Gewinnspiel – Wir verlosen 2x Fan-Pakete zu „Ebenezer – Eine Weihnachtsgeschichte“ (Paramount Pictures)

Wenn die Nächte länger werden und Weihnachten näher rückt, ist die Zeit für Geschichten gekommen, die uns zum Staunen, Schaudern und Nachdenken bringen. Mit Ebenezer – Eine Weihnachtsgeschichte kommt eine Neuverfilmung von Charles Dickens’ berühmtem Klassiker auf die große Leinwand. Regisseur Ti West setzt auf die düsteren und unheimlichen Seiten der Erzählung, während Johnny Depp als Ebenezer Scrooge die Hauptrolle übernimmt.

Ob als exzentrischer Pirat Jack Sparrow, als scheuer Edward mit den Scherenhänden oder als verrückter Hutmacher: Depp hat immer wieder Figuren verkörpert, die durch ihre Eigenheiten im Gedächtnis bleiben. Nun wird er zum wohl bekanntesten Weihnachtsmuffel der Literaturgeschichte. Sein Scrooge ist ein grummeliger Geizhals, der mit dem Fest der Liebe herzlich wenig anfangen kann. Doch ausgerechnet ihm steht eine Weihnachtsnacht bevor, die sein Leben für immer verändern könnte.

London im 19. Jahrhundert: Während andere Menschen die Weihnachtszeit gemeinsam verbringen, hält der verbitterte Geschäftsmann Ebenezer Scrooge seine Mitmenschen auf Abstand. Mitgefühl und Großzügigkeit spielen in seinem Alltag keine große Rolle. Für ihn zählt vor allem das eigene Vermögen – und Weihnachten ist kaum mehr als ein lästiges Ärgernis. Dann bekommt Scrooge unerwarteten Besuch. Drei Geister führen ihn durch seine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und zeigen ihm Dinge, vor denen er bislang die Augen verschlossen hat. Alte Erinnerungen werden wach, die Folgen seines Handelns treten zutage, und schließlich muss er sich der Frage stellen, welches Schicksal ihn erwartet, wenn er seinen bisherigen Weg fortsetzt. Die Begegnungen werden für Scrooge zu einer ebenso unheimlichen wie schmerzhaften Reise. Doch inmitten der erschreckenden Erkenntnisse liegt auch Hoffnung: Vielleicht ist es noch nicht zu spät, Fehler einzugestehen, anderen Menschen näherzukommen und dem eigenen Leben eine neue Richtung zu geben.

Neben Depp versammelt der Film eine namhafte Besetzung: Rupert Grint, Andrea Riseborough, Sam Claflin, Daisy Ridley, Tramell Tillman und Ian McKellen sind in weiteren Rollen zu sehen.

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Was gibt es zu gewinnen?

Es weihnachtet bereits Wir verlosen zusammen mit Paramount Pictures zum Kinostart am 12. November von Ebenezer – Eine Weihnachtsgeschichte zwei Filmpakete inkl. Freikarten des Films für euch. Gewinner:in 01-02: je 1x Ebenezer – Eine Weihnachtsgeschichte Fan-Pakete bestehend aus: 2 digitalen Freikarten plus einer Taschenuhr

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