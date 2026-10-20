Test: Toy Story Retro Roundup – Eine Sammlung von 30 Jahre alten Spielen rund um Toy Story

Toy Story erschien 1995 als erster komplett computeranimierter Film der Pixar Animation Studios von Disney und war ein riesiger Erfolg, der den Grundstein für ein gesamtes Franchise schuf. Und natürlich gab es auch etliche Videospiele mit Woody, Buzz Lightyear und Konsorten, die nun im Toy Story Retro Roundup als Collection erschienen sind. Ist diese Ansammlung lediglich ein Produkt für Nostalgiker oder lohnt sich auch ein Blick, wenn ihr diese Spiele in eurer Kindheit nicht gespielt habt? Wir haben uns die Sammlung von insgesamt fünf Spielen in unterschiedlicher Ausführung mal etwas genauer angesehen.

Ist Toy Story Retro Roundup Nostalgie-Bait oder eine gute Compilation?

Toy Story Retro Roundup wurde von Digital Eclipse entwickelt und zusammengestellt und wird von Atar gepublished. Wie bereits gesagt umfasst sie fünf Spiele, wobei jedoch jeweils die Konsolen- und Game Boy-Versionen vorhanden sind. Und natürlich sind die Handheld-Spiele ganz andere Produkte als die größeren Konsolenvarianten und so haben wir, wenn man es genau nimmt, insgesamt 11 Spiele zu begutachten. Zu Beginn möchte ich direkt vorwegnehmen, dass keines dieser Spiele besonders gut gealtert ist und ich wäre sogar dazu geneigt, das Meiste davon als den typischen Lizenzschrott abzustempeln. Ich bin mir aber natürlich auch bewusst, dass Nostalgie für so alte Spiele eine große Rolle in der Wahrnehmung spielen kann und möchte den Titeln auf keinen Fall den letzten Funken Spielspaß absprechen. Schauen wir uns also mal die fünf Spiele in ihren jeweiligen Fassungen an.

Toy Story

War euch bewusst, dass 1995, als der erste Toy Story-Film herauskam, das Super Nintendo noch die aktuellste Konsole war? Mir nämlich auch nicht, jetzt fühle ich mich alt. Aber ja, die erste Lizenz-Versoftung im Toy Story Retro Roundup ist der 2D Platformer, der für das SEGA Mega Drive, das SNES und den Gameboy erschien. Im Kern sind all diese 3 Spiele dasselbe Spiel: Ein nicht besonders gut gealterter 2D Platformer mit einer schwammigen Steuerung. Besonders die Gameboy-Version, natürlich bedingt durch technische Limitationen, lässt sich heute nur noch sehr schwer spielen. Da frage ich mich ehrlich, wie ich es als Kind geschafft habe, solche Spiele durchzuspielen.

Da ist die Konsolenversion doch um einiges besser, auch wenn das nicht viel heißen mag. Woody steuert sich immer noch sehr unbehaglich und überhaupt nicht präzise, was für einen Platformer eigentlich eine Voraussetzung wäre, um Spielspaß zu generieren.

A Bug’s Life

Dieses Spiel hat sich irgendwie in das Toy Story Retro Roundup eingeschlichen, auch wenn es überhaupt nichts mit den zum Leben erwachten Spielzeugen zu tun hat. Der Film kam 1998 als zweites Pixar-Werk in die Kinos und passend dazu erschienen ein 3D Platformer für die Playstation und ein 2D Platformer für den Gameboy Color. Die 3D-Variante kann schon für etwas Laune sorgen, doch man merkte dass abseits von Super Mario 64 Entwickler*innen damals noch nicht so den großen Plan davon hatten, wie Platforming in der dritten Dimension funktionieren soll. Der 2D Platformer auf dem Gameboy Color ist allerdings mal wieder nur ein Spiel, das wie ein schnell hingerotztes Lizenzprodukt wirkt. Mit einer Steuerung aus der Hölle steuern wir den Protagonisten Flik durch die Level und mir tut jedes Kind leid, welches sich damals als Fan des Films dieses Spiel gewünscht hat.

