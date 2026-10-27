Test: Warhammer 40,000: Boltgun 2

Eine Geschichte zum Vergessen

Ich habe Boltgun 2 gestern durchgespielt und habe schon heute keine Ahnung mehr, worum es in der Handlung eigentlich geht. Es gibt die guten Space Marines, die für das Imperium kämpfen, und die bösen Chaos Space Marines, die sich vom Imperium abgewandt haben. Ich bin kein Warhammer-Experte, aber so, wie ich das verstanden habe, sind die Anhänger des Imperiums religiöse Fanatiker, während die Chaos Space Marines als Häretiker den dunklen Göttern verfallen sind. Oder so ähnlich.

Die Lore von Warhammer ist so komplex, dass sie sich in einem Testbericht ohnehin nicht einmal ansatzweise umfassend erklären lässt. Manchmal habe ich das Gefühl, ich müsste mich jahrelang damit beschäftigen, um überhaupt mitreden zu können. Deshalb spare ich mir den Versuch und fasse mich kurz: Boltgun 2 fängt die typische Warhammer-Atmosphäre zwar ziemlich gut ein, erzählt seine Handlung durch spärlich animierte, pixelige Diashows aber so kryptisch und minimalistisch, dass ich am Ende nicht verstanden habe, worum es eigentlich geht. Vielleicht ist das auch einfach ein Skill-Issue meinerseits. Trotzdem sehe ich darin eine verpasste Chance, denn die Warhammer 40,000: Space Marine-Spiele zeigen meiner Meinung nach sehr gut, wie sich eine nachvollziehbare Geschichte in diesem Universum erzählen lässt, ohne dafür erst ein Studium der Warhammerologie vorauszusetzen.

Eine Besonderheit gibt es noch zu erwähnen: Zu Beginn könnt ihr zwischen zwei spielbaren Charakteren wählen. Neben dem bereits aus dem Vorgänger bekannten Space Marine Malum Caedo steht euch diesmal auch die von Alanah Pearce gesprochene Battle Sister Nyra Veyrath zur Verfügung. Während Malum gewohnt wuchtig und etwas träger agiert, ist Nyra schneller und agiler unterwegs. Auch bei der Bewaffnung gibt es Unterschiede: Malum startet mit seinem ikonischen Bolter, Nyra hingegen mit einer Boltpistole. Die spielerischen Unterschiede fallen zwar eher subtil aus, sorgen aber dennoch für etwas Abwechslung und machen einen zweiten Durchgang mit dem jeweils anderen Charakter durchaus reizvoll.

Roter Schlüssel, gelber Schlüssel

Boltgun 2 begeht gleich zu Beginn eine Kardinalsünde: Bereits nach den ersten Spielstunden hat der Shooter sein Repertoire an Missionszielen und Leveldesignideen weitgehend offengelegt. Meist kämpfen wir uns durch labyrinthartig aufgebaute Areale, in denen uns immer wieder farbige Türen den Weg versperren. Um sie zu öffnen, müssen wir zunächst den passenden Schlüssel aufspüren. Also heißt es, die Umgebung gründlich zu erkunden, bis wir endlich den benötigten Schlüssel gefunden haben und unseren Weg fortsetzen können.

Dieses altbekannte Muster zieht sich durch weite Teile des Spiels und wird nur gelegentlich durch alternative Aufgaben und neue Ideen aufgelockert. Dabei zeigen gerade diese Ausnahmen, welches Potenzial in Boltgun 2 steckt. In einem Level kämpfen wir uns beispielsweise durch einen Kessel mit stetig ansteigender Lava und müssen dabei immer wieder kleinere Geschicklichkeitspassagen meistern. Was zunächst nach einer lästigen Pflichtübung klingt, macht dank der überraschend präzisen Steuerung tatsächlich Spaß. Selbst Sprünge lassen sich noch in der Luft korrigieren, was den Plattforming-Passagen eine angenehme Dynamik verleiht.

