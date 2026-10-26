Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 44.2026

Am Samstag ist Halloween und in unserer Releasevorschau haben wir eine Menge Spielesüßigkeiten für euch parat. Wir haben sogar das erste Spiel des November für euch. Also, viel Spaß mit den Spielen und Happy Halloween.
Die Releasevorschau vom 26. Oktober bis zum 1. November 2026
- CRACK (PC) – 26. Oktober
Ein Koop Incremental Game bei dem ihr versuchen müsst, ein riesiges Ei aufzuschlagen.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Hunter’s Moon (PS5) – 26. Oktober
Ein First Person Horrorspiel im England des 17. Jahrhunderts.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Last Floor (PC) – 26. Oktober
Ein Horrorspiel mit einem Fahrstuhl.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Outcast Tales (PC) – 26. Oktober
Taktisches Roguelike RPG mit einem „Choose your own Adventure“-Twist.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Pao Pao (PC) – 26. Oktober
Eine tierisches Life-Sim über eine Katze mit einem eigenen Restaurant.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- The Mailroom (PC) -26. Oktober
Ein Horrorspiel über einen Postarbeiter in der Hölle.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- 4 Penny Coffins (PC) – 27. Oktober
In diesem Mix aus asymmetrischem Horror und Social Deduction jagt ihr als Detektive einen Mörder.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- 9 R.I.P. sequel (Switch) – 27. Oktober
Visual Novel-Fortsetzung.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Coal Duty (PC) – 27. Oktober
Ein Koop-Horrorspiel über den Abbau in einer Mine.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Dying Patience (PC) – 27. Oktober
Ein Horrorspiel, bei dem der Protagonist seine todkranke Mutter pflegt, was sich zum Albtraum entwickelt.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Emberville (PC) – 27. Oktober
In diesem Pixel-RPG besiegt ihr Monster, erkundet Dungeons und baut eine verfallene Stadt wieder auf.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Mimic (PC) – 27. Oktober
Asymmetrischer Horror mit Social Deduction-Elementen für bis zu 10 Spieler*innen, bei denen ihr euch in andere Leute verwandeln könnt.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Pidgeon Pocket (PC) – 27. Oktober
Ein Incremental Game, bei dem Tauben Parkbesucher*innen ihr Hab und Gut klauen.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Remothered: Red Nun’s Legacy (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 27. Oktober
Abschluss der Horror-Trilogie.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Vampir (PC) – 27. Oktober
MMO für Blutsauger-Fans.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Village in the Shade (PC, PS5, Switch, Switch 2) – 27. Oktober
Gemütliche Faming-Sim in japanischen Dörfern.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Gennady (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 28. Oktober
Absurder Roguelike Platformer mit viel Blut und andersfarbigen Flüssigkeiten.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Probably Stolen – Cyberpunk Pawnshop Simulator (PC) – 28. Oktober
Ich muss hier gar nichts mehr schreiben, wenn der Spieletitel bereits alles verrät.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Rogue Reigns (PC, PS5, XSX, Switch 2)- 28. Oktober
Ein düsterer Mix aus Roguelite und Deckbuilder in einer Welt, in welcher der Tod keine Bedeutung mehr hat.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Sulfur (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch, Switch 2) – 28. Oktober
Die Entwickler*innen beschreiben diesen Shooter so: Stellt euch vor, Doom und Diablo hätten ein Baby, welches viele Adult Swim-Cartoons angeschaut hat.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- The Doi (PC) – 28. Oktober
Ein spaßiger Koop-Puzzle Platformer.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Anomalith (PC) – 29. Oktober
Ein 3rd Person Shooter in Japan mit Fokus auf Liminal Spaces.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Broke Wizards (PC) – 29. Oktober
Ein Koop-Adventure, bei dem ihr in verschiedenen Aktivitäten Geld verdient, bevor euer Vermieter euch auffrisst.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Croc 2: Kingdom of the Gobbos (PC, PS4, PS5, XSX, Switch) – 29. Oktober
Remaster des Maskottchen-3D Platformers.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Danchi Days (PC) – 29. Oktober
Ein sehr japanisches Pixel-Retro-Adventure.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Grandma Left Me A Building (PC) – 29. Oktober
Eine Appartement-Management Simulation.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Hello Kitty Party Land (Switch, Switch 2) – 29. Oktober
Putziger Spaß für Fans der kultigen Katze.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Hunting Simulator 3 (PC, PS5, XSX) – 29. Oktober
Dieses Spiel bedarf keiner Erläuterung.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Phantom Blade Zero (PC, PS5) – 29. Oktober
Actiontitel in japanischem Setting mit leichten Soulslike-Einflüssen.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Terrible Lizards (PC, PS5, XSX) – 29. Oktober
Ein Horror-Parcours-Game, bei dem ihr in einem Museum zum Leben erwachten Dinos entkommen müsst.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- The Wolf Among Us Remastered (PC, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 29. Oktober
Das legendäre Telltale-Adventure wurde wiederbelebt.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- The Zibbo Show (PC) – 29. Oktober
Ein Roguelite-Deckbuilder über eine abgedrehte TV-Glücksspiel-Show.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Tom the postgirl (PC, Switch) – 29. Oktober
Ein Horror-Adventure über eine Briefträgerin, deren Postlieferungen immer schiefgehen.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Bobo and the Chest of Nightmares (PC, Xbox One, XSX, Switch) – 30. Oktober
Ein sehr oldschooliger 3D Platformer.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- E-Files (PC) – 30. Oktober
Ein Horror Adventure, welches sowohl optisch als auch spielerisch stark von der PS1-Ära inspiriert wurde.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Five Signals (PC) – 30. Oktober
In diesem Horrorspiel verfolgt ihr per Telefon den Anweisungen eurer verstorbenen Frau.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Lost Camp (PC) – 30. Oktober
In diesem Adventure übernehmt ihr nach dem Tod eurer Mutter die Aufgabe, auf ein Camp in den Bergen aufzupassen, aber diese Aufgabe ist nicht so leicht wie sie sich anhört.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- No Visitors Allowed (PC) – 30. Oktober
Psychologischer Horror-Puzzler in einer Irrenanstalt.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Queen’s Domain (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 30. Oktober
Dieses First Person Rollenspiel wurde stark von Kingsfield inspiriert, dem ersten FromSoftware-Spiel.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- SURI: The Seventh Note (PC, PS5) – 30. Oktober
Ein 2D Action Platformer, bei dem jede eurer Bewegung zum Rhythmus der Musik passen muss.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Totally Safe Moon Project (PC) – 30. Oktober
In diesem Friendslop versucht ihr, den Mond zu erreichen.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- ZONE L.O.S.T. (PC) – 30. Oktober
Ein Koop-Spiel, bei dem euer Ziel als Wissenschaftler es ist, die Selbstzerstörungssequenz des Labors zu aktivieren und zu fliehen.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Echoes of the Flame (PC) – 1. November
Ein klassisches, rundenbasiertes JRPG mit 2.5D-Optik.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Puh, so eine volle Releasevorschau für euch zu verpacken ist manchmal ganz schön anstrengend. Und trotzdem werde ich natürlich auch nächste Woche wieder hier sein und den November mit euch einläuten. Bis dahin wünsche ich euch erstmal ein schönes Halloween.
Titelbild: 2026 © S-GAME | 2026 © Freshly Baked Games LLC