Angespielt: Evil Moon: Unspoken

Nur wenige Spiele schaffen es, einen innerhalb von gerade einmal 30 Minuten vollkommen in ihren Bann zu ziehen, obwohl kaum ein Wort gesprochen wird. Neben Metroid Prime können wir bald auch Evil Moon: Unspoken zu diesen Ausnahmen zählen. Das kleine Indie-Spiel des schwedischen Entwicklers Neckbolt, für das Niklas Hallin federführend verantwortlich zeichnet, verbindet eine an Quake erinnernde Low-Poly-Ästhetik mit dem First-Person-Metroidvania-Gameplay von Metroid Prime. Hinzu kommt ein unverwechselbarer Artstyle, der an die berüchtigten Nunsploitation-Filme der 70er-Jahre erinnert.

Nonne mit Waffe

Spielfigur ist die schweigende Nonne Siléncia, die den Auftrag erhält, die Stadt Abbadox von garstigen Monstern zu befreien. Denn die Stadt steht unter dem Fluch des Mondes: Jeder, der auch nur ein Wort laut ausspricht, wird augenblicklich von dessen böswilligem Einfluss niedergestreckt. Um die Kreaturen aufzuhalten, die nun durch die Straßen streifen, greift Siléncia selbst zu den Waffen. Und das ganz in klassischer First-Person-Metroidvania-Manier: Statt direkt auf die Gegner zu zielen, visieren wir sie mit L1 zunächst automatisch an, bevor wir ihnen mit L2 die Kugeln in den Leib jagen. Freies Zielen ist zumindest mit dem Controller aufgrund der fehlenden Zielhilfe extrem unpräzise und daher nicht zu empfehlen. Das Gunplay fühlt sich dennoch solide und responsiv an. Die Gegner stellen eine ordentliche Herausforderung dar, greifen häufig in Gruppen an und einige Typen verschießen ausweichbare Projektile. Als Siléncia sollten wir deshalb stets in Bewegung bleiben, um nicht selbst zum Opfer der Monsterhorden zu werden.

Die Lebensanzeige wird durch vier Herzen am unteren Bildrand visualisiert. Jeder Treffer zieht mindestens ein Viertel eines Herzens ab, und wer unvorsichtig vorgeht, verliert bereits in den ersten Sekunden eines Kampfes schnell ein oder sogar zwei Herzen. Da die Primärwaffe der Steam-Next-Fest-Demo, eine automatische Maschinenpistole, trotz unbegrenzter Munition schnell überhitzt, können wir nicht einfach wie in Doom in die Arena stürmen und alles über den Haufen schießen. Stattdessen ist ein bedachtes Vorgehen gefragt. Aufgelockert werden die Scharmützel durch kleinere Plattforming-Passagen, deren Steuerung sich allerdings ziemlich unpräzise anfühlt, sowie klassische „Such den Schlüssel“-Rätsel. Um unseren Fortschritt zu speichern, müssen wir einen Beichtstuhl aufsuchen. Thematisch wäre mir keine passendere Idee eingefallen.

Moontroidvania

Die rund halbstündige Steam-Next-Fest-Demo führt uns bis zum ersten Bosskampf, der passenderweise auf einem Friedhof stattfindet. Dazwischen finden wir unsere erste Waffe und erlernen eine Art Greifhaken-Fähigkeit, die uns neue Möglichkeiten beim Plattforming eröffnet und es uns ermöglicht, bislang unerreichbare Bereiche des Levels zu erkunden. Dass wir über unbegrenzte Munition verfügen und uns nicht mit Inventarverwaltung aufhalten müssen, ist eine bewusste Entscheidung der Entwickler. Laut der Steam-Beschreibung wollen sie den Fokus von Evil Moon: Unspoken auf die Erkundung der Spielwelt legen und trotz des düsteren Settings keinen Survival-Horror bieten. Das funktioniert bereits in der Demo erstaunlich gut und vermittelt einen vielversprechenden Eindruck davon, was uns in der Vollversion erwartet.

Abschließend möchte ich auch die Musik, die Grafik und den Artstyle lobend hervorheben. Evil Moon: Unspoken fühlt sich wie ein Titel aus der fünften Konsolengeneration an und zieht mich mit seiner Low-Poly-Ästhetik und der bedrohlichen, stimmungsvollen Hintergrundmusik sofort in seinen Bann. Auch die Soundeffekte versprühen angenehmen Oldschool-Charme, ohne dass irgendetwas fehl am Platz wirkt. Das Leveldesign ist schön verschachtelt und labyrinthartig aufgebaut, ohne dass wir uns minutenlang verlaufen. Und der religiös inspirierte Artstyle, irgendwo zwischen Dark Fantasy und Nunsploitation, überzeugt nicht nur durch sein ungewöhnliches Konzept, sondern auch durch seine stimmungsvolle Umsetzung.

Alles in allem kann ich allen Fans von Metroidvanias und Boomer Shootern nur empfehlen, Evil Moon: Unspoken auf die Steam-Wunschliste zu setzen und das vielversprechende Projekt im Auge zu behalten. Da das Spiel klar auf eine Steuerung mit dem Controller ausgelegt ist, hoffe ich außerdem auf eine Veröffentlichung für die gängigen Konsolen. Ein konkreter Releasetermin steht bislang allerdings noch aus. Einen Bonuspunkt möchte ich am Ende noch dafür vergeben, dass die Entwickler ausdrücklich auf den Einsatz von generativer KI verzichtet haben.