Boltgun 2 hätte sich ruhig häufiger aus der Deckung wagen dürfen, anstatt sich bei der Levelgestaltung allzu sehr an dem mittlerweile über 30 Jahre alten Doom von 1993 zu orientieren. Für einen möglichen Nachfolger wünsche ich mir vor allem abwechslungsreichere Missionsziele und mehr kreative Ideen beim Levelaufbau. Denn auch wenn das klassische Prinzip aus Erkunden, Schlüssel suchen und Gegner niedermähen grundsätzlich funktioniert, nutzt es sich auf Dauer ab. Um auch über die rund zehnstündige Kampagne hinweg spannend zu bleiben, hätte der Shooter deutlich mehr Abwechslung vertragen können.

Kettenschwert macht Spratz

Wie bereits der Vorgänger überzeugt auch Boltgun 2 mit hervorragendem Gunplay. Die Waffen fühlen sich wuchtig an, Gegner zerspratzen in ihre Einzelteile und die große Auswahl an Schießeisen sorgt für abwechslungsreiche Gefechte mit den Chaos Marines. Im Laufe der Kampagne schalten wir weitere Waffen frei, die sich spürbar unterschiedlich spielen. Vom klassischen Bolter, dem Warhammer-Pendant zum Sturmgewehr, über Schrotflinten und Raketenwerfer bis hin zu Strahlenwaffen und Flammenwerfern ist alles dabei, was das Boomer-Shooter-Herz höherschlagen lässt. Wie schon im Vorgänger gibt es auch diesmal das Kettenschwert, mit dem ihr per L2-Taste auf nahegelegene Gegner zuspringt und massiven Schaden anrichtet. Kleinere Trash-Mob-Gegner werden dabei kurzerhand blutig in zwei Hälften gesägt. Das bockt!

Auch das Movement fühlt sich hervorragend an. Über die L3-Taste wechselt ihr zwischen Gehen und Sprinten. Ich empfehle, bei der Erkundung einen Gang herunterzuschalten und in hitzigen Gefechten das Tempo zu erhöhen. Mit einem Druck auf R3 prescht ihr nach vorne, überwindet schnell Distanzen und räumt dabei Gegner aus dem Weg. Boltgun 2 findet eine gelungene Balance zwischen dem flüssigen Movement eines klassischen Boomer-Shooters und dem wuchtigen Gefühl, einen mehrere hundert Kilogramm schweren, laufenden Panzer zu steuern.

Da es keine Ausdauerleiste gibt, könntet ihr theoretisch die gesamte Kampagne im Sprint zurücklegen. Wirklich passend fühlt sich das allerdings nicht an, schließlich verkörpert ihr einen Space Marine und keinen Marathonläufer. Außerdem entgehen euch dabei so manche architektonische Augenweide. Die Level bieten beeindruckende Panoramen, die die düstere Welt von Warhammer 40.000 eindrucksvoll in Szene setzen und zugleich erahnen lassen, wohin der weitere Weg führt. Das weckte immer wieder meine Neugier und motivierte mich, am Ball zu bleiben und mich bis zum Ende des Levels durchzukämpfen.

Große Bosse und kleine Nervensägen

In puncto Gegnervielfalt ist Boltgun 2 vorbildlich. In fast jedem Level bekommen wir es mit neuen Gegnertypen zu tun, die uns mit unterschiedlichen Projektilangriffen und Bewegungsmustern auf Trab halten. Während manche Feinde starr an ihrem Platz verharren, preschen andere pfeilschnell durch die Arena direkt auf uns zu. Die Herausforderung besteht dabei nicht nur darin, ständig in Bewegung zu bleiben und feindlichen Geschossen auszuweichen, sondern auch darin, die gefährlichsten Gegner zuerst auszuschalten. Denn wie bedrohlich ein Feind tatsächlich ist, lässt sich keineswegs immer an seiner Größe ablesen. Gerade kleinere, blitzschnelle Widersacher können sich als überraschend gefährlich erweisen, wenn wir ihnen zu viel Freiraum lassen.

