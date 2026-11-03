Test: Nintendo Switch Sports Resort

Nintendo Switch Sports kam 2022 mit wenigen Sportarten auf den Markt und bekam den Rest erst nach und nach über kostenlose Updates. Das Spiel fühlte sich unfertig an und war eine insgesamt solide Sportsammlung, die jedoch einiges vermissen ließ. Mit Switch Sports Resort ist das anders. Das Spiel erscheint als Switch-2-Exklusivtitel, bringt zwölf Sportarten gleich zum Start mit, bietet Online-Multiplayer und einen neuen Offline-Modus namens Island Crown. Aber reicht das?

Comeback

Schauplatz ist wie schon im 2009 erschienenen Wii Sports Resort die tropische Insel Wuhu. Das merkt man sofort, denn die Insel ist nicht bloß Kulisse, sondern ein Ort, den man erkunden kann. Aber dazu nachher mehr. Im Spiel stecken Tennis, Bowling, Volleyball, Basketball und Golf, die man aus Switch Sports kennt. Dazu kommen Boxing, Tischtennis und Bogenschießen, die ältere Spieler aus der Wii Zeit im Kopf haben, sowie Power Cruising und Prop Plane, also Wassermotorrad und Propellerflugzeug. Neu für die Reihe sind laut Nintendo nur zwei Sportarten: Daumenringen und Skateboarding. Als kleine Aufwärmübung gibt es außerdem Seilspringen.

Das ist die erste Schwäche des Spiels, und sie liegt auf der Hand. Wer Switch Sports ausgiebig gespielt hat, bekommt hier viel Bekanntes serviert und somit vermisst man doch ein wenig denvöllig neuen Anstrich. Dazu kommt, dass Fußball und Chambara aus dem Vorgänger nicht mehr dabei sind. Wer genau diese beiden Sportarten geliebt hat, schaut hier in die Röhre. Die gute Nachricht: Die meisten der alten Sportarten spielen sich besser als zuvor. Es fühlt sich weniger nach einem Aufguss an als nach einer Überarbeitung, bei der Nintendo an den Details gefeilt hat.

Daumenwrestling ist das Highlight?

Tischtennis gehört für mich zu den Highlights. Die Ballkontrolle fühlt sich erstaunlich fein an, man merkt, wie man durch die Schlagbewegung Tempo und Richtung beeinflusst, und die Ballwechsel werden schnell hektisch. Der Return-Challenge-Modus ist ebenfalls zurück und sorgt für zusätzliche Abwechslung.

Bogenschießen dagegen funktioniert mit zwei Joy-Con, die man wie einen Bogen hält. Man zieht die Sehne, zielt und muss dabei den Wind berücksichtigen. Es gibt zwölf Schießstände in zwei Modi, was für ein Spiel dieser Art ordentlich ist. Das Ganze ist ruhiger als die meisten anderen Sportarten, und gerade das macht den Reiz aus.

Daumenringen ist die Überraschung des Spiels. Man muss den Daumen des Gegners für drei Sekunden festnageln, und wer eine Taste gedrückt hält, lässt den eigenen Daumen anschwellen. Das klingt nach einem Gag, ist aber ein richtig gutes kleines Duell, das in der Gruppe sofort für Gelächter sorgt. In mehreren Tests landet es unter den beliebtesten Sportarten, und das kann ich nachvollziehen, obwohl ich starke Vorbehalte gegenüber dieser Sportart im Vorfeld hatte.

Bei Volleyball läuft es in Dreierzügen aus Annahme, Zuspiel und Schmetterball. Das macht Spaß, aber die Bewegungen fühlen sich im Vergleich zum Rest etwas weniger rund an. Basketball ist die schwächste Sportart im Paket. Die Verteidigung ist zu stark, wodurch Angriffe schnell ins Leere laufen, und auch hier wirken die Bewegungsabläufe nicht ganz so sauber wie anderswo.

Tennis, Bowling und Golf sind solide und bieten vor allem Vertrautes. Beim Bowling gibt es ein besonderes Schmankerl: Im Nebenmodus kommen 100 Pins zum Einsatz, was für Abwechslung sorgt.

I like to move it

Gespielt wird mit der Bewegungssteuerung der Joy-Cons und die Technik dahinter funktioniert im Großen und Ganzen echt gut. Die Sportarten reagieren präzise auf sämtliche Eingaben. Die Joy-Con 2 bringen außerdem eine feinere Vibration mit, die in einigen Sportarten richtig gut zur Geltung kommt. Beim Boxen spürt man jeden Treffer als kleinen Impuls in der Hand, und das macht erstaunlich viel aus.

