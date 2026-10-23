Angespielt: Voivod: The Nuclear Warrior

Indie-Games und das Metroidvania-Genre sind so unzertrennlich wie Köln und der Karneval, das Oktoberfest und übermäßiger Bierkonsum oder die Deutsche Bahn und Zugverspätungen. Wenig überraschend entpuppt sich auch Voivod: The Nuclear Warrior von dem Entwickler Chaosmonger Studio aus Estland als 2D-Action-Adventure im Metroidvania-Stil, das mit seiner Pixel-Art-Ästhetik in der Tradition von Genrevertretern wie Blasphemous und Super Metroid steht. Zuvor zeichneten sie sich bereits durch kleinere Indie-Titel wie das futuristische Point-and-Click-Adventure Encodya und das ungewöhnliche Metroidvania Clunky Hero aus. Das Besondere an diesem Projekt ist die Zusammenarbeit mit der gleichnamigen kanadischen Metal-Band Voivod, deren Musik und Albumcover als zentrale Inspirationsquellen für das Spiel dienen. Wer sich selbst einen Eindruck von dem ungewöhnlichen Projekt verschaffen möchte, kann aktuell beim Steam Next Fest eine rund einstündige Demo ausprobieren.

Trash-Metal trifft auf Cyberpunk

Voivod ist eine seit 1982 aktive kanadische Metal-Band, die sich unter Metal-Fans vor allem durch die Verbindung von Cyberpunk und Endzeitszenarien in ihrer Musik und dem Art-Design ihrer Alben einen Namen gemacht hat. Und tatsächlich fühlt sich Voivod: The Nuclear Warrior wie ein spielbares Metal-Albumcover an. Der namensgebende Protagonist Voivod erinnert mit seinen langen, schwarzen Haaren und seiner grotesken Maske optisch an den Frontmann einer Metal-Band und kämpft sich schwer bewaffnet durch eine postapokalyptische Welt, die in der Demo an Mad Max erinnert. Dabei schießt er vor allem käferartige Gegner spratzig in Stücke. Zwischen den Gefechten trifft er auf NPCs, die ihm Gegenstände wie Medizinspritzen verkaufen, sowie auf Maschinen, mit denen er neue Fähigkeiten freischalten kann. An Speicherpunkten lässt sich zudem seine Gesundheit wiederherstellen.

Die Erkundung der Spielwelt macht bereits in der Demo richtig Laune. Die düstere, nihilistische Atmosphäre, untermalt von stimmungsvollen Klängen, entwickelt einen ganz eigenen Vibe, der einen schnell in die Spielwelt hineinzieht. Wie in vielen anderen Genrevertretern fühlt man sich zwar alleine einer schier übermächtigen Gegnermenge konfrontiert, erfährt durch vereinzelt antreffbare NPCs und dem unsichtbaren Erzähler, dem körperlose Bewusstsein Nothingface, jedoch nach und nach mehr über die übrigen Bewohner und die zerstörte, endzeitliche Welt. Ein Wermutstropfen ist allerdings die schlecht lesbare Schriftart, die gerade bei den Dialogen zum Problem werden kann.

Spielwelt aus dem Endzeit-Editor

Das Weltdesign wirkt dagegen noch ziemlich formelhaft. Zwar ist die Spielwelt visuell ansprechend gestaltet, sie fühlt sich aber weniger organisch an als in Hollow Knight: Silksong oder Prince of Persia: The Lost Crown. Auch die Animationen wirken im direkten Vergleich etwas steif und ungelenk. Die Steuerung ist zwar nicht unpräzise, erreicht aber nicht die Geschmeidigkeit anderer Genrevertreter. Dadurch erinnert Voivod: The Nuclear Warrior eher an einen vergessenen Titel aus der Super-Nintendo-Ära als an eine geschliffene Indie-Perle auf dem Niveau eines Team Cherry.

Ähnliches lässt sich ebenfalls über den ersten Bosskampf sagen. Dieser ist zwar durchaus fordernd, und das insektenartige Monstrum Scorvax sieht aus wie eine groteske Kreuzung aus Gottesanbeterin und Gasmasken-Fetischist. Seine Angriffsmuster fallen allerdings recht simpel aus und lassen sich leicht kontern. Was mir persönlich zudem fehlte, war eine Lebensanzeige für den Boss. Minutenlang auf einen Gegner zu schießen, ohne einschätzen zu können, ob man ihm tatsächlich nennenswerten Schaden zufügt oder lediglich glorifizierte Platzpatronen verballert, kann ziemlich frustrierend sein.

Wohliger 80’s-Charme

Kommen wir zum Abschluss noch einmal zu den Stärken des Spiels: Die Pixel-Art-Grafik ist wirklich gelungen. Die Figuren sind herrlich grotesk gestaltet, die Insektengegner sehen angenehm abstoßend aus und die Hintergründe schwanken zwischen beeindruckend und bedrückend. Zusammen mit der großartigen musikalischen Untermalung und den knackigen Soundeffekten macht Voivod: The Nuclear Warrior zumindest audiovisuell eine gute Figur. Neben dem ersten Gebiet, das sogar über den Bosskampf hinaus erkundet werden kann, bietet die Demo außerdem Zugang zu einem weiteren, kleineren Abschnitt, der einen zusätzlichen Eindruck von der Spielwelt vermittelt.

Irgendwie erinnert mich der Protagonist Voivod und die postapokalyptische Spielwelt an italienische B-Movies aus den 80er-Jahren. Ironischerweise schließt sich damit der Kreis, denn das Entwicklungsstudio Chaosmonger wurden laut eigener Website ursprünglich im italienischen Bologna in den frühen 2000ern gegründet. Trotz seiner Ecken und Kanten besitzt Voivod: The Nuclear Warrior einen ganz eigenen Charme. Ich hätte gerne noch mehr Zeit in dieser ungewöhnlichen Spielwelt verbracht und freue mich daher auf die Vollversion, die für das erste Quartal 2027 geplant ist. Metroidvania-Fans sollten den Titel unbedingt im Auge behalten und ihn schon einmal auf ihre Steam-Wunschliste setzen. Und falls ihr noch die Gelegenheit habt, solltet ihr auf jeden Fall die Demo beim aktuellen Steam Next Fest ausprobieren.