Im direkten Vergleich fallen die Bossgegner allerdings etwas ab. Die meisten entpuppen sich als überdimensionierte Bulletsponges, die vor allem durch ihre enormen Lebenspunkte und die schiere Masse an zusätzlichen Gegnern zur Herausforderung werden. Nur wenige Bosse verlangen uns tatsächlich etwas mehr taktisches Geschick ab. Generell hält sich Boltgun 2 mit klassischen Bosskämpfen ohnehin zurück. Stattdessen enden die meisten Level mit sogenannten „Säuberungen“, bei denen immer neue Gegnerwellen aus kleineren Widersachern und mächtigeren Feinden auf uns einstürmen, um dem Space Marine an den Stahlhelm zu gehen. Diese Gefechte können schnell in hektisches Chaos ausarten und erinnern mit ihren gewaltigen Gegnermassen an Serious Sam. Das macht zwar durchaus Laune, auf Dauer hätte ich mir jedoch mehr denkwürdige Bosskämpfe gewünscht, die uns nicht nur mit schierer Masse, sondern auch mit cleveren Mechaniken und taktischen Herausforderungen fordern.

Der Glaube heilt alle Wunden

In den Leveln und bei besiegten Gegnern finden wir regelmäßig Lebensenergie und Glaubenspunkte, wobei Letztere als Äquivalent zu klassischen Schildpunkten dienen. Wer die Umgebung aufmerksam erkundet, kann zudem zahlreiche Geheimnisse entdecken, die sich spürbar auf den weiteren Spielverlauf auswirken. So lassen sich damit etwa die Munition vollständig auffüllen, besonders durchschlagskräftige Spezialmunition wie Brandgeschosse finden oder die Schrotflinte zu einer automatischen Variante aufrüsten. Solche Belohnungen sind mehr als bloße Sammelobjekte und verschaffen uns handfeste Vorteile für die bevorstehenden Gefechte. Gründliches Erkunden lohnt sich also!

Auf dem Schwierigkeitsgrad „Mittel“ bietet Boltgun 2 eine angenehm fordernde Spielerfahrung, ohne dabei in Frust auszuarten. Wer dennoch ins Schwitzen gerät oder einfach möglichst ungehemmt Chaos unter den Feinden verbreiten möchte, findet in den Accessibility-Optionen zusätzliche Hilfen. Dort lassen sich unter anderem Unverwundbarkeit, Unsterblichkeit, unbegrenzte Munition und sämtliche Waffen freischalten. So können auch Spieler, denen selbst der leichteste Schwierigkeitsgrad zu anspruchsvoll ist, den Feldzug als unaufhaltsame Ein-Mann-Armee genießen.

Wirklich notwendig sind diese Hilfen allerdings kaum. Schon auf „Mittel“ mangelt es uns selten an Munition, und wer die Arenen gründlich absucht, findet genügend Lebensenergie und Glaubenspunkte, um sich für die nächsten Gefechte zu wappnen. Auch der Schwierigkeitsgrad zieht im Verlauf der Kampagne kaum spürbar an. Zwar bekommen wir es zunehmend mit stärkeren Gegnern zu tun, gleichzeitig wächst aber auch unser Waffenarsenal, sodass sich beide Seiten weitgehend die Waage halten. Wer auf eine stetig steigende Herausforderung hofft, könnte deshalb im Verlauf der Kampagne etwas unterfordert werden.

