Bis zur Glotze – Ist Modern Warfare 4 das große Comeback von Call of Duty? | Folge 206

Jedes Jahr ein neues Call of Duty. Aber nicht immer begeistern diese. Wer Black Ops 7 gespielt hat, weiß wovon ich rede. Doch Modern Warfare 4 will es anders machen. Infinity Ward hatte verhältnismäßig viel Zeit und die Frage ist: Konnte die clever genutzt werden?

So gut wie früher?

Lars und Christian sprechen über das neueste Call of Duty. Modern Warfare 4 schickt uns, unter anderem, nach Korea und bietet uns somit ein schon anderes Szenario. Wirklich neu erfindet es das Rad dennoch nicht. MW4 bietet nach wie vor viel Inszenierung, viel Action und viel Bombast. Und, ohne da zu viel vorweg zu nehmen, erfindet es das Rad insgesamt auch nicht neu, aber ist sich seiner Stärken sehr wohl bewusst! Modern Warfare 4 heimste ja auch sehr gute Wertungen ein und wir sprechen in Folge 206, was Action-Spektakel denn so gut macht. Denn Christian hat sowohl die Kampagne gespielt, als auch den Multiplayer und kann somit schon mal einen guten Roundup zum Spiel bieten.

Denn er, als auch Lars, haben eher mit den OG Modern Warfare ihre glorreichen COD-Zeiten erlebt und warten sehnsüchtig auf einen Ableger, der wieder daran heran kommt. Ist es Activision dieses Mal gelungen?

Moderation: Christian

Redaktion: Lars