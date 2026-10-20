Angespielt: Stackmon

Creature Collector Games gibt es in allen möglichen Variationen, aber eines wie Stackmon habe ich bisher noch nicht gespielt.

Kreaturenkarten sammeln aber nicht als TCG

Wenn man an Monster und Sammeln denkt, kommt zu erst natürlich Pokemon in den Sinn, doch das Genre hat sich inzwischen massiv erweitert. Digimon, Palworld, Animo, Monster Hunter: Stories, Dragon Quest: Monsters, jede Menge Indie Titel und unzählige Fanprojekte. Und dann auch noch TCG zu den verschiedenen Spielen. Stackmon bringt aber sowohl das Monster als auch das Karten Sammeln zusammen.

Was unterscheidet Stackmon jetzt aber von anderen Creature Collectors? Ganz einfach, wir befinden uns eben nicht in einem TCG, sondern in einem Karten basierten Aufbau- und Rollenspiel. Anstatt „nur“ die Karten der Kreaturen zu sammeln müssen wir außerdem auch unser Lager aufbauen und Ressourcen sammeln.

Eine Gemeinsamkeit zu Pokemon, sowie Stacklands lässt sich dabei kaum verleugnen, wird aber auf einen kreative Art miteinander verknüpft. Zusätzlich sehen die Stackmon selbst auch wirklich schön und vielfältig aus.

Auch bei Stackmon gibt es einen sehr eifrigen Professor

Wie zu erwarten gibt es natürlich einen Professor, welcher uns auch direkt unser erstes Stackmon gibt. Wir haben die Auswahl aus Feuer, Wasser und Pflanze. Das kommt mir doch bekