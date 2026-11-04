Test: Kazuma Kaneko’s Tsukuyomi

Judge Dredd mit Karten

Kazuma Kaneko’s Tsukuyomi spielt in einem dystopischen Tokio der nahen Zukunft. Im Mittelpunkt steht der gigantische Wolkenkratzer „The Hashira“, ein moderner Luxusbau mit Wohnungen und Geschäften in der Bucht von Tokio. Eines Tages kommt es dort zur Katastrophe: Eine mysteriöse Barriere schließt den gesamten Gebäudekomplex von der Außenwelt ab. Gleichzeitig öffnen sich offenbar Risse zwischen den Dimensionen, aus denen monströse Wesen namens Jinma auftauchen und die eingeschlossenen Bewohner attackieren.

Wir übernehmen die Rolle eines Agenten der geheimnisvollen Organisation Tsukuyomi, die für den Schutz der Nation und die Aufrechterhaltung der Ordnung zuständig ist. Unsere Aufgabe ist es, in den abgeriegelten Komplex vorzudringen, die übernatürliche Bedrohung zu bekämpfen und uns Etage für Etage bis zur Spitze des Wolkenkratzers vorzuarbeiten. Doch schnell wird klar, dass hinter dem Vorfall mehr steckt als eine gewöhnliche Dämoneninvasion. Die Geschichte entwickelt sich zu einem Konflikt, in dem menschliche Machtinteressen auf japanische Mythologie, Götter, Dämonen und ganz unterschiedliche Weltanschauungen treffen.

Das Ass im Ärmel

In der Rolle eines Tsukuyomi-Agenten schreiten wir durch die Flure des Hashira Towers, stellen uns Gegnern, wählen alternative Routen und Abzweigungen und treffen auf NPCs und Händler. Am Ende jedes Abschnitts wartet ein meist ziemlich cool designter Boss auf uns. Nach einigen Etagen begegnen uns zudem in unregelmäßigen Abständen kleinere Zwischenbosse. Im Großen und Ganzen erinnert das Ganze an Slay the Spire, mit dem Unterschied, dass wir uns aus der Ego-Perspektive durch die Gänge bewegen, ganz wie in einem klassischen Dungeon Crawler.

Die große Stärke von Kazuma Kaneko’s Tsukuyomi liegt für mich im grundsoliden Kartenspiel, das den Kern des Gameplays bildet. Es gibt unzählige Karten mit unterschiedlichsten Effekten, während Verbesserungen und geschickte Kartenkombinationen für Abwechslung sorgen. Grundsätzlich lassen sich die Karten in drei Kategorien unterteilen: Sie verfügen entweder über Angriffsstärke, Verteidigungspunkte oder beides. Das eigentlich Spannende sind allerdings die individuellen Karteneffekte, die weit über simple Buffs und Nerfs hinausgehen. Das Ausspielen der Karten kostet je nach Stärke zwischen 0 und 2 Odo. Pro Runde stehen uns dabei in der Regel insgesamt 4 Odo zur Verfügung. Odo ist sozusagen das Mana-Pendant in Kazuma Kaneko’s Tsukuyomi.

Nur noch eine Runde

Nach jedem erfolgreich absolvierten Kampf dürfen wir uns aus einer Auswahl von drei Karten eine neue für unser Deck aussuchen. Verzichten wir auf eine Karte, bekommen wir beim nächsten Mal sogar vier zur Auswahl. Darüber hinaus gibt es Kartenhändler, bei denen wir neue Karten mit unserer erspielten Ingame-Währung kaufen oder vorhandene verbessern können. Letzteres hat allerdings einen Haken: Für jede Verbesserung müssen wir eine andere Karte aus unserem Deck opfern. Die Upgrades erhöhen dabei nicht nur die Angriffs- oder Verteidigungswerte, sondern können auch bestehende Karteneffekte deutlich verstärken oder sogar völlig neue hinzufügen.

Insgesamt ist das Kartensystem erfreulich umfangreich, motivierend und funktioniert richtig gut. Der genretypische „Nur noch eine Runde“-Loop kickt bereits nach ein paar Versuchen rein. Dazu trägt auch das Fortschrittssystem bei: Bei jedem Durchlauf sammeln wir Erfahrungspunkte, mit denen wir neue Boni, Items und permanente Verbesserungen freischalten. Zu Beginn jeder Runde wählen wir einen der freigeschalteten Boni aus, im weiteren Verlauf des Durchgangs können zusätzliche hinzukommen. Zwischen den Etagen wechseln wir regelmäßig die Tsukuyomi-Agenten, die zwar jeweils eigene Decks, Boni und Spielweisen mitbringen, sich unterm Strich aber doch recht ähnlich spielen. Außerdem müssen wir jeden Agenten separat leveln, was gerade im späteren Spielverlauf etwas lästig werden kann.

