XBOX – Studio hinter Dishonored & Blade steht vor Verkauf oder Schließung

Arkane Studios muss laut einem Bericht bis zum 13. Dezember einen neuen Käufer finden, sonst soll das Studio geschlossen werden. Das berichtet die französische Zeitung Le Monde, auf die sich auch Gematsu bezieht.

XBOX will Arkane loswerden

Demnach prüft das Studio hinter Dishonored „mehrere Formen der Übernahme“, doch das Schicksal bleibt weiter unklar. Microsoft hatte im Sommer angekündigt, Arkane zu streichen. Sollte sich kein Käufer finden, stehen dem Bericht zufolge über 200 Jobs auf dem Spiel. Vertreter der Gewerkschaft Printemps Ecologique, die die Beschäftigten bei Arkane vertritt, sagen, das aktuelle Projekt Marvel’s Blade sei praktisch fertig. Sollte es nie erscheinen, wäre das aus Sicht der Gewerkschaft eine „monumentale Verschwendung“. Ursprünglich wurde die Frist auf den 13. November datiert. Microsoft hatte jetzt aber nochmal die Deadline verlängert.

Gegenüber Le Monde erklärte Microsoft, man suche „aktiv einen Partner, der die nächste Entwicklungsphase unterstützt und die Vermarktung des Blade-Projekts ermöglicht“.

Arkane gehört zu mehreren Studios, die bei den umfassenden Entlassungen von Microsoft in diesem Jahr gestrichen wurden. Undead Labs, das Studio hinter State of Decay 3, war ebenfalls von der Schließung bedroht und ist inzwischen unabhängig. Andere Studios wie Ninja Theory konnten dagegen keine Einigung erzielen, die ihr Überleben gesichert hätte. Nach aktuellem Stand entlässt Ninja Theory gerade Mitarbeitende. Wie es mit dem kürzlich angekündigten Senua, dem dritten Teil der Hellblade-Reihe, weitergeht, ist unklar.

Marvel’s Blade wurde 2023 bei den Game Awards angekündigt. Das letzte Spiel des Studios war der von der Kritik gefeierte Shooter Deathloop aus dem Jahr 2021. Davor unterstützte Arkane gemeinsam mit Machine Games die Wolfenstein-Spiele und entwickelte Dishonored 2 sowie Dishonored: Death of the Outsider.

Quelle: Powerupgaming

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