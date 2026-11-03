Test: Call of Duty: Modern Warfare 4

Mit Modern Warfare 4 endet die 2019 gestartete Neuauflage der Modern Warfare-Reihe. Der Weg dahin war holprig. Der Reboot begeisterte, Modern Warfare 2 kam gut an, Modern Warfare 3 von Sledgehammer Games wurde dagegen vor allem wegen der Kampagne kritisiert. Infinity Ward hatte also einiges zu reparieren und gleichzeitig eine Geschichte zu Ende zu bringen, die sich über mehrere Spiele und viele Fanerwartungen aufgebaut hat. Zudem liegt der große Misserfolg von Black Ops 7 im Nacken. Für den Turnover hatte das Studio nun vier volle Jahre Entwicklungszeit. Überraschend viel. Aber hat es sich auch ausgezahlt?

Neues Setting

Die Kampagne besteht aus 16 Missionen und erzählt zwei Handlungsstränge, die sich erst recht spät treffen. Der erste folgt Private Park und seiner Einheit in Südkorea, wo Nordkorea eine groß angelegte Invasion startet. Park ist ein junger Soldat, der zum ersten Mal echten Kampf erlebt, und sein Strang erzählt davon, wie eine zusammenbrechende Front aussieht, wenn man mittendrin steckt. Der zweite Strang gehört Captain Price, der nach dem Ende von Task Force 141 auf eigene Faust unterwegs ist und weiter Jagd auf Makarov macht, um den Tod von Soap zu rächen.

Hier liegt das erzählerische Herz des Spiels. Price ist nicht mehr der souveräne Anführer, den man kennt. Sein Vertrauen in Valeria kommt ihn teuer zu stehen, und die CIA-Verbindungsfrau Kate Laswell sieht ihn plötzlich als Fahnenflüchtigen. Ausgerechnet Ghost und Gaz, die letzten Mitglieder seines alten Teams, sollen ihn fassen oder töten. Die Szenen zwischen den auseinandergebrochenen Teammitgliedern gehören zu den besten des Spiels, weil sie von der gemeinsamen Geschichte leben, die sich über Jahre aufgebaut hat. Man merkt dabei deutlich, dass Price’ moralischer Kompass ins Wanken geraten ist. Hinter allem steckt ein mysteriöser Gegenspieler namens Archer und eine Waffe, die das globale Machtgleichgewicht verschieben könnte.

Ich will nicht zu viel verraten, denn die Kampagne lebt von ihren Wendungen. Nur so viel: Das Spiel traut sich, harte Entscheidungen zu treffen. Und den Mut muss ich einfach loben, weil es sich damit einfach auch von den Titeln der vergangenen Jahre abhebt.

Mutig!

Die Missionen führen einen von Südkorea nach New York, Paris und Mumbai, und das Spiel wechselt dabei geschickt zwischen verschiedenen Spielstilen. Es gibt die klassischen, groß inszenierten Schlachtfeldeinsätze, bei denen um einen herum alles explodiert. Dazu kommen Schleichpassagen, Verfolgungsjagden und mindestens eine Mission, die deutlich offener aufgebaut ist als der Rest. Diese Abwechslung sorgt dafür, dass sich die Kampagne nie wie ein bloßes Abarbeiten von Schießbuden anfühlt. Das Pacing zwischen all den verschiedenen Missionen und Schauplätzen ist wirklich hervorragend.

Die Inszenierung ist, wie man es von Infinity Ward kennt, auf hohem Niveau. Die Kampagne beginnt musikalisch mit C.R.E.A.M. von Wu-Tang Clan, was gleich zeigt, dass das Spiel auch Mut zu ungewöhnlichen Entscheidungen hat. Die ersten Minuten in Hajin City sind chaotisch, laut und nah an den Figuren. Die Bilder wirken dabei brutal, aber nicht als Selbstzweck, und das Spiel schafft es, Spektakel und menschliche Momente zu mischen.

Etwas Kritik gibt es trotzdem. Die Kampagne ist mit fünf bis neun Stunden je nach Schwierigkeitsgrad nicht besonders lang, was für die Reihe aber eben Standard ist. Die Geschichte hat außerdem ihre schwächeren Momente. Zudem trieft das Ganze wieder vor Patriotismus und klischeebehafteten Feindbildern. Da muss man für sich vielleicht mal etwas das Hirn auf Durchzug stellen. Aber abseits dessen überraschte mich die Kampagne positiv und ist eine der Besten der letzten 14 Jahre.