Chimpanzini bananini

Das Seltsamste an Kazuma Kaneko’s Tsukuyomi ist in meinen Augen der völlig unnötige Einsatz generativer KI. Im Spielverlauf lassen sich durch das Voranschreiten auf den Etagen, bestimmte Karteneffekte und weitere Ereignisse bei der Entität Okami durch vorgefertigte Prompts neue Karten erzeugen. Deren Artworks wurden ursprünglich mithilfe generativer KI erstellt. Die „AI Kaneko“ benannte KI wurde dafür mit Illustrationen von Kazuma Kaneko, Namen und Fähigkeiten trainiert. Die KI-Funktion des ursprünglichen Mobile-Spiels Tsukuyomi: The Divine Hunter wurde für die neue Version allerdings entfernt. Stattdessen hat man rund 3.600 zuvor KI-generierte Karten ausgewählt und übernommen. Die Auswahl erfolgte unter anderem anhand ihrer Beliebtheit in der Community. Neue, individuelle Karten werden während des Spielens also nicht mehr generiert.

Doch oh boy … diese KI-Karten sind teilweise absolut grotesk. Zwischen den liebevoll gestalteten regulären Karten und den KI-generierten Pendants besteht immer wieder ein derart großer qualitativer Unterschied, dass es regelrecht störend ist. Es fühlt sich an, als würde man einen Studio-Ghibli-Film schauen und plötzlich läuft mitten im Geschehen ein KI-Früchte-TikTok. Um den Deckbuilder-Dungeon-Crawler also vollends genießen zu können, braucht es ein gehöriges Maß an Toleranz gegenüber KI-Slop, dessen man sich besser vorher bewusst sein sollte. Andernfalls kann selbst das grundsolide Kern-Gameplay nicht verhindern, dass am Ende eine Enttäuschung zurückbleibt.

Seltsam seelenlos

Auch mit dem restlichen Artdesign bin ich nicht so richtig warm geworden. Während mir die durchdesignten Standardkarten, wie bereits erwähnt, wirklich gut gefallen haben, sind die Figuren schon arg Persona-coded, ohne dabei auch nur annähernd deren Charme zu erreichen. Die immer gleichen, uninspirierten, klinisch reinen Büroflure, durch die wir uns bewegen, ließen mich bereits nach wenigen Stunden ermüden. Zum Glück können wir per Knopfdruck mit Sonic-the-Hedgehog-Geschwindigkeit hindurchrasen. Immer wieder wird das Spielgeschehen allerdings durch Ereignisse und Storyschnipsel unterbrochen, die im Visual-Novel-Stil präsentiert werden. Da ich ohnehin kein großer Fan von Visual Novels bin, konnte mich auch diese Erzählweise nicht abholen. Zusammen mit der belanglosen und stellenweise wirren Geschichte ergibt sich eine Erzählung, die mich ziemlich kaltgelassen hat. Auch grafisch kann Kazuma Kaneko’s Tsukuyomi seine Mobile-Wurzeln nicht verbergen. Die Modelle wirken wenig plastisch und flach, während die Effekte aussehen, als wären sie direkt aus einer beliebigen Asset-Library übernommen worden.

Ähnlich ernüchternd fällt mein Urteil über die Musik aus, die unaufgeregt vor sich hindüdelt, sich dabei ständig wiederholt und kaum im Gedächtnis bleibt. Auch sie soll mithilfe generativer KI entstanden sein, was zumindest den etwas seelenlosen Charakter des Fahrstuhl-Drum’n’Bass erklären würde. Für Freunde deutscher Lokalisierungen wird es besonders hart: Kazuma Kaneko’s Tsukuyomi bietet weder eine Sprachausgabe noch deutsche Bildschirmtexte. Wer kein Englisch beherrscht, dürfte mit dem Titel daher wenig Freude haben. Ach, Kazuma Kaneko, ein Roguelike-Deckbuilder mit deiner Kunst hätte so viel Potenzial gehabt. Warum musste so vieles mit KI-Slop dahingeschludert werden? Es ist wirklich ein Jammer.