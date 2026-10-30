Test: Two Point Museum: Attraktionen & Relikte – Achterbahnspaß statt staubiger Vitrinen

Mit Two Point Museum: Attraktionen & Relikte bekommt das Museumsmanagement eine ziemlich ungewöhnliche Erweiterung. Plötzlich geht es nicht mehr nur darum, seltene Exponate aufzuspüren, Ausstellungen einzurichten und möglichst viele Besucher durch die eigenen Hallen des Museums zu schleusen. Dieses Mal soll ein heruntergekommener Jahrmarkt wieder mit Leben eingehaucht werden. Doch weil ein paar Vitrinen dafür offenbar nicht ausreichen, dürfen wir gleich unsere eigenen Achterbahnen bauen. Dies klingt nach einer merkwürdigen Kombination zweier Themen, die im Genre aber durchaus Parallelen aufweisen. Two Point Studios bleibt dem gewohnt humorvollen Managementprinzip treu, ergänzt es nun aber um eine kreative Baustelle, die sich deutlich von den bisherigen Inhalten unterscheidet. Ob sich der Ausflug auf den Jahrmarkt lohnt und was der DLC tatsächlich zu bieten hat, zeigt unser Test.

Ein verlassener Jahrmarkt wartet auf seinen zweiten Frühling

Im Mittelpunkt von Attraktionen & Relikte steht Riquetti Gardens. Der neue Standort hat schon bessere Zeiten gesehen und wartet darauf, von uns wiederbelebt zu werden. Statt direkt das nächste klassische Museum aus dem Boden zu stampfen, kümmern wir uns diesmal um ein Gelände, auf dem Fahrgeschäfte, Außenbereiche und die passende Infrastruktur eine deutlich größere Rolle spielen. Am grundsätzlichen Spielprinzip ändert sich dabei wenig. Wir verwalten unser Gelände, beschäftigen Fachpersonal, kümmern uns um die Bedürfnisse unserer Gäste und versuchen, aus einer zunächst überschaubaren Anlage einen Besuchermagneten zu machen. Auch Expeditionen gehören weiterhin mit ins tägliche Geschäft dazu. Über die neue Karte der Gearbox Fairgrounds entdecken wir zusätzliche Inhalte und schalten nach und nach weitere Möglichkeiten für unseren Jahrmarkt / Freizeitpark frei.

Die neue fünfteilige Kampagne führt uns schrittweise an die zusätzlichen Mechaniken heran. Wer lieber ohne feste Vorgaben baut und experimentiert, kann die neuen Inhalte aber auch im Sandbox-Modus nutzen. Mit dem DLC versuchen die Entwickler nicht, das bewährte Konzept auf den Kopf zu stellen, sondern nehmen bekannte Gameplay-Abläufe und ergänzen diese um eine weitere Grundaufgabe für stärkere Unterhaltung – und das funktioniert überraschend gut. Der Wiederaufbau des Jahrmarktgeländes gibt der Erweiterung grundsätzlich einen eigenen Flow, während Expeditionen und Management dafür sorgen, dass wir uns weiterhin in Two Point Museum befinden. Dabei wirken die neuen Inhalte nicht wie völlig losgelöste Inhalte, die nebenbei mitlaufen.

Eigene Achterbahnen bauen ist das Highlight

Die größte Neuerung ist ohne Frage der Achterbahnbau. Während wir bei anderen Fahrgeschäften weitgehend auf vorgefertigte Attraktionen zurückgreifen und die einfach auf dem Gelände platzieren, dürfen wir bei den Achterbahnen selbst Hand an die Schienen legen. Wir bestimmen den Streckenverlauf, legen die Höhe fest, passen Neigungen an und verbinden einzelne Schienenabschnitte zu einer vollständigen Bahn. Stützen sorgen für die nötige Konstruktion, während Kettenlifte, Beschleunigungsstreifen und Bremsbereiche ebenfalls mit auf den strecken Einzug erhalten. Dabei muss auch nicht gleich der nächste Ted Mosby Architekt aus uns herauskommen, denn das Aufbauen geht angenehm leicht von der Hand.

