Nintendo Switch 2 – Nintendo möchte den Preis der Konsole vorerst nicht erhöhen

Der Konsolenmarkt steckt in einer schwierigen Phase. Wegen der anhaltenden RAM-Knappheit sind die Preise für Hardware stark gestiegen. Die PlayStation 5 kostet inzwischen 150 US-Dollar mehr als zum Launch am 12. November 2020. Die Xbox Series X wurde sogar um 300 Dollar teurer und liegt jetzt offiziell bei 799,99 Dollar. Selbst die Switch 2, die erst nach Beginn der Chipkrise erschien und bepreist wurde, legte am 1. September 2026 um 50 Dollar zu.

Nintendo möchte den Preis halten

Nun gibt es immerhin eine etwas erfreulichere Nachricht. Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa sagte gegenüber Reuters, das Unternehmen könne sich ausreichend Speicher sichern, um eine weitere Preiserhöhung zu vermeiden. Der Preis der Switch 2 soll damit vorerst kontant bleiben.

Die Zahlen aus dem jüngsten Geschäftsquartal fielen allerdings schwächer aus. Laut Reuters sanken die Umsätze, und der operative Gewinn ging um 16 Prozent auf 73,9 Milliarden Yen zurück (rund 468 Millionen Dollar). Analysten hatten mit mehr gerechnet. Mehr Geld könnte Nintendo künftig mit höheren Preisen für das Switch-Online-Abo verdienen. Investoren sorgen sich laut Reuters wegen der Speicherknappheit und wegen fehlender großer Switch-2-Titel. Die Gewinnprognose für das gesamte Geschäftsjahr ließ Nintendo trotzdem unverändert. Auch beim Ziel, 16,5 Millionen Switch-2-Konsolen zu verkaufen, bleibt es.

Zelda könnte einen erfolgreichen Herbst bescheren

Einer der wichtigsten Titel des Jahres, das Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time, ist gerade mit hervorragenden Kritiken erschienen. Analyst Serkan Toto erwartet, dass sich das Spiel gut verkauft und Nintendo ein solides Quartal beschert. Weitere Blockbuster werde das Unternehmen aber erst im nächsten Geschäftsjahr veröffentlichen.

Nintendo ist nicht der einzige Hersteller, der bei Konsolen mit schwachen Verkäufen kämpft. Im Juli 2026 brachen die Verkäufe von Spielekonsolen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 29 Prozent ein. Ein Teil dieses Rückgangs lässt sich auf die Preiserhöhungen zurückführen.