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Pokémon Unite – Ende besiegelt: Server werden im Frühling 2027 endgültig abgeschaltet

von Christian Koitkaam
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Bild: 2026 © The Pokémon Company

Am 23. März 2027 werden die Server von Pokémon Unite abgeschaltet. Das hat The Pokémon Company heute bekannt gegeben und dabei erklärt, man bedaure diesen Schritt. Das von Tencent entwickelte MOBA hatte einst eine große Fangemeinde.

 

Pokémon Unite-Ende ohne Begründung bekannt gegeben

Zum Abschied gibt es bis zum Ende des Services ein Sonderevent mit neuen Inhalten. Das Highlight ist eine Bibliotheksfunktion, die ab dem 12. November verfügbar ist. Sie führt in den Übungsbereich des Spiels und zeigt dort alles, was man sich erspielt hat: Holowear, Kosmetikitems, Pokémon und Erfolge. Wer sein Spiel also nicht komplett loslassen möchte, kann auch nach dem Aus noch einen Blick auf seinen Fortschritt werfen.

Ein Haken: Damit die Erfolge in der Bibliothek angezeigt werden können, muss man sie vor dem 23. März 2027 mindestens einmal aufrufen. Die nötigen Daten liegen nämlich lokal auf dem Gerät. Wechselt man das Gerät, sind sie in der Regel nicht übertragbar und können verloren gehen. Laut Pokémon-Website lassen sich Spiel- oder Bibliotheksdaten, die nach dem Serviceende gelöscht werden oder anderweitig verschwinden, unter Umständen nicht wiederherstellen. Support für die Bibliothek wird es dann ebenfalls nicht mehr geben.

Trotzdem ist das ein ziemlich gelungener Abschied, denn der Fortschritt verschwindet nicht einfach von heute auf morgen, und ein bisschen Interaktion mit dem Spiel bleibt möglich.

Pokémon Unite erschien 2021, zuerst für die Switch, später auch für Mobilgeräte. Es ist ein Free-to-play-Titel, bei dem zwei Teams mit je fünf Spielern in einer Arena gegeneinander antreten. Es gibt mehrere Wege durch die Karte und Kontrollpunkte, die es zu erobern gilt. Im Kampf sammeln die Pokémon Erfahrung und steigen im Level auf. In einigen europäischen Ländern war das Spiel wegen Bedenken zu Lootbox-Glücksspiel bereits zuvor abgeschaltet worden.

Pokémon Unite

Bild: 2026 © The Pokémon Company

 

Tags: Pokemon, Pokémon UNITE
Christian Koitka
Christian Koitka
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