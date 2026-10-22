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Bis zur Glotze – Ein Blick in die Vergangenheit mit dem Toy Story Retro Roundup | Folge 204

von Christian Koitkaam
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Als Millenial kam man ja kaum um Toy Story herum und genauso ging es unseren Redakteuren Tobi und Maarten. Der Toy Story Retro Roundup hat dieses Nostalgie-Feuer wieder entfacht. Oder? Zumindest hat es gereicht, dass sich beide mal in einer eigenen Folge dem Thema widmen wollten.

 

 

Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter

1995 erschien mit Toy Story der erste computeranimierte Film von Disney Pixar und startete einen Hype um Aninatmionsfilme. Natürlich durften da Lizenzspiele nicht fehlen und diese Retro-Titel wurden nun in einer Collection veröffentlicht. Maarten und Tobi haben sich diese teilweise über 30 Jahre alten Spiele nochmal angeschaut und darüber diskutiert, ob pure Nostalgie ausreicht, um die Existenz vom Toy Story Retro Roundup zu rechtfertigen.
Mit uns in der Vergangenheit schwelgen könnt ihr in Folge 204 von Bis zur Glotze!

 

Moderation: Tobi
Redaktion: Maarten

 

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Tags: Podcast, Bis zur Glotze, Toy Story, Toy Story Retro Roundup
Christian Koitka
Christian Koitka
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