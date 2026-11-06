Bis zur Glotze – Wie gut ist der neue Warhammer-Shooter? | Folge 207

Das Warhammer 40.000-Universum schickt uns mit Boltgun 2 in den neuesten Boomer-Shooter und wir haben es getestet! Genauer gesagt unser neuer Kollege Lars, der auch bereits den Vorgänger gespielt hat und somit aufzeigen will, ob sich der neueste Ableger lohnt.

Konkurrenz für Doom?

Das B in Boltgun 2 steht für Action…oder so. Lars hat das Spiel rauf und runter gespielt und verrät uns, was der neue Teil zu bieten hat. Dazu gibt es bereits auch den Test auf unserer Seite, aber in Folge 207 gehen wir nochmal etwas mehr ins Detail. Vor allem stellt sich die Frage: Was sind die Neuerungen? Inwiefern hebt sich das Spiel von seinen ganzen Genre-Kollegen ab? Und lohnt sich ein Kauf?

Rund um das Studio kennen wir ja bereits sehr schwierige Umstände. Schon kurz nach Release wurde angekündigt, dass das Studio umstrukturiert werden muss. Damit einher gingen zahlreiche Kündigungen, die das Team nachhaltig verändern.

Aber bedeutet das, dass der Titel etwa misslungen ist? Wir klären auf bei Bis zur Glotze!

Moderation: Christian

Redaktion: Lars