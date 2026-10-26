Final Fantasy VII: Revelation – Hardmode von Anfang an dabei

In Final Fantasy VII: Revelation müssen Spieler nun keine 30 Stunden spielen bevor es hart wird. Im Gegensatz zu den Vorgängern soll der neuste Teil der Reihe von Begin an auch im schwersten Modus Spielbar sein. Und nicht nur das bietet eine Herausforderung.

Final Fantasy VII: Revelation bietet die höchste Herausforderung von der ersten Sekunde

Um den Hardmode in Final Fantasy VII: Rebirth oder Remake zu erhalten mussten Spieler erst mal das Spiel beenden. Dazu braucht es einen Durchlauf von 30-50 Stunden. Das soll in FF7: Revelation nicht mehr nötig sein. „Spieler können den Hardmode von Beginn an auswählen“, sagt Hamaguchi. Ihm sei bekannt, dass manche Spieler die Herausforderung bereits im ersten Durchlauf suchen und er will ihnen diese Möglichkeit nun bieten. Außerdem sei der Spielaufbau anders als in Remake und Rebirth. Wo die Vorgänger auf den klassischen Weg setzten, indem erst die Story und dann die Herausfoderung kam, soll es in Final Fantasy VII: Revelation viel mehr Endgame Content geben. Und sogar auch noch weitere Herausforderungen, die erst nach dem Ende der Story verfügbar sind. Das Team habe „Das Erlebnis des hohen Schwierigkeitsgrades mit dem neuen Spiel auch neu durchdacht“.

Wie bereits bekannt, ist auch die Welt in FF7: Revelation schon sehr früh komplett offen. Schließlich sind die Sprünge aus dem neuen Luftschiff bereits bekannt. Damit ergeben sich sogar noch weitere Herausforderungen für Spieler, die bis an ihre Grenzen gehen wollen. Optionale Gegner sind bereits sehr früh erreichbar, egal ob Cloud und seine Freunde bereit sind oder nicht. Wer sich also bisher nicht gefordert gefühlt hat, bekommt nun die Möglichkeit sich zu testen. Außerdem soll es wieder einen Dynamischen Modus geben um Spielern eine konsitenten Schwierigkeitsgrad zu bieten. Es soll sogar Möglich sein die ganzen Minispiele anzupassen.

Quelle: Eurogamer