Klassisch, aber gut!

Das Gunpaly fühlt sich gewohnt hervorragend an. Waffen haben Gewicht und Rückstoß, Treffer sind gut spürbar, und die Steuerung reagiert direkt. Zusammen mit dem wuchtigen Sounddesign entsteht ein Gefühl von Impact, das gerade in den lauten Kampagnenmomenten sehr gut trägt.

Die Bewegung ist schnell, aber geerdeter als in den letzten Black Ops-Teilen. Infinity Ward hat die Omnimovement ganz gestrichen, also das freie Rutschen und Springen in alle Richtungen. Stattdessen gibt es Sprinten mit begrenzter Ausdauer, Slides, die sich abbrechen und direkt ins Zielen führen, ein überarbeitetes Klettersystem und sogar Rohre, an denen man hochklettern kann. Das Ganze fühlt sich dadurch kontrollierter und nachvollziehbarer an, ohne träge zu werden. Es ist eine gute Mischung zwischen dem Tempo der letzten Teile und den Oldschool-Games. Und entscheidend ist das vor allem natürlich im Kampf gegen menschliche Mitspieler.

Hier findet man sich hier schnell zurecht. Die Matches sind kurz, meist nicht viel länger als fünf Minuten, und man respawnt sofort. Die Zeit bis zum Tod ist etwas länger als zuletzt, schnell, aber nicht augenblicklich. Dadurch bleibt mehr Raum für Reaktionen, ohne dass sich Gefechte zäh anfühlen. Weapon Bloom gibt es nicht mehr, das Zielen ist also vorhersehbarer, und die neuen Apex-Attachments bringen eine zusätzliche Ebene in die Loadouts.

Es gibt zwölf Kern Maps für 6v6 zum Start, dazu die bekannten Modi wie Team Deathmatch, Kill Confirmed und Domination. Auch Gunfight und Big War mit größeren Karten sind wieder dabei. Neu ist vor allem Inflation, ein 6v6 Modus, der wie Kill Confirmed funktioniert, nur dass getötete Gegner Geld fallen lassen. Wer stirbt, verliert einen Teil davon. Das ist ein nettes, einfaches Konzept, das gut funktioniert, aber das Spiel nicht grundlegend verändert.

Das Rad wird nicht neu erfunden

Der interessanteste Neuzugang ist Kill Block. Das ist eine modulare Karte, die sich aus mehreren Abschnitten zusammensetzt und ihr Layout immer wieder ändert. Laut Entwicklern gibt es über 500 mögliche Konfigurationen, dazu kann sich das Wetter mitten im Match ändern. Zum Start gibt es dort Gunfight Matches in den Varianten 3v3 und 10v10, in denen alle mit zufällig zugewiesenen Loadouts starten. Das ist erfrischend, weil man nie genau weiß, was auf einen zukommt, und weil es einem das übliche Auswendiglernen von Lieblingsrouten abnimmt. Kleiner Nachteil: Auf einer ständig wechselnden Karte sind Ansagen an die Mitspieler schwieriger, auch wenn die Ränder in Quadranten eingeteilt sind und das Ping-System über das Steuerkreuz ordentlich funktioniert.

Außerhalb von Kill Block sind die klassischen Maps solide bis super, aber unauffällig. Es gibt keine, die besonders heraussticht, was zum einen für ein grundsätzlich und durchweg hohes Niveau spricht. Denn die Karten orientieren sich sehr am oberen COD-Standard. Mut für eine Highlight-Map vermisst man aber daher ebenfalls. Grundsätzlich hatte ich aber wieder sehr viel Spaß mit den actionreichen Runden. Das Rad wird nicht neu erfunden, es ist mehr der Versuch eines Best of’s. Und das gelingt nicht immer, aber über weite Strecken!

Wer die Kampagne spielt, schaltet dabei übrigens Belohnungen für den Multiplayer frei, darunter Operatoren und kosmetische Gegenstände. Das ist ein guter Anreiz, die Story nicht zu überspringen.