Wir können den Streckenverlauf einfach nach unseren Vorstellungen aufbauen und verändern. Es gilt immer auszuprobieren, welche Konstruktion auf am besten funktioniert – wie schon in anderen Genre-Vertretern. Gerade für Spieler, die in Two Point Museum ohnehin gerne jedes Detail selbst gestalten, ist das eine willkommene Erweiterung. Dabei bleibt es nicht bei einer Handvoll austauschbarer Schienen. Insgesamt stehen fünf unterschiedliche Achterbahnthemen zur Verfügung, deren Eigenschaften und Einschränkungen bei der Planung berücksichtigt werden müssen. Nicht jeder Bahntyp eignet sich für dieselben Manöver. Auch bei der technischen Umsetzung gibt es Unterschiede. Während manche Konstruktionen auf klassische Kettenlifte setzen, kommt der Steeple Chase beispielsweise mit Beschleunigungsschienen aus.

Besonders schön sind die zusätzlichen Dekorationsmöglichkeiten. Einzelne Streckenabschnitte lassen sich mit Elementen versehen, die nicht nur schick in Szene gesetzt wurden, sondern auch kleine Effekte mitbringen. Ein entsprechendes Tor kann etwa Feuer speien, Wasser versprühen oder Geräusche erzeugen. An den Piece-by-Piece-Builder aus Planet Coaster kommt das Repertoire dabei zwar nicht heran, es entstehen so allerdings schöne Achterbahnen mit einem Hauch Thematisierung. Wer eine ausgewachsene Freizeitparksimulation mit komplexer Streckenphysik und den individuellen Möglichkeiten von Planet Coaster oder RollerCoaster Tycoon erwartet, dürfte schnell merken, dass Attraktionen & Relikte in einer anderen Liga spielt. Der Achterbahnbau ist eine zusätzliche Mechanik innerhalb eines Museumsmanagementspiels und kein eigenständiger Freizeitpark-Editor mit vergleichbarer Spieltiefe. Statt immer nur Räume einzurichten und Exponate möglichst geschickt zu platzieren, gilt es nun auch draußen, die Gäste zu begeistern.

Karussells, Maskottchen und neue Ausstellungen

Neben den selbst gebauten Achterbahnen warten weitere Fahrgeschäfte darauf, platziert zu werden. Dazu gehören unter anderem Karussells, die sich vergleichsweise unkompliziert aufstellen lassen. Jetzt aber einfach die nächste freie Fläche damit vollzupflastern wäre nicht die feine englische Art. Denn die Besucher brauchen Warteschlangen und die Attraktionen müssen sinnvoll in die vorhandenen Flächen integriert werden. Die Gestaltungsmöglichkeiten fallen bei diesen vorgefertigten Fahrgeschäften allerdings deutlich überschaubarer aus als beim Achterbahnbau. Dafür lassen sich die neuen Attraktionen teilweise mit den bekannten Museumsthemen verbinden. Ein Karussell kann beispielsweise Tiere aus dem Zooseum-Thema aufgreifen und als Wildlife Ride den Buzz entsprechender Ausstellungen erhöhen.

