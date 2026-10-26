Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 44.2026

Am Samstag ist Halloween und in unserer Releasevorschau haben wir eine Menge Spielesüßigkeiten für euch parat. Wir haben sogar das erste Spiel des November für euch. Also, viel Spaß mit den Spielen und Happy Halloween.

Die Releasevorschau vom 26. Oktober bis zum 1. November 2026

CRACK (PC) – 26. Oktober

Ein Koop Incremental Game bei dem ihr versuchen müsst, ein riesiges Ei aufzuschlagen.

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Hunter’s Moon (PS5) – 26. Oktober

Ein First Person Horrorspiel im England des 17. Jahrhunderts.

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Last Floor (PC) – 26. Oktober

Ein Horrorspiel mit einem Fahrstuhl.

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Outcast Tales (PC) – 26. Oktober

Taktisches Roguelike RPG mit einem „Choose your own Adventure“-Twist.

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Pao Pao (PC) – 26. Oktober

Eine tierisches Life-Sim über eine Katze mit einem eigenen Restaurant.

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The Mailroom (PC) -26. Oktober

Ein Horrorspiel über einen Postarbeiter in der Hölle.

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4 Penny Coffins (PC) – 27. Oktober

In diesem Mix aus asymmetrischem Horror und Social Deduction jagt ihr als Detektive einen Mörder.

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9 R.I.P. sequel (Switch) – 27. Oktober

Visual Novel-Fortsetzung.

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Coal Duty (PC) – 27. Oktober

Ein Koop-Horrorspiel über den Abbau in einer Mine.

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Dying Patience (PC) – 27. Oktober

Ein Horrorspiel, bei dem der Protagonist seine todkranke Mutter pflegt, was sich zum Albtraum entwickelt.

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Emberville (PC) – 27. Oktober

In diesem Pixel-RPG besiegt ihr Monster, erkundet Dungeons und baut eine verfallene Stadt wieder auf.

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Mimic (PC) – 27. Oktober

Asymmetrischer Horror mit Social Deduction-Elementen für bis zu 10 Spieler*innen, bei denen ihr euch in andere Leute verwandeln könnt.

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Pidgeon Pocket (PC) – 27. Oktober

Ein Incremental Game, bei dem Tauben Parkbesucher*innen ihr Hab und Gut klauen.

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Remothered: Red Nun’s Legacy (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 27. Oktober

Abschluss der Horror-Trilogie.

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Vampir (PC) – 27. Oktober

MMO für Blutsauger-Fans.

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Village in the Shade (PC, PS5, Switch, Switch 2) – 27. Oktober

Gemütliche Faming-Sim in japanischen Dörfern.

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Gennady (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 28. Oktober

Absurder Roguelike Platformer mit viel Blut und andersfarbigen Flüssigkeiten.

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Probably Stolen – Cyberpunk Pawnshop Simulator (PC) – 28. Oktober

Ich muss hier gar nichts mehr schreiben, wenn der Spieletitel bereits alles verrät.

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Rogue Reigns (PC, PS5, XSX, Switch 2)- 28. Oktober

Ein düsterer Mix aus Roguelite und Deckbuilder in einer Welt, in welcher der Tod keine Bedeutung mehr hat.

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Sulfur (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch, Switch 2) – 28. Oktober

Die Entwickler*innen beschreiben diesen Shooter so: Stellt euch vor, Doom und Diablo hätten ein Baby, welches viele Adult Swim-Cartoons angeschaut hat.

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The Doi (PC) – 28. Oktober

Ein spaßiger Koop-Puzzle Platformer.

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Anomalith (PC) – 29. Oktober

Ein 3rd Person Shooter in Japan mit Fokus auf Liminal Spaces.

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Broke Wizards (PC) – 29. Oktober

Ein Koop-Adventure, bei dem ihr in verschiedenen Aktivitäten Geld verdient, bevor euer Vermieter euch auffrisst.

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Croc 2: Kingdom of the Gobbos (PC, PS4, PS5, XSX, Switch) – 29. Oktober

Remaster des Maskottchen-3D Platformers.

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Danchi Days (PC) – 29. Oktober

Ein sehr japanisches Pixel-Retro-Adventure.

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Grandma Left Me A Building (PC) – 29. Oktober

Eine Appartement-Management Simulation.

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Hello Kitty Party Land (Switch, Switch 2) – 29. Oktober

Putziger Spaß für Fans der kultigen Katze.

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Hunting Simulator 3 (PC, PS5, XSX) – 29. Oktober

Dieses Spiel bedarf keiner Erläuterung.

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Phantom Blade Zero (PC, PS5) – 29. Oktober

Actiontitel in japanischem Setting mit leichten Soulslike-Einflüssen.

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Terrible Lizards (PC, PS5, XSX) – 29. Oktober

Ein Horror-Parcours-Game, bei dem ihr in einem Museum zum Leben erwachten Dinos entkommen müsst.

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The Wolf Among Us Remastered (PC, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 29. Oktober

Das legendäre Telltale-Adventure wurde wiederbelebt.

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The Zibbo Show (PC) – 29. Oktober

Ein Roguelite-Deckbuilder über eine abgedrehte TV-Glücksspiel-Show.

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Tom the postgirl (PC, Switch) – 29. Oktober

Ein Horror-Adventure über eine Briefträgerin, deren Postlieferungen immer schiefgehen.

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Bobo and the Chest of Nightmares (PC, Xbox One, XSX, Switch) – 30. Oktober

Ein sehr oldschooliger 3D Platformer.

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E-Files (PC) – 30. Oktober

Ein Horror Adventure, welches sowohl optisch als auch spielerisch stark von der PS1-Ära inspiriert wurde.

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Five Signals (PC) – 30. Oktober

In diesem Horrorspiel verfolgt ihr per Telefon den Anweisungen eurer verstorbenen Frau.

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Lost Camp (PC) – 30. Oktober

In diesem Adventure übernehmt ihr nach dem Tod eurer Mutter die Aufgabe, auf ein Camp in den Bergen aufzupassen, aber diese Aufgabe ist nicht so leicht wie sie sich anhört.

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No Visitors Allowed (PC) – 30. Oktober

Psychologischer Horror-Puzzler in einer Irrenanstalt.

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Queen’s Domain (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 30. Oktober

Dieses First Person Rollenspiel wurde stark von Kingsfield inspiriert, dem ersten FromSoftware-Spiel.

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SURI: The Seventh Note (PC, PS5) – 30. Oktober

Ein 2D Action Platformer, bei dem jede eurer Bewegung zum Rhythmus der Musik passen muss.

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Totally Safe Moon Project (PC) – 30. Oktober

In diesem Friendslop versucht ihr, den Mond zu erreichen.

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ZONE L.O.S.T. (PC) – 30. Oktober

Ein Koop-Spiel, bei dem euer Ziel als Wissenschaftler es ist, die Selbstzerstörungssequenz des Labors zu aktivieren und zu fliehen.

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Echoes of the Flame (PC) – 1. November

Ein klassisches, rundenbasiertes JRPG mit 2.5D-Optik.

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Puh, so eine volle Releasevorschau für euch zu verpacken ist manchmal ganz schön anstrengend. Und trotzdem werde ich natürlich auch nächste Woche wieder hier sein und den November mit euch einläuten. Bis dahin wünsche ich euch erstmal ein schönes Halloween.

Titelbild: 2026 © S-GAME | 2026 © Freshly Baked Games LLC