Planetare Säuberungen

Insgesamt erwarten euch in Boltgun 2 stolze 33 Missionen, die sich über mehrere unterschiedliche Planeten verteilen. Dabei folgt ihr nicht einfach einem starren, linearen Pfad, sondern müsst auf jedem Planeten mindestens einmal zwischen alternativen Routen wählen. Darüber hinaus könnt ihr optionale Level erkunden, die zusätzliche Abwechslung versprechen. Dadurch gestaltet sich die Kampagne überraschend flexibel und individualisierbar. Je nachdem, welche Wege ihr einschlagt und welche optionalen Missionen ihr mitnehmt, bekommt ihr auch optisch unterschiedliche Areale der Planeten zu Gesicht. Das macht auch einen zweiten Durchgang reizvoller, zumal ihr dann mit dem jeweils anderen spielbaren Charakter in die Schlacht ziehen könnt. Wer wirklich alle Missionen erleben möchte, hat somit einen guten Grund, erneut in die düstere Welt von Boltgun 2 einzutauchen.

Zu den rund neun bis zehn Stunden, die ihr für einen ersten Durchlauf der Kampagne einplanen solltet, kommen durch alternative Routen, optionale Missionen und einen möglichen zweiten Durchgang weitere Spielstunden hinzu. Für gerade einmal 25 Euro bekommt ihr meiner Meinung nach also einen fairen Gegenwert geboten. Auf einen Mehrspielermodus müsst ihr allerdings verzichten. Auch der aus dem Vorgänger bekannte Hordemodus ist diesmal nicht mit von der Partie. Ob dieser zu einem späteren Zeitpunkt per Patch oder als Erweiterung nachgereicht wird, bleibt abzuwarten.

Da fetzt es die Pixel weg

Wie schon der Vorgänger besticht auch Boltgun 2 durch seinen stimmungsvollen Artstyle. Während die Gegner als hochdetaillierte Sprites dargestellt werden, setzen die Entwickler von Auroch Digital bei den Umgebungen auf eine bewusst kantige Low-Poly-3D-Optik. Diese ungewöhnliche Mischung funktioniert auch in Boltgun 2 wieder hervorragend. Immer wieder zaubern die Entwickler beeindruckende Panoramen auf den Bildschirm, die die Dark-Sci-Fi-Ästhetik der Vorlage wunderbar einfangen. Dazu gehören finstere Fabrikhallen mit gewaltigen Teslaspulen, gotische Festungsanlagen, die von glühenden Lavaströmen umgeben sind, und riesige Bohrinseln mit Unterwasserpassagen, die unweigerlich Erinnerungen an BioShock wecken.

Auch musikalisch geht es ordentlich zur Sache. Die rockigen Klänge passen hervorragend zum brachialen Geschehen auf dem Bildschirm und treiben uns immer wieder dazu an, ganze Horden von Chaos-Anhängern niederzumähen. Trotz der Beteiligung von Mick Gordon, der bereits für den Soundtrack von Doom (2016) und Doom Eternal verantwortlich zeichnete, erreicht die Musik allerdings nicht ganz die Wucht und den Wiedererkennungswert seiner Arbeit an den beiden jüngeren Doom-Ablegern. Dafür überzeugen die Soundeffekte auf ganzer Linie: Jede Waffe kracht und donnert mit ordentlich Wumms, während Gegner unter unserem Beschuss in ihre Einzelteile zerplatzen. Für Freunde gepflegter Shooter-Gewalt ist das ein wahres Fest für die Ohren.

Eine besondere Erwähnung verdient zudem eine ungewöhnliche Grafikoption: In Boltgun 2 könnt ihr den Verpixelungsgrad der Darstellung ganz nach eurem Geschmack anpassen. Wem die Sprites in der Standardeinstellung „Retro“ noch zu grob erscheinen, kann die Verpixelung vollständig deaktivieren und so ein möglichst klares, kantenfreies Bild erhalten. Umgekehrt lässt sich der Effekt sogar noch verstärken. Auf der höchsten Stufe namens „Ruiniert“ mutiert Boltgun 2 optisch zu einem Ego-Shooter, der wirkt, als wäre er direkt für den Game Boy Advance entwickelt worden. Eine absolut wilde Erfahrung!