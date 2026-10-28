Cronos: Lazarus – DLC zum Horrorspiel erscheint noch in diesem Jahr

Bloober Team hat den Release des DLCs Cronos: Lazarus für Cronos: The New Dawn auf den 3. Dezember 2026 terminiert. Die Erweiterung kostet 9,99 US-Dollar und kommt für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Für die Nintendo Switch 2 soll sie im ersten Quartal 2027 folgen.

Lazarus-DLC für Cronos kommt

Zusammen mit dem Termin gibt es einen neuen Story-Trailer. Er deutet die Handlung an und zeigt eine brutale Konfrontation zwischen der Verfolgerin und dem Sucher. Außerdem sind darin neue Fähigkeiten, Waffen und Gegner zu sehen. Inhaltlich knüpft der DLC an die Geschichte des Hauptspiels an, das im vergangenen Jahr erschienen ist. Man spielt den Sucher, einen Eliteagenten des Kollektivs, und erfährt, welche Ereignisse ihn zum Wart werden ließen. Die Handlung spielt zeitlich vor dem Originalspiel. Sie wirft einen Blick in die Vergangenheit der Figur und liefert neue Details zum Kollektiv. Auch die Folgen, die es hat, sich dessen Autorität zu widersetzen, spielen eine Rolle.

Spielerisch bleibt es beim Third-Person-Survival-Horror im Sci-Fi-Setting, mit der typischen Mischung aus beklemmender Atmosphäre, intensiven Begegnungen und knappen Ressourcen. Die Kämpfe sind laut Entwickler aber schneller und aggressiver und verlangen schnelles Reagieren sowie taktisches Vorgehen.

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Neue Inhalte und spielerische Möglichkeiten

Dafür bekommt der Sucher neue Mittel an die Hand. Per Teleportation kann er sich rasch neu positionieren. Ein Köder lenkt Gegner ab und macht den Sucher kurzzeitig unsichtbar. Neu ist außerdem der Gladius, eine Waffe, die schneller und tödlicher ist als der Dolch aus dem Hauptspiel.

Im Weg steht dem Sucher die Verfolgerin. Das Kollektiv hat die unerbittliche Gesandte auf ihn angesetzt. Sie soll ihn aufspüren, bevor er eine Wiederbelebungsmission abschließen kann, von der die Organisation niemals erfahren darf.

Die Features im Überblick:

Der DLC zeigt den Weg des Suchers zum Wart, bietet schnellere und aggressivere Kämpfe, führt Teleportation, Köder und den Gladius ein, setzt dem Spieler die Verfolgerin auf die Fersen und enthüllt eine dunklere Seite des Cronos-Universums.

Quelle: Blooper Team

Bild: 2026 © Blooper Team