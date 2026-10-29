XBOX – Umsätze brechen weiter ein

Microsoft hat die Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 vorgelegt. Die Xbox-Sparte verzeichnet dabei einen weiteren Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Microsoft hatte vor drei Monaten sogar noch schlechtere Zahlen vorhergesagt. Damals hatte Finanzchefin Amy Hood für das Quartal einen Umsatzrückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich erwartet.

Weiterer Umsatzrückgang, aber weniger schlimm als befürchtet

Der Umsatz mit Inhalten und Diensten ging um 2 Prozent zurück, währungsbereinigt um 1 Prozent. Schuld daran sind sinkende Erlöse bei Inhalten von Drittanbietern und beim Xbox Game Pass. Wachstum bei Inhalten aus den eigenen Studios fing den Rückgang teilweise auf. Beim Hardware-Umsatz fiel das Minus mit 14 Prozent deutlich größer aus. Die Betriebskosten sanken um 3 Prozent, getrieben durch Xbox. Gegenläufig wirkten fortgesetzte Investitionen in Rechenkapazität für Forschung und Entwicklung sowie in Personal. Das operative Ergebnis stieg um 2 Prozent, währungsbereinigt um 3 Prozent. Die operative Marge legte auf 35 Prozent zu. Hauptgrund dafür sind geringere Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte aus der Activision-Übernahme. Ein niedrigerer Anteil von Windows-OEM-Umsätzen bremste die Entwicklung teilweise.

Für Xbox ist es das vierte Quartal in Folge mit einem Umsatzminus gegenüber dem Vorjahr. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 lag es bei 5 Prozent, im dritten erneut bei 5 Prozent und im vierten bei 10 Prozent.

XBOX klammert sich an Minecraft und World of Warcraft

Microsoft-CEO Satya Nadella sagte in der Telefonkonferenz zu den Zahlen, man konzentriere sich im Gaming darauf, großartige Spiele zu entwickeln und Spielerinnen und Spieler dort zu erreichen, wo sie spielen möchten, ob auf Konsole, PC, Mobilgeräten oder in der Cloud. Minecraft hat ein Rekordquartal hingelegt und bei Engagement und Umsatz neue Höchstwerte erreicht. World of Warcraft habe die größte Beta der Seriengeschichte erlebt. Zudem gehe man mit einem der stärksten Line-ups aus eigenen und fremden Spielen seit Jahren in die Weihnachtssaison. Dazu zählt Modern Warfare 4, das vergangene Woche erschienen ist und laut Nadella die besten Wertungen für ein Call of Duty seit mehr als zehn Jahren erhalten hat. Im nächsten Monat folgt Grand Theft für Xbox.

Für das kommende Quartal stellte Amy Hood beim Umsatz mit Xbox-Inhalten und -Diensten ein Wachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich in Aussicht, und zwar höher als im Vorquartal. Ausschlaggebend sei der Zeitpunkt der Veröffentlichungen bei Spielen von Drittanbietern und aus den eigenen Studios. Das Wachstum dürfte im zweiten Quartal am stärksten ausfallen, im dritten etwas nachlassen und im vierten weiter abflachen. Der Hardware-Umsatz soll im zweiten Quartal im Jahresvergleich sinken.

Quelle: The Verge

Bild © Mojang/ Microsoft