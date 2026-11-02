Astragon Development – Weiteres deutsches Entwicklerstudio wird geschlossen

Ein harter Rückschlag für die deutsche Spieleentwicklung. Das Traditionsstudio Astragon Development wird von Publisher Astragon geschlossen. Dieses fokussiert sich zukünftig mehr auf andere Bereiche.

Langjähriges Studio schließt

Das nordrhein-westfälische Studio Astragon Development in Hamm wird bis Ende November dichtgemacht. Damit verliert NRW einen der ältesten Spieleentwickler des Landes. Die Astragon Entertainment GmbH aus Düsseldorf bestätigte die Schließung auf Anfrage von GamesWirtschaft, nachdem sich am Wochenende bereits entsprechende Hinweise gehäuft hatten. Der Betrieb werde „kontrolliert heruntergefahren“, bestehende Verträge und Verbindlichkeiten würden vollständig erfüllt.

Nach bisherigen Informationen verlieren 30 Beschäftigte ihre Stelle. Für sie sollen sozialverträgliche Lösungen gefunden werden, abgestimmt mit der Arbeitnehmervertretung. Einen Betriebsrat gibt es bei Astragon Development erst seit etwas mehr als einem Jahr.

Fokus liegt auf Publishing

Als Grund nennt Astragon Entertainment eine „strategische Neuausrichtung“. Künftig wolle man sich stärker auf das Kerngeschäft als Publisher konzentrieren. Geschäftsführer Tim Schmitz erklärte, die Entscheidung sei nicht leichtgefallen, da man das Team und dessen unermüdliche Arbeit der vergangenen Jahre sehr schätze. Im Sinne der Gesamtstrategie und der langfristigen Sicherung des Unternehmens sei die Konzentration auf das Kerngeschäft aber ein notwendiger Schritt.

Der Schritt kommt nur wenige Wochen nach dem Release der Schiffssimulation Seafarer: The Ship Sim. Der Bund hatte das Projekt mit mehr als 1,8 Millionen Euro gefördert. Es gehörte damit zu den größten Vorhaben der Games-Förderung.

Das Studio selbst ging aus der Independent Arts GmbH hervor und bestand seit 35 Jahren. Damit zählte es zu den drei ältesten Spieleentwicklern Deutschlands. Zu den Kunden gehörten unter anderem Wild River Games, Kalypso Media und Daedalic Entertainment. Im April 2023 übernahm Astragon Entertainment das Studio für 3,5 Millionen Euro und benannte es in Astragon Development um. Gründer Holger Kuchling gab die operative Verantwortung im Mai 2025 ab und verließ das Unternehmen.

Quelle: Gameswirtschaft

Bild: 2026 © Astragon Entertainment