Test: Clive Barker's Hellraiser: Revival

Die Marke hat in den letzten drei Jahrzehnten etwas gelitten, und das ist durchaus schade, weil Clive Barkers ursprüngliche Idee, die Cenobiten, das Labyrinth, das Thema Schmerz und Horror, wirklich interessant ist und eigentlich nach einem guten Spiel schreit.

Revival könnte das Spiel sein, auf das Fans dieser Marke gewartet haben. Aber ist es das auch. Im Vorfeld machte das Spiel eher von sich hören, dass es kurz vor einem Konfrontationskurs mit der USK stand. Aber kann das Spiel auch mehr, als „nur“ Brutalität?

Nicht gerade zimperlich

Man spielt als Aidan Lynch. Ein Mann, der als Vollstrecker für eine Bikerbande arbeitet und dessen Freundin Sunny eine Sammlung okkulter Objekte besitzt, darunter eine neue Puzzle Box namens Genesis Configuration. Das Spiel beginnt sehr .. nun ja: Aidan und Sunny haben Sex, Sunny aktiviert dabei die Genesis Configuration, Cenobiten erscheinen, und Sunny entscheidet sich, freiwillig mitzugehen. Aidan wacht danach nackt und an einen Stuhl genagelt auf. Klingt nach eine normalen Dienstag.

Das ist kein subtiler Einstieg und das soll es auch nicht sein. Hellraiser bekennt sich da zu seinen Wurzeln. Das Spiel ist explizit in seiner Gewalt und in seinen sexuellen Elementen, was sich eben basierend auf der Historie der Marke, auch die richtige Entscheidung ist. Wer das nicht mag oder nicht will, dem sei das direkt mitgeteilt: Revival macht keine Kompromisse in dieser Richtung.

Aidan als Protagonist funktioniert besser, als man anfangs erwartet. Er ist kein Held, er ist ein Mann mit Drogenvergangenheit und einer Beziehung, die im Laufe der Geschichte als weit komplizierter und problematischer dargestellt wird, als der Anfang ahnen lässt. Die Reise durch das Labyrinth zeigt seine Vergangenheit in Fragmenten, und das gibt der Geschichte eine persönliche Ebene, die über reinen Franchise-Fanservice hinausgeht.

Der stärkste Teil des Spiels

Revival wechselt zwischen der realen Welt und dem Labyrinth, dem außerdimensionalen Bereich der Cenobiten, und dieser Wechsel ist das Klügste, was Saber Interactive mit dem Spiel gemacht hat. Mindestens zwei Stunden der Gesamtspielzeit verbringt man direkt im Labyrinth, und diese Abschnitte sehen nicht nur außergewöhnlich aus, sie spielen sich auch komplett anders als der Rest des Spiels.

Im Labyrinth gibt es keinen Kampf. Man erkundet, löst Rätsel mit der Genesis Configuration, navigiert durch eine Umgebung, die sich teilweise aktiv verändert, und versucht, nicht den Verstand zu verlieren. Das Design des Labyrinths ist brutalistisch inspiriert, massiv, geometrisch, in einem unangenehmen Blauton, der sich durch das gesamte Level zieht. Es ist einer der visuell überzeugendsten Spielbereiche des Jahres, und das muss man einem AA Budget Titel wirklich lassen.

Die Rätsel im Labyrinth nutzen die Genesis Configuration auf interessante Weise. Man bewegt Blöcke, öffnet Dimensionstüren, interagiert mit der Umgebung durch die Kräfte der Box, und das fühlt sich sinnvoll eingebettet an. Wann immer das Spiel in diesen Bereich wechselt, wird es besser. Das ist gleichzeitig ein Lob und ein Problem, weil es bedeutet, dass die reale Welt im Vergleich schwächer ist.

Gute Idee, holprige Umsetzung

In der realen Welt kämpft sich Aidan durch Kultmitglieder, die von der Genesis-Konfiguration gezeichnet wurden, und durch Kreaturen, die aus dem Labyrinth in die Welt gebrochen sind. Das Kampfsystem setzt auf Nahkampfwaffen und Schusswaffen, beide sind knapp, und das Spiel verlangt sehr bewusstes Ressourcenmanagement. Munition ist selten, Heilmittel noch seltener, und die Schwäche von Aidan als Kämpfer ist spürbar eingebaut. Er kann nicht blocken, er kann nur ausweichen und das bedeutet, dass Kämpfe gegen mehrere Gegner gleichzeitig schnell sehr anspruchsvoll werden.