Technisch trumpft die Reihe auf

Auf der Xbox Series X stehen zwei Modi zur Auswahl. Der 60 FPS Modus läuft laut Activision in 4K, der 120 FPS Modus in 1440p. In der Praxis liegt der Vorteil klar beim 60 FPS Modus, wenn man Wert auf ein scharfes Bild legt, denn die höhere Bildrate wird mit einer niedrigeren Auflösung erkauft. Die 60 FPS laufen dabei sehr stabil, und größere Aussetzer sind mir weder in der Kampagne noch im Multiplayer begegnet.

Wichtig für alle, die auf 120 FPS setzen: In der Kampagne funktioniert der Performance Modus auf der Konsole nur, wenn das Display VRR unterstützt und VRR aktiviert ist. Ohne VRR bleibt die Bildrate bei 60 FPS gesperrt.

Optisch ist das Spiel ein Highlight. Besonders die Beleuchtung ist beeindruckend, und die Kampagne sieht mit ihren detaillierten Umgebungen und glaubwürdigen Lichtstimmungen richtig gut aus. Die Optimierung ist insgesamt sehr gelungen, und man merkt, dass Infinity Ward hier viel Arbeit investiert hat. Es ist in meinen Augen der größte Grafiksprung innerhalb der aktuellen Konsolen-Generation und auch hier merkt man die zusätzliche Entwicklungszeit.

Wer hauptsächlich Multiplayer spielt, sollte in den Einstellungen nachjustieren. Das Spiel startet standardmäßig mit eher cineastischen Bildeinstellungen, die für kompetitives Spielen nicht ideal sind. Dazu gibt es viele Optionen für Zugänglichkeit, etwa Hilfen für Bewegung, Zielen oder bei Tinnitus und Bewegungsübelkeit, was ich zumindest sehr begrüße.

Zwei wichtige Randnotizen: Modern Warfare 4 erscheint als eigenständiges Spiel und ist zum Start nicht im Game Pass enthalten, ein Einstieg dort ist erst für Ende 2027 geplant. Ein Zombies-Modus fehlt zum Release ebenfalls.

Fazit zu Call of Duty: Modern Warfare 4 Call of Duty: Modern Warfare 4 ist ein überzeugender Abschluss der Modern Warfare-Reihe und eines der besten Spiele der Serie seit Jahren. Die Kampagne ist spannend, abwechslungsreich, mutig und emotional stark. Das Gunplay ist ausgezeichnet, und die Technik liefert das bislang überzeugendste Spiel der Reihe. MW4 könnte sogar Leute wieder abholen, die der Reihe lange fern geblieben sind. Die 4 Jahre Entwicklungszeit haben sich hier voll ausgezahlt und ein wirklich überraschend gutes Paket abgeliefert. Auch mit dem Multiplayer habe ich meinen Spaß. Das Rad wird nicht neu erfunden und absolute Highlights bleiben, doch dafür hält man hier ein durchweg hohes Niveau der Maps. Und so war und bin ich wieder sehr gerne in den Lobby’s unterwegs, um mich in die Prestige-Ränge zu spielen. Somit ist Modern Warfare 4 tatsächlich eines der besten Spiele aus dem Call of Duty-Universum, das wir seit vielen Jahren bekommen haben. Es wirkt, als wollte man ein Best-of kreieren. Das ist auf vielen Ebenen gelungen. Spielerisch bietet man nichts wirklich Neues, sondern besinnt sich auf klassische Stärken der Reihe. Aber das ist für mich völlig fine, weil auf die warte ich schon lange vergeblich. Ich hoffe, Call of Duty ist hiermit back! Christian Koitka (Redakteur)

Positiv: Spannende, abwechslungsreiche und mutige Kampagne Hervorragend präzises Gunplay Insgesamt wieder etwas geerdeter in Bezug auf Movement und Stil Gute Auswahl an Multiplayer-Karten Technisch verhältnismäßig stark

Negativ: Trieft erneut vor Patriotismus und 08/15 Klischee-Feindbildern Spielerisch & auch in Bezug auf die Modi wenig Mut

Online Multiplayer

Couch-Koop / Splitscreen

Mikrotransaktionen

Lootboxen

Onlinezwang

Kostenpflichtiger Seasonpass für DLCs

Ab in die Sammlung? Das Rad wird nicht neu erfunden. Aber wer sich in den letzten Jahren von der Reihe abgewendet hat, sollte hier doch mal wieder reinschauen!

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