wenn die Visionen im Level Steigen. Als Kirsche auf der Nostalgie-Torte können die Visionen sogar einen ultimativen Angriff ausführen, mit 3D Animationen, japanischer Synchronstimme und bombastischen Effekten. Vor allem Clouds „Atomisator“ und Tidus „Blitzballgott“ könnte ich mir immer wieder ansehen.

Weiter gehts mit der Optik. Die aus Octopath Traveler und den Dragon Quest Remasterd Spielen bekannte 2DHD Grafik hat ihren Weg in ein Final Fantasy gefunden. Die Sprites der Charaktere haben ausreichend Detail um jede Emotion und Action deutlich zu zeigen, sind aber pixelig genug um den Charme der Retro-Optik voll auszuspielen. Während die Areale weicher und detaillierter sind, haben die Effekte den gleichen groben Pixel-Look was das Retro Gefühl noch weiter abrundet.

Ob Zauber oder Spezialangriffe, sie sehen alle nicht nur gut aus, sondern geben ein richtiges Gefühl von Stärke. Gemeinsam mit dem sehr guten Sounddesign kann man die Wucht der Angriffe fast schon spüren und freut sich auf die beinahe übertriebenen Spezialangriffe. Selbst in den Zwischensequenzen, während der Kamerafahrten, funktionieren die Sprites und passen sich fließend dem richtigen Winkel an. Dadurch wirkt jeder Frame wie ein eigenes kleines Diorama, dass man sich zu gerne auch einfach in den Schrank stellen möchte.

Was nicht auf den Retro- aber den Nostalgiefaktor geht ist die Musik. Während ich eigentlich die Story fortsetzen sollte bin ich doch hier und da einfach stehen geblieben, um mir ein wenig die Musik anzuhören oder habe Kämpfe etwas mehr in die Länge gezogen und dabei auf meinem Stuhl mitgewippt. Vom Orchester eingespielte Stücke untermalt mit Akzenten elektronischer Musik. Immer wieder sind die bekannten Stücke wiedererkennbar in die neuen Kompositionen eingearbeitet. Für viele Fans, inklusive mir, ist allein das schon ein Highlight, wobei man selbst ohne die Originale zu kennen problemlos von der Musik mitgerissen werden kann.

Rundenbasiert und trotzdem Action

Als Nächstes hätten wir noch die Kämpfe. Alte Hasen der Reihe werden sich freuen, denn die rundenbasierten Kämpfe sind zurück (technisch gesehen war zwar das ATB kein Rundensystem aber egal). Mit einer Zeitleiste am oberen Bildrand können wir sehen, wer wann agieren darf, für diese und die nächste Runde. So ist es möglich taktisch zu kämpfen und die Aktionen der Helden so zu verknüpfen, dass die Gegner kaum zum Zug kommen.

Dabei hilft uns die mit Final Fantasy XIII eingeführte Schock-Mechanik. Ja ohne die kommen wir inzwischen in wirklich keinem Teil mehr aus. In Final Fantasy Resonance füllen wir die Leiste aber nicht, sondern leeren sie. Sobald die Leiste gelehrt ist, wird der Gegner gebrochen und kann sich eine Runde nicht wehren und bekommt sogar noch erhöhten Schaden bis er sich erholt. Im Gegensatz zur bekannten Schock-Mechanik lässt sich der Schaden durch Folgetreffer hier nicht immer weiter steigern aber manche Angriffe machen erhöhten Schaden gegen geschockte Ziele. Zusätzlich darf der Held, welcher einen Gegner bricht, am Ende der Runde noch eine Bonusaktion ausführen.

Klingt im ersten Moment wie Beiwerk, ist aber wirklich wichtig, denn durch den Bruch halten wir vor allem Bosse davon ab ihre stärksten Attacken einzusetzen und maximieren unsere Möglichkeiten. Bei kleinen Gegnern bringt das einfach viel Spaß, bei Bossen und optionalen Gegnern sollte man sich aber wirklich Gedanken machen, wann welche Aktion sinnvoll ist. Soll ich jetzt Schaden machen oder wähle ich die Fertigkeit, die den Gegner bricht? Mit wem kann ich die Extra-Aktion gebrauchen? Schaffe ich es alle Gegner vor Runden ende zu brechen damit alle noch mal angreifen dürfen und ich die ultimative Attacke einer Vision ausführen kann?

Es gibt also einiges zu beachten.

Um zu sehen, wie Stark ein Angriff ist, hat dieser 2 Indikatoren. Eine Waffe oder ein Stab mit roten Balken stehen für den Schaden, die Kugel mit den gelben Balken steht für den Schock. Je mehr Balken, desto stärker der Angriff. Außerdem skaliert der Schaden und Schock mit den Schwächen und Stärken der Feinde. Ein Fischmonster mit Anfälligkeit für Blitz bekommt also viel mehr Schaden und verliert mehr aus der Schockleiste, wenn es mit Blitz getroffen wird, als wenn es neutral oder sogar mit seiner Stärke getroffen wird. Ich muss aber leider dazu sagen, dass ich mir da etwas mehr Information zu den Werten gewünscht hätte. Drei Balken Angriff bei zwei verschiedenen physischen Angriffen bedeuten nämlich nicht den gleichen Schaden.

Dadurch, dass man viele Fertigkeiten der Charaktere und verschiedenen Visionen kombinieren kann entstehen auch unfassbar starke Kombinationen. Aus vielen Angriffen lässt sich im richtigen Setup noch viel mehr herausholen als es zuerst den Anschein macht. Auf der normalen Schwierigkeit fühlt man sich schnell sehr mächtig, wenn man die Tricks erst mal raus hat. Auf Profi sind sie aber essenziell um überhaupt eine Chance zu haben.

„Endlich wieder Final Fantasy“

Werden sich wohl einige langjährige Fans gedacht haben. Und auch ich habe mich sehr gefreut mit Final Fantasy Resonance ein Spiel zu bekommen, das sich anfühlt wie früher, nur eben heute. Was heißt das aber für Spieler die nicht schon seit Jahren Fans des Genres und der Reihe sind? Der Einstieg ist auf jeden Fall schwerer. Gegnertypen zu kennen macht die Suche nach Elementarschwächen leichter oder entledigt sich des Trial-and-Error, wenn es um Gegner mit besonderen Eigenarten geht. Ich sehe einen Pudding, ich weiß, dass nur Magie hilft. Eisengigant? Attacke schwächen. Gleiches gilt für Zauber. Wer Namen und Effekte bereits kennt ist sofort drin, für neue Spieler heißt es aber lesen lesen lesen. Oder wisst aus dem Nichts was „Omnimagie“ bedeutet oder die Fertigkeit „Rapidschlag“ euch bringt?

Das alles schreit eben nach den Fans und genau das soll es auch. Mit Final Fantasy VII Remake hat Square Enix alte und neue Spieler abholen wollen. Hier ist das offensichtlich anders. Resonance richtet sich am meisten an bestehende Fans. Es ist ein Final Fantasy mit dem viele schon gar nicht mehr gerechnet haben, in dem sich jede Sekunde spielt wie ein Geschenk, welches „uns alten Hasen“ gemacht wurde.