The Legend of Zelda: Ocarina of Time – Wertungen knacken den Metacritic-Rekord für 2026

Das Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time führt jetzt die Liste der bestbewerteten Spiele des Jahres 2026 bei Metacritic an. Der exklusiv für die Switch 2 erschienene Neuauflage des Nintendo-64-Klassikers von 1998 steht aktuell bei 96 Punkten, basierend auf 70 Wertungen.

Zelda begeistert die Fachpresse

Damit liegt das Remake deutlich vor dem bisherigen Spitzenreiter Sektori. Der Twin-Stick-Shooter kommt auf 93 Punkte. Der Abstand von drei Punkten wirkt recht stabil, doch ob die Spitzenposition bis Jahresende hält, bleibt abzuwarten. Immerhin erscheint Grand Theft Auto 6 in nur zwei Wochen.

Auch in der ewigen Bestenliste von Metacritic ist das Remake weit oben zu finden und belegt derzeit Platz 24. Es liegt damit vor Spielen wie Half-Life, Gran Turismo, Metal Gear Solid 2, Elden Ring und Mass Effect 2. Vor ihm stehen unter anderem The Orange Box, Baldur’s Gate 3 und die ursprüngliche Version von Resident Evil 4. Auf Platz 1 steht das Original von Ocarina of Time für den Nintendo 64, das als einziges Spiel überhaupt eine Metacritic-Wertung von 99 erreicht hat.

Lobende Worte in den Reviews

Die Platzierung in dieser Liste könnte sich noch leicht verschieben. Alle Spiele von Rang 16 bis 34 haben nämlich ebenfalls 96 Punkte und werden anhand genauerer Berechnungen sortiert. Mit weiteren Reviews kann das Remake also etwas nach oben oder unten rutschen.

Videogameschronicle vergab in seinem Test fünf Sterne und lobte, dass Nintendo das Original nicht komplett umgekrempelt, sondern nur an passenden Stellen durchdachte Modernisierungen ergänzt hat. Das Fazit lautete, das Switch-2-Remake sei eine bemerkenswerte Restauration eines der beliebtesten Abenteuer der Spielegeschichte. Nintendo habe verfeinert, was das Spiel ausmachte, und damit den definitiven Einstieg für eine neue Generation geschaffen, bei dem auch Rückkehrer sich erneut verlieben könnten.

Quelle: videogameschronicle

Bild: 2026 © Nintendo