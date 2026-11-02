Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 45.2026

Wir hoffen, ihr hattet ein schönes Halloween-Fest und eröffnen nun mit der Releasevorschau den November. Und in diesem Monat könnte man meinen, wir könnten getrost alle Neuerscheinungen links liegen lassen, da ein Spiel alle anderen in den Schatten stellt. Aber ihr kennt uns, wir sind so fair und stellen euch alle Spiele gleichwertig vor und so gibt es tatsächlich einige Entwickler*innen, die dem Release von GTA 6 nicht aus dem Weg gehen. Und die ersten davon schauen wir uns heute mal an.

Die Releasevorschau vom 2. bis zum 8. November 2026

Brotato: Primal Dread (PC) – 2. November

Prähistorische Erweiterung des Survivorslikes mit Dinos.

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Corner Arcade (PC) – 2. November

Ihr erstellt hier euren ganz eigenen Arcade-Laden.

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Gravhounds (PC, XSX) – 2. November

Ein Koop-Spiel, wo ihr gemeinsam eine Basis aufbaut und diese vor Monstern verteidigt.

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MyDear.exe (PC) – 2. November

Ein narratives Adventure, wo ihr Dateien auf einem PC durchforstet.

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Baiacool – Tides of Olympus (PC) – 3. November

Ein Topdown Action-Adventure mit einem Kugelfisch in der Hauptrolle.

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Fathom Reach (PC) – 3. November

Ein taktisches Deckbuilding-Roguelike rund um die Erkundung des Ozeans.

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Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 3. November

Klopperei mit gigantischen Monster-Ikonen in überarbeitetem Gewand.

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Kick (PC) – 3. November

Ein 2D Puzzle Platformer über einen Jungen und seinen Fußball.

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Let’s Sing: 2027 (PS5, Switch, Switch 2) – 3. November

Selbsterklärend.

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Loftia (PC) – 3. November

Eine MMO Life Sim in luftigen Höhen.

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Scam Line (PC) – 3. November

Neue Social Deduction Game für bis zu 8 Spieler*innen.

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Swappy World (PC) – 3. November

Ein Survival Crafting Spiel, in dem ihr ausschließlich mit Karten interagiert, um in eurer Spielwelt zu überleben.

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Arcade Warlord (PC) – 4. November

Noch ein Arcade-Laden-Simulator, diesmal im Setting der 80er zu Zeiten des Arcade-Booms.

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Blood & Canvas: Bareknuckle Boxing (PC, PS5, XSX) – 4. November

2D Boxspiel mit viel Schweiß und Blut, aber ohne Boxhandschuhe.

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Cat Secretary (PC) – 4. November

Ein Puzzle Adventure über eine Katze als Sekretärin in einem Büro.

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Hull Rupture (PC) – 4. November

Ein strategisches Sci-Fi-Spiel mit Raumschiff-Management, Tower Defense und Roguelite-Elementen.

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Lightyear Frontier (PC, XSX) – 4. November

Ein Open World Farming Simulator auf einem fremden Planeten mit Crafting, Ressourcen Management und Basenbau.

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State Breakers (PC) – 4. November

Ein Topdown PvPvE Extraction Shooter mit vielen Zombies und Loot.

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Theos: Cities Of Myth (PC) – 4. November

Ein strategischer City Builder im antiken Griechenland mit sieben verschiedenen Göttern.

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World of Warcraft Forever (PC) – 4. November

Das neue Abenteuer für WoW-Fans steht in den Startlöchern. Macht euch bereit, eure Freund*innen für viele Monate nicht wiederzusehen.

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Airframe Ultra (PC) – 5. November

Ein Action Racer auf fliegenden Mottorädern in einem düsteren Cyberpunk-Setting.

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CRYMELIGHT (PC, PS5, Switch 2) – 5. November

Ein sehr japanisches Action Roguelike über Anime-Mädchen, die ihre Sünden bekämpfen, oder so.

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Dark Age Dinos (PC) – 5. November

Ein rundenbasiertes, taktisches Koop-Roguelike mit Dinos.

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Digging Up (PC) – 5. November

Ein MMO über das Graben, um auch die letzten Ressourcen des Planeten zu finden.

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Edge of Memories (PC, PS5, XSX) – 5. November

Action JRPG mit vielen Farben und Effekten.

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Flyon RC (MetaQuest) – 5. November

Mit Drohen und Mini-Flugzeugen umherfliegen, aber in VR.

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Food Devils (PC) – 5. November

Mix aus JRPG und Roguelike, wo ihr als letzter Koch in der Postapokalypse Verträge mit Essensdämonen schließt.

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In Full Bloom (PC) – 5. November

Eine Art Tamagotchi-Spiel, wo ihr eure Kreatur füttert und pflegt und diese schließlich alles um sich herum verschlingt.

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K-Pop Rising – Dream to Shine (PC, PS5, Switch) – 5. November

In diesem Mix aus Rhythmus-Spiel und Life Sim werdet ihr zum nächsten Kpop-Star.

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Last Inspection (PC) – 5. November

In diesem Horrorspiel müsst ihr Häuser inspizieren, egal was drinnen auf euch wartet.

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SpellChain (PC) – 5. November

Ein First Person „Shooter“, bei dem ihr eigene Zauber kreiert und auf eure Feinde abfeuert.

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The Legend of Zelda: Ocarina of Time (Switch 2) – 5. November

Das legendäre Action Adventure vom N64 bekommt ein komplettes Makeover.

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Where the Seeds Fall (PS5) – 5. November

Ein Action Adventure mit Fokus auf Vertikalität, wo euer Protagonist von einem gigantischen Baum hinabsteigen muss, ohne zu fallen.

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Hasbro Games Junior Collection (PC, PS4, PS5, XSX, Switch, Switch 2) – 6. November

Sammlung von drei Junior Brettspielen: Monopoly Jr., Cluedo Jr. und Spiel des Lebens Jr.

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KOLUN (PC) – 6. November

Ihr seid ein Holzarbeiter, der durch seine Arbeit Tickets verdienen muss.

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Seht ihr, eine ganze Menge Spiele, die sich trauen, gegen GTA 6 anzutreten. Und ich denke, dass wir auch nächste Woche wieder eine volle Releasevorschau haben werden.

Titelbild: 2026 © Nintendo | 2026 © Blizzard Entertainment