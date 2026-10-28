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Aktuelle News

Grand Theft Auto VI – Downloadgröße soll bei 210 GB liegen

von Christian Koitkaam
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Bild: 2026 © Rockstar Games

Grand Theft Auto VI steht in den Startlöchern und noch immer gibt es keine offizielle News zur Größe des Titels. Ein Data Mining-Account will nun aber erfahren haben: Das Spiel ist 210 GB groß. Damit wäre es eines der größten Spiele aller Zeiten.

 

Grand Theft Auto VI nimmt viel Platz ein

„Playstation Game Size“, ein Data Mining-Account auf Twitter, hat bekannt gegeben, dass GTA 6 ca. 210 GB groß sein wird. Sofern sich diese News bewahrheitet, wäre dies aber auch nicht allzu überraschend. Schließlich wussten wir alle bereits, dass der neue Blockbuster von Rockstar Games ein Brocken werden würde. Mit 210 GB wäre es einer der größten Titel bisher. Berücksichtigen muss man außerdem, dass es sich dabei um das Base Game handelt. Mit der Integration von GTA Online oder potenziellen Updates & Erweiterungen würde der benötigte Gesamtspeicher nochmal spürbar steigen. Insbesonder für Besitzer einer Xbox Series S wäre damit der halbe Konsolenspeicher voll.
Gewissheit haben wir dennoch noch nicht, da es sich um keinerlei offizielle Info handelt. Somit müssen wir die News noch mit Vorsicht genießen. Allerdings erwies sich „Playstation Game Size“ bislang als recht zuverlässig.

Der Preload ist bereits ab dem 12. November möglich. Der offizielle Release ist dann am 19. November 2026 für XBOX Series & Playstation 5.

GTA 6

Bild: 2026 © Rockstar Games

 

Quelle: Playstation Game Size via Twitter

Bild: 2026 © Rockstar Games

Tags: grand theft auto, gta, gta 6, Grand Theft Auto 6, Grand Theft Auto VI
Christian Koitka
Christian Koitka
The guy who loves videogames

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