Der Magnetic Enlightener wiederum ist auf wissenschaftliche Ausstellungen ausgerichtet. Dadurch bekommen die Fahrgeschäfte einen spielerischen Nutzen, der über die reine Unterhaltung hinausgeht. Dies ist auch total sinnvoll, denn wir haben uns ja schon die ganze Zeit gefragt, welch eine Verknüpfung das Thema Freizeitpark und Museum erhalten kann. Bestehende Themenwelten in den bereits aufgebauten Museen können durch die neuen Inhalte verändert und stark erweitert werden. Deshalb ist es auch für ältere Spielstände durchaus sinnvoll, diese nochmal weiterzuspielen und ggf. ein paar Nettigkeiten außerhalb der Innenräume zu erweitern. Auch bei den übrigen Inhalten fällt die Erweiterung ordentlich aus. Mehr als 15 neue Jahrmarkt-Exponate erweitern die Sammlung, hinzu kommen zusätzliche Dekorationen, Souvenirs, Verkaufsmöglichkeiten und Landschaftselemente. Mit Hecken, Zäunen und weiteren Objekten lassen sich vor allem die Außenbereiche abwechslungsreicher gestalten.

Das passt gut zum neuen Schwerpunkt, schließlich benötigen Fahrgeschäfte Platz und wirken auf einer lieblos gestalteten Grünfläche nur halb so beeindruckend. Das kennen wir aus echten Freizeitparks ja genauso – ohne konkrete Beispiele zu nennen. Eine weitere Ergänzung sind die neuen Maskottchen. Sie können Besucher unterhalten und bestimmte Museumsthemen unterstützen. Figuren wie der Pickledocus passen beispielsweise zur Prähistorie und erhöhen den Buzz entsprechender Ausstellungen. Die Maskottchen werden über Expeditionen und besondere Fundstellen freigeschaltet und lassen sich nicht ausschließlich am neuen Standort einsetzen. Auch bestehende Museen profitieren deshalb von den zusätzlichen Figuren. Damit ist das neue Angebot erfreulich breit gefächert und aufgestellt. Die Achterbahnen stehen zwar klar im Mittelpunkt, doch der DLC beschränkt sich nicht darauf, ein einzelnes neues Werkzeug in den Baumodus zu werfen. Die zusätzlichen Exponate, Maskottchen und Gestaltungsmöglichkeiten sorgen dafür, dass sich auch abseits der großen Attraktionen vieles verändert.

Eine gelungene Erweiterung, die nicht jeden Museumsliebhaber abholt

So überzeugend die neuen Möglichkeiten beim Bauen auch sind, die ungewöhnliche Ausrichtung dürfte nicht jedem gefallen. Wer Two Point Museum vor allem wegen seiner klassischen Museumsthemen spielt, muss sich zunächst mit dem Gedanken anfreunden, dass zwischen Ausstellungen und Exponaten plötzlich ein Jahrmarkt entsteht. Klar, das ist Geschmackssache, lässt sich aber im Museum-Kontext nicht einfach wegdiskutieren. Gleichzeitig passt der Ansatz durchaus zum humorvollen Stil der Reihe. Two Point war noch nie eine nüchterne stille Simulation. Die Kombination aus Kultur, Unterhaltung und herrlich überdrehten Attraktionen funktioniert besser, als man zunächst erwarten könnte. Vor allem die thematischen Verbindungen zu den bestehenden Ausstellungen helfen dabei, die neuen Inhalte in das bislang vertraute Spielgefühl einzubetten.

Weniger überzeugend fällt die Einbindung der Besucher aus. Die Gäste halten sich nicht immer an die vorgesehenen Wege. Gerade bei einer Anlage, in der Fahrgeschäfte, Warteschlangen und Außenbereiche zusammenspielen, kann eine unzuverlässige Wegfindung stören. Während unseres Tests traten darüber hinaus aber keine großen technischen Probleme auf. Sowohl in der Optik als auch im Design weiß Attraktionen & Relike zu überzeugen. Die Fahrgeschäfte erweitern das bekannte Managementsystem, ersetzen aber keine spezialisierte Freizeitparksimulation. Wer genau das sucht, wird mit dem Umfang vermutlich nicht glücklich. Wer dagegen gerne baut, gestaltet und seine Besucher mit neuen Ideen bei Laune hält, bekommt eine abwechslungsreiche Ergänzung mit einer tollen Optik und viel Liebe zum Detail – wie man es von den Two Point Studios gewohnt ist.