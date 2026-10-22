BioWare – Legendäres Rollenspiel-Studio wird dichtgemacht

Es war leider schon eine Weile zu befürchten, nun hat sich das unwohle Gefühl vieler RPG-Fans bestätigt: BioWare muss schließen. Dies verkündete das Entwicklerstudio selbst auf dem offiziellen Twitter-Account. Somit wird auch die Entwicklung am nächsten Mass Effect-Teil, die bereits auf Hochtouren liefen, mit sofortiger Wirkung beendet.

Wir danken BioWare für Dragon Age, Baldur’s Gate, Mass Effect und mehr

BioWare hat sich mit seinen Spielen einen Namen in der Spielebranche gemacht und durch die Qualität seiner Titel einen Legendenstatus erreicht. Sei es nun die Dragon Age-, Mass Effect-, Neverwinter Nights-, Knights of the Old Republic- oder Baldur’s Gate-Reihen, so viele großartige Spiele zählten zu ihren Werken. Und doch ließen vor allem die letzteren Spiele qualitativ deutlich nach.

Zu 100% lässt sich das natürlich nicht beweisen, doch Fans sind sich sicher: Schuld ist EA, die BioWare 2007 für rund 860 Mio. US-$ aufkauften. In der Zeit dannach erschienen noch viele großartige Spiele, wie etwa die Mass Effect-Trilogie oder Dragon Age 2. Doch dann erschien 2017 Mass Effect: Andromeda, welches viele für den Niedergang von BioWare festmachten. Es war einfach kein gutes Spiel und könnte daran liegen, dass intern von EA viele Mitarbeiter*innen an ein neues Projekt weitergereicht wurden, welches viel mehr Spieler*innen vor die Bildschirme locken sollte.

Dies war der Extraction Shooter Anthem, doch dieser war nicht wirklich das, was man sich von einem Studio wie BioWare erhofft hatte. Und so konnte Anthem nicht die erwarteten erfolge erzielen, ebensowenig wie das 2024 veröffentliche Dragon Age: The Veilguard, welches vor allem durch seine grauenhaft geschriebenen Charaktere und Dialoge auffiel. Eigentlich ein Gebiet, in dem man von BioWare besseres gewohnt war.

Nun ist es also leider tatsächlich passiert und das Studio muss seine Pforten schließen. Wir wünschen den Mitarbeiter*innen bei ihrer Suche nach neuen Aufgaben und Projekten alles Gute und danken ihnen für so viele wunderbare Spielstunden in ihren großartigen Rollenspielen.

Quelle: BioWare via X

Titelbild: 2026 © BioWare