Wichtig zu wissen: Das Spiel lässt sich nur mit abgenommenen Controllern spielen, im reinen Handheld-Modus mit angedockten Joy-Con geht es nicht. Die Original Joy-Con der ersten Switch funktionieren bei allen Sportarten außer Skateboarding, was für Familien mit mehreren Controllern praktisch ist. Nur beim Skateboarding braucht man zwingend die Joy-Con 2, weil dort die Maussteuerung zum Einsatz kommt.

Die Maussteuerung ist die große Neuerung, und ihre Umsetzung beim Skateboarding ist ein Streitpunkt. Man bewegt den Controller zurück, um sich abzustoßen, hebt ihn schnell an für einen Ollie und lehnt sich zur Seite, um zu lenken. Die Idee ist clever, und die Erkennung funktioniert zuverlässig, aber die Abstoßbewegung wird auf Dauer unbequem. Ich mag die Idee dahinter, aber das Konzept ist schon arg ungewöhnlich Ich würde sagen: Für kurze Runden ist das großartig, für lange Sessions auf Wuhu eher gewöhnungsbedürftig.

Ein weiterer Punkt betrifft das Boxen. Gerade bei schnellen Folgen aus Ausweichen, Haken und Geraden kommt die Bewegungserkennung gelegentlich ins Straucheln. Das ist kein Dealbreaker, aber bei einer so körperlichen Sportart fällt es auf. Insgesamt muss ich aber sagen, dass sich die Wii-Mote damals aber einfach griffiger angefühlt an und die Joy-Cons da nicht ganz das Handling erreichen. Man muss sich dran gewöhnen, doch der Level an Komfort wird hier eben nicht ganz erreicht.

Erkundung mit Limits

Die drei Freizeitsportarten sind Skateboarding, Power Cruising und Prop Plane. Sie bieten auch die Möglichkeit, die Insel frei zu erkunden. Jede dieser Aktivitäten bietet eine Sightseeing-Tour, in der man fünf Minuten Zeit hat, um möglichst viele Sammelobjekte und Fotomotive aufzuspüren.

Das ist der atmosphärisch stärkste Teil des Spiels. Mit dem Wassermotorrad über das Meer zu brettern, per Skateboard durch die Straßen zu rollen oder mit dem Propellerflugzeug über die Insel zu gleiten, vermittelt tatsächlich das Gefühl, an einem Urlaubsort zu sein. Beim Flugzeug hält man den Controller wie einen Papierflieger, neigt ihn zum Steuern, rollt und schießt auf Ballons. Das ist einfach, aber es funktioniert hervorragend, und die Bewegung fühlt sich intuitiv an. Beim Wassermotorrad lenkt man und verdreht den Controller für einen Boost. Außerdem gibt es einen Vierspielermodus.

Das Problem ist das Zeitlimit. Fünf Minuten sind schnell vorbei, und wer sich in der Welt verlieren möchte, wird ständig unterbrochen. Gerade bei einer Insel, die so viel Lust aufs Entdecken macht, wirkt das etwas zu eng gesetzt. Ein freier Erkundungsmodus ohne Uhr wäre eine sinnvolle Ergänzung gewesen. Hier sollte Nintendo unbedingt nachbessern! Weil so kann man sich nie so ganz auf die Erkundung und die Umgebung einlassen.

Karrieremodus-Ersatz

Neu ist der Offline Modus Island Crown. Hier tritt man in neun der zwölf Sportarten gegen eine Reihe von Gegnern an und steigt im Rang auf, bis man gegen die Island Champions und Legends antritt. Jede Sportart hat eigene Gegnerfiguren, was dem Ganzen etwas Persönlichkeit gibt. Dazu kommen Stempel und Erfolge, die man sammeln kann, und ein Anpassungssystem für die eigene Figur. Man spielt wahlweise als Mii oder als Sportsmate.

Island Crown ist ein guter Anreiz, auch allein zu spielen, und es ist ein klarer Fortschritt gegenüber dem Vorgänger, der in dieser Hinsicht sehr dünn war. Ob die Motivation über viele Stunden trägt, hängt davon ab, wie sehr man Ranglistenprogression mag. Es ist unterhaltsam, aber kein komplexer Karrieremodus. Und gerade so einen hätte ich mir schon gewünscht. Etwas mehr Inszenierung. Etwas mehr zum Freispielen, sich motivieren zu lassen und eine Progression zu spüren. Das fehlt einfach.