Toy Story 2

1999 kam die Fortsetzung von Woodys und Buzzs Abenteuern und mit ihnen natürlich auch die lizensierten Spiele. Die Gameboy Color-Version kann man mal wieder getrost vergessen, aber der 3D Platformer für die Playstation macht tatsächlich was her und ist mit Abstand das beste Spiel im Toy Story Retro Roundup. Als Buzz Lightyear laufen und hüpfen wir durch Andys Haus, schießen aus unserem Blaster und sammeln allerlei Gegenstände ein. Buzz hat tatsächlich mehrere Movesets, so kann er zum Beispiel auch eine Stampfattacke durchführen. Man kann auch in der First Person anvisieren und sieht dann die Reflektion von Buzzs Gesicht im Helm, ein sehr nettes Detail. Alles in allem tatsächlich ein sehr spaßiger 3D Platformer, der aber natürlich sein Alter nicht verstecken kann und so mit Kameraproblemen und einigen Haken in der Steuerung zu kämpfen hat.

Buzz Lightyear: Star Command

In den 2000ern gab es mit Buzz Lightyear: Star Command eine eigene Cartoonserie, in welchem die Abenteuer von Buzz und seiner Space-Crew erzählt wurden. Das Playstation-Spiel dazu ist ein Actionspiel, bei dem ihr in jedem Level einen Bösewicht bis ans Ende verfolgt und dabei Upgrades sammelt, um diesen Fiesling dann in einem Endkampf zu stellen. Es macht zwar durchaus Spaß, ist aber ein sehr chaotisches Spiel, da sehr viel auf dem Bildschirm passiert. Außerdem ist das Konzept immer dasselbe, sodass nach einiger Zeit etwas Repetitivität aufkommt. Das gilt auch für den Gameboy Color-Titel, der zwar das gleiche Konzept verfolgt, dies aber als eine Art Topdown-Shooter umsetzt. Leider geht hier aber der Spielspaß, der noch in der Playstation-Version vorhanden ist, größtenteils verloren.

Toy Story Racer

Und wie könnte ein erfolgreiches Franchise auch ohne einen Fun-Racer auskommen und so hat es auch Toy Story Racer in das Toy Story Retro Roundup geschafft. Zu diesem Spiel gibt es tatsächlich nicht zu viel zu sagen, das Konzept ist klar: Ihr fahrt mit den bekannten Charakteren auf Strecken um die Wette, sammelt dabei Items ein, um eure Gegner abzuwerfen und jagt den ersten Platz auf dem Podium. Natürlich hat auch hier die Playstation-Version gegenüber der Gameboy Color-Version die Oberhand, macht teilweise sogar etwas Spaß, erreicht aber nicht den Zenit des Fun Racing-Genres. Das war aber auch nicht zu erwarten, oder?

Extras und Features im Toy Story Retro Roundup

Es ist ja tatsächlich so, dass Nostalgie uns Spiele anders wahrnehmen lässt. Ich habe in meiner Kindheit einige sehr schlechte Gameboy-Spiele gezockt, auf die ich aber heute wahrscheinlich trotzdem mit Liebe zurückblicken würde. Ich schaue da zum Beispiel auf „Die Schlümpfe im Albtraumland“ oder „Pop’N’Twinbee“. Mit den Toy Story-Spielen hatte ich aber keine Berührungspunkte und so fällt mein Urteil vielleicht etwas zu hart aus. Das Toy Story Retro Roundup kostet 30 € und da müssen Nostalgiker es selber wissen, ob ihnen diese Inhalte den Preis wert sind. Man kann immerhin sagen, dass die Collection echt nett aufgemacht ist und einige tolle Quality of Life-Features bietet. So könnt ihr jederzeit speichern, das Spiel zurückspulen und mit Rex Cheats sogar in alle Level vordringen. Außerdem gibt es einen CRT-Filter, der die alte Optik der Spiele nachahmen soll. Der stört aber mehr und ist standardmäßig eingeschaltet, da empfehle ich doch die etwas knalligeren Farben und das Breitbildformat.

Des Weiteren gibt es im Toy Story Retro Roundup noch einige Making Ofs, Intervies und Behind the Scenes-Filmchen zu den Spielen, ihr könnt euch die Packshots in 3D anschauen und die Storys zu den Spielen durchlesen. Das sind alles nette Zusatzinhalte, die das Gesamtpaket etwas abrunden.