Die Genesis Configuration als Kampfwerkzeug ist das Beste an Aidans Werkzeugkasten. Sie hat telekinetische Kräfte, pyrokinetische Fähigkeiten und kann Gegner kurzzeitig bannen. Gespeist wird das alles durch die Suffering Meter, also eine Leiste, die sich füllt, wenn man Gegnern Schaden zufügt. Das ist mechanisch interessant, weil es einen dazu bringt, aktiv zu kämpfen, statt Ressourcen zu horten und alles aus der Distanz zu erledigen.

Was nicht funktioniert, sind die Kontrollen selbst. Das Zielen auf per Controller fühlt sich steif an, der Auto-Aim springt zwischen Zielen auf eine Art, die mehr Nerv als Hilfe ist, und Aidan reagiert auf Eingaben manchmal mit einer kleinen Verzögerung, die in engen Kampfsituationen den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten kann. Das ist kein absolutes Dealbreaker Niveau, aber es ist spürbar, und es macht die ohnehin schon anspruchsvollen Kämpfe frustrierender als nötig. Da war die Maus -und Tastaturerfahrung deutlich angenehmer.

Die Bosskämpfe sind das schwächste Element des Kampfsystems. Sie sind größtenteils schlecht designt, mit Angriffsmmustern, die sich nicht intuitiv lesbar anfühlen, und mit Schadenssponge Mechaniken, die mit den knappen Ressourcen des Spiels schlecht zusammenpassen. Wer auf dem höheren Schwierigkeitsgrad spielt, wird an einigen dieser Kämpfe deutlich länger hängen als es Spaß macht.

Atmosphärisch ein Leckerbissen

Was Revival wirklich gut macht, ist verstehen, worum es bei Hellraiser eigentlich geht. Es geht nicht in erster Linie um Blut und Splatter, auch wenn beides (massig!) vorhanden ist. Es geht um das Verschwimmen von Schmerz und Lust, um Menschen, die nach Empfindungen suchen, die über das Normale hinausgehen, und die dafür einen Preis zahlen. Das Spiel nimmt diese Themen ernst und behandelt sie mit mehr Tiefe als es der Splatter anmuten lässt.

Das Sounddesign trägt erheblich zur Atmosphäre bei. Bestimmte Bereiche, besonders an der Grenze zwischen realer Welt und Labyrinth, bauen psychologischen Horror nicht durch Jumpscare Momente auf, sondern durch subtile akustische Verzerrungen, Stimmen, die man nicht klar versteht, Geräusche, die nicht ganz definierbar sind. Das ist gutes Handwerk, das man so in einem AA Spiel nicht unbedingt erwartet.

Die Optik ist aber ungleichmäßig. Das Labyrinth sieht fantastisch aus, einige Abschnitte der realen Welt sehen gut aus, aber dann gibt es Bereiche, die deutlich sichtbar zeigen, wo das Budget Grenzen gezogen hat. Charaktermodelle von Nebenfiguren, manche Texturen in weniger wichtigen Räumen, bestimmte Lichteffekte in Innenräumen: Das alles fühlt sich nicht einheitlich an und das hätte man auch trotz des AA-Budgets anders lösen können.

Es gibt außerdem Bugs. Keine spielbrechenden, die ich direkt erlebt habe, aber das Spiel ist zum Release nicht vollständig poliert. Gegner bleiben in Geometrie stecken, gelegentlich gibt es Audioaussetzer, und einmal hat mich ein Checkpoint in einen Raum zurückgesetzt, aus dem ich gerade mit Mühe herausgekommen war. Das sollte einfach nicht passieren.

Was das Spiel nicht hat

Revival hat keinen New Game Plus Modus und keine freischaltbaren Extras nach dem Abspann. Es gibt zwei Enden, die man erreichen kann, indem man vor dem letzten Abschnitt einen Speicherstand lädt, was den offiziellen Wiederspielwert sehr gering hält. Für ein Spiel, das acht bis zehn Stunden lang ist, ist das in Ordnung, aber wer mehr sucht, wird es hier nicht finden.

Die Spiellänge selbst ist angemessen für den Preis, zu dem Revival verkauft wird. Es handelt sich nicht um einen Vollpreistitel, und das Budget des Spiels ist sichtbar. Saber hat die Mittel sinnvoll eingesetzt, aber man merkt überall, wo Entscheidungen getroffen wurden, die auf finanzielle Einschränkungen zurückgehen.