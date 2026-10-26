Test: Echo Isle

Eine Ode an A Link to The Past. Echo Isle bringt uns für rund 2 Stunden zurück auf den Gameboy. So ganz überzeugt dieser Indie Titel aber leider nicht. Zwischen Pixel Optik und 8-Bit Musik lebt ein kleines Stück Nostalgie auf. Spieltiefe und Steuerung lassen aber dennoch ein paar Wünsche offen.

Man sieht es sofort

Wenn man sich die Steam Page von Echo Isle ansieht bekommt man sofort einen Gedanken: Das sieht genau so aus wie damals! Und genau darum gehts. Jedes Sprite, jedes Tile und auch die Animationen könnten direkt aus The Legend of Zelda kommen. Und der Anfang könnte auch original aus Links Awakening stammen, denn wir wachen auf einer kleinen Insel auf, die unbedingt unsere Hilfe braucht.

Wir landen also auf der Echo Isle und finden als erstes, wie sollte es anders sein, ein Schwert. Außerdem haben wir auch direkt eine Aufgabe: Der Leuchtturm, der die Insel vor den Monstern schützt, hat sein Licht verloren und wir sollen es wieder entzünden. Nichts leichter als das also rein in die Dungeons.

Monster, Dungeons und Werkzeuge

Die Insel hat eigentlich eine offene Karte aber wie gewohnt benötigen wir bestimmte Werkzeuge um in die verschiedenen Bereiche vorstoßen zu können. So verschließt uns ein Gebüsch den Durchgang aber sobald wir uns ein Schwert geholt haben können wir es zerschneiden und den Weg dahinter nutzen. Um Dahinter einige Abgründe zu finden. Der Weg ist also klar und führt uns direkt in den ersten Dungeon.

Die Dungeons in Echo Isle erinnern auch sehr an die klassischen Zelda Dungeons. In jedem bekommen wir ein neues Werkzeug, dass uns erst mal beim Lösen der Rätsel im Dungeon hilft und danach dann neue Wege auf der Karte frei macht. So erhalten wir als erstes ein Blatt zum Springen (ein Schelm wer jetzt an die Feder denkt). Jetzt ist der Weg für die Rätsel des Dungeons frei und wir können Schlüssel sammeln um am Ende den Boss zu besiegen. Hier sei gesagt, die Rätsel sind nicht sehr Komplex und gehen kaum über „Besiege diese Gegner“ oder „Benutze 2 mal das Item aus diesem Dungeon“ hinaus. Das finde ich sehr schade, denn man braucht nur das eine Werkzeug zum weiterkommen, wobei doch die Kombination der Werkzeuge so nahe liegt. Finde ich jedenfalls.

Gut alles gelöst, rein zum Boss. Auch beim Bosskampf ist die Herausforderung überschaubar. Mit dem Blatt in der Tasche können wir einfach über ihn springen und ihn schnell mit dem Schwert ausschalten. Und für Notfälle haben wir von einer Hexe vor der Höhle auch noch einen Trank bekommen, der uns wiederbelebt sollten wir uns doch ein mal zu oft treffen lassen. So geht es von Dungeon zu Dungeon.

Sammelbares darf nicht fehlen

Natürlich gibt es auch in Echo Isle Sammelobjekte. Der Größe des Spiels gerecht aber auch nur zwei. Kleeblätter und Edelsteine. Die Kleeblätter sind quasi die Herzcontainer. Jedes mal wenn wir eins bekommen, bekommen wir auch ein Herz dazu. Die Kleeblätter lassen sich in Kisten finden, bei denen wir die verschiedenen Werkzeuge verwenden müssen um an sie heranzukommen.

Die Edelsteine können überall sein. Mal unter einem Busch, mal in einem Topf. Trotzdem findet man sie relativ schnell und problemlos, da wir die Töpfe und Büsche sowieso zerschlagen, um an Herzen zu kommen und Schaden zu heilen. Schnell sind also alle 8 Edelsteine gesammelt und gegen ihren Preis eingetauscht.

Gutes Adventure mit kleinen Macken

Die kleine Insel von Echo Isle bietet auf jeder ihrer Kacheln etwas zu entdecken und auch die Gespräche mit den NPC sind nett und bringen weiteren Einblick in die doch ganz schöne Story. Einziges Manko für mich: Die Steuerung.

Nicht nur ein Mal wurde ich von Gegnern getroffen, deren Sprite mich nicht berührt hat oder konnte sie selbst nicht treffen obwohl mein Schwert genau durch sie durch ging. Auch bei Löchern oder Bodenfallen war es hier und da etwas schwammig, ab wann genau man von ihnen getroffen wird, wobei das nicht wirklich ein Problem darstellt, denn man kann sehr weit springen und einfach etwas weiter vorher abspringen.

Was mich aber wirklich gestört hat ist, dass manche der Eingaben auf dem Controller einfach nicht Funktioniert haben und ich dann auf Maus und Tastatur wechseln musste.