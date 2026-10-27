Emberville – Vielversprechendes Indie-RPG wird einen Tag vor Early Access-Release verschoben

Emberville ist ein pixeliges Retro-RPG, welches eigentlich heute erscheinen sollte. Wie jedoch gestern urplötzlich bekannt gegeben wurde, wird der Early Access auf nächstes Jahr verschoben. Viele RPG-Fans haben das Indiespiel im Blick, da es in Zusammenarbeit mit dem bekannten US-Streamer CohhCarnage entsteht.

Emberville, der Mix aus Diablo und Stardew Valley, erscheint erst 2027

Emberville spielt in einer düsteren Welt, die von Monstern überrannt wurde. Eure Aufgabe ist es, die Gegend zu erkundschaften, Dungeons zu durchforsten, Monster zu besiegen und Überlebende zu retten. Dabei baut ihr gleichzeitig das verfallene, namensgebende Dorf wieder auf. Die Entwickler*innen bei Cygnos Cross versprechen eine Art Mischung aus Diablo und Stardew Valley.

Ben Cassell, bekannt als CohhCarnage, hat das Studio mitgegründet und wirkt selbst bei der Entstehung des Spiels mit. Dabei ist er zwar kein Entwickler oder Programmierer, kann durch seine jahrelange Spielerfahrung als Streamer jedoch einiges an Input geben und als Co-Game Director fungieren. Bei Cygnos Cross betont man immer wieder, dass Cassell nicht nur Geldgeber und prominentes Gesicht des Spiels ist, sondern auch aktiv daran mitwirkt, das bestmögliche Spiel auf den Markt zu bringen.

Und genau das brachte das Team nun zu dem Schritt, den Early Access einen Tag vor Release auf das nächste Jahr zu verschieben. In ihrem Statement dazu schreiben sie:

Hallo zusammen, wir wissen, dass diese Nachricht sehr kurzfristig kommt schließlich ist der geplante Veröffentlichungstermin ja schon morgen. Nach ausführlichen internen Diskussionen haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, den Early-Access-Start von Emberville zu verschieben. Viele von euch haben unsere Demo auf dem Steam Next Fest gespielt und uns ihr Feedback gegeben. Das bedeutet uns sehr viel und wir haben umgehend mit der Planung weiterer Verbesserungen begonnen. Einige der geplanten Optimierungen betreffen jedoch grundlegende Systemanpassungen, die sich nicht mal eben schnell umsetzen lassen. So würde beispielsweise eine Überarbeitung des Kampfes mit Pfeil und Bogen mehr Zeit in Anspruch nehmen, als uns bis zum ursprünglichen Early-Access-Start zur Verfügung stand. auch wenn unser Team rund um die Uhr daran arbeiten würde. Nach sorgfältiger Abwägung aller Optionen haben wir uns dazu entschlossen, den Veröffentlichungstermin zu verlegen, um einige wesentliche Verbesserungen direkt in die Early-Access-Version zu integrieren. Wir verstehen, dass dies für diejenigen unter euch, die bereit waren, das Spiel zu kaufen, enttäuschend ist. Wir hätten das Spiel zwar jetzt schon veröffentlichen können, sind aber der Ansicht, dass es so weder unseren eigenen Qualitätsansprüchen noch euren hohen Erwartungen gerecht geworden wäre.

Der Early Access von Emberville startet demnach am 7. Januar. 2027.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Quelle: Cygnus Cross via PM

Titelbild: 2026 © Cygnus Cross