Der Kern des Spiels bleibt aber das Spielen mit anderen. Zu Hause am Fernseher entfaltet Switch Sports Resort sein volles Potenzial, weil sich die meisten Sportarten in Minuten erklären lassen und auch Gelegenheitsspieler sofort mitmachen können. Da fühl ich mich fast ins Jahr 2006 zurückversetzt, bei meinen ersten Wii Sports-Sessions. Online ist die Auswahl größer als gedacht. In der Freundeslobby können bis zu acht Personen zusammenkommen, die meisten Sportarten erlauben vier Spieler, Golf bis zu acht und das Überlebens-Bowling sogar bis zu 16. Für Online-Spiele wird aber natürlich auch ein Nintendo Switch Online-Abo benötigt.

Technisch zweckmäßig

Optisch ist Switch Sports Resort der bisher schönste Teil der Reihe. Im Dockmodus läuft das Spiel in 4K, und die bunte Insel mit ihren Stränden, Straßen und Gewässern sieht frisch und einladend aus. Trotzdem ist die Grafik nicht der große Wurf. Die Switch 2 könnte mehr leisten und Wuhu Island hätte sein Potenzial in manchen Bereichen besser ausschöpfen können. Besonders in den Erkundungsabschnitten fällt auf, dass die Welt zwar stilistisch hübsch, aber nicht sonderlich detailliert ist.

Dafür sind die Ladezeiten kurz und das Spiel läuft sauber. Größere technische Probleme sind in den Tests nicht aufgefallen, und die Menüs sind übersichtlich aufgebaut, sodass man schnell zwischen den Sportarten wechseln kann.

Etwas schade finde ich, dass Nintendo so sehr auf die neuen Avatare setzt, anstatt auf die bekannten Mii’s. Dass die relevant sind, sollte doch Tomodach Life zuletzt wieder bewiesen haben, oder? Die Avatare sehen zwar an sich nett aus, doch die Mii’s versprühen so viel mehr Charme.

Fazit zu Nintendo Switch Sports Resort Nintendo Switch Sports Resort macht vieles richtig, was dem Vorgänger gefehlt hat. Es bietet insgesamt wesentlich mehr und hat mit Wuhu Island einen Schauplatz mit echtem Nostalgiefaktor. Die Bewegungssteuerung funktioniert bei den meisten Sportarten sehr gut und bringt mehr Immersion, als es der letzte Ausflug auf Wuhu-Island tat. Tischtennis, Bogenschießen und Daumenringen sind echte Highlights, und die Freizeitsportarten sorgen für eine entspannte Abwechslung, der aber leider dennoch einige Steine in den Weg gelegt werden und ich nie das gesamte Freiheitserlebnis genießen kann. Zu viele Sportarten sind außerdem Wiederholungen aus Switch Sports und zudem fehlen auch zwei Sportarten aus dem Vorgänger. Somit fehlt es sich in der Hinsicht zwar wie ein Upgrade an, aber nicht wie eine Evolution. Unterm Strich ist das Spiel ein solider, runder Party-Titel, der sich besonders für gemeinsame Abende mit Familie und Freunden eignet. Wer Switch Sports mochte, bekommt hier mehr und in besser. Wer vor allem allein spielt, findet mit Island Crown zumindest einen vernünftigen Grund dazu. Ob es einem dann die 50€, bzw. 60€ in der Retail-Version wert ist, das müsst ihr ein wenig von eurer Erwartungshaltung abhängig machen und eurer grundsätzlichen Einstellung gegenüber Party-Games. Christian Koitka (Redakteur)

Positiv: Mehr Sportarten als im Vorgänger Wuhu-Island überzeugt als Location erneut Daumenringen ist das klare Highlight unter den Sportspielen Insbesondere der Multiplayer-Modus ist großartig Es bindet sämtliche Steuerungskonzepte clever in die Sportarten ein Island Crown ist eine schöne Neuerung für Offline-Spieler

Negativ: So manche Sportart wurde nur recycled Störende Limitierung beim Erkunden der Insel Ein richtiger Karrieremodus hätte dem Spiel gut getan Technisch "nur" okay und ich vermisse den Fokus auf die Mii's

Online Multiplayer

Couch-Koop / Splitscreen

Mikrotransaktionen

Lootboxen

Onlinezwang

Kostenpflichtiger Seasonpass für DLCs

Ab in die Sammlung? Wer Switch Sports ausgelassen hat, aber auf Party Games steht, kann hier auf jeden Fall zugreifen. Ansonsten wartet vielleicht mal auf einen Sale.

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