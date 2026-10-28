Bis zur Glotze – Neue Crew-Mitglieder + Blood of Dawnwalker & Marvel’s Wolverine | Folge 205

Huch? Neue Stimmen? Richtig gehört! Unser Team vergrößert sich. Das heißt nicht, dass jemand ausgetauscht wird, sondern es kommen weitere Leute dazu! Und die stellen wir euch in unserer neuesten Episode vor. Zudem sprechen wir über zwei Titel, die die beiden Neuen mitgebracht haben.

Mehr Stimmen = Mehr Podcasts

Mit Stefan (aka Pisi) und Lars begrüßen wir zwei neue Team-Mitglieder. Damit wächst unser Team auch um weitere Meinung, Eindrücke und Kapazitäten. Das ist auch für euch umso besser, weil wir euch somit noch mehr Eindrücke liefern können. Aber wer sind die Zwei eigentlich? Gute Frage und daher gibt es auch erstmal die obligatorische Vorstellungsrunde.

Zusätzlich haben die Beiden jeweils einen Titel mitgebracht, die sie zuletzt gespielt haben. Mit Blood of Dawnwalker und Wolverine besprechen wir zwei Blockbuster aus diesem Herbst und ob sie einen Blick wert sind oder eher enttäuschen.

Insofern wünschen wir euch ganz viel Spaß mit unseren Eindrücken und neuen Stimmen in Folge 205 von Bis zur Glotze.

Moderation: Christian

Redaktion: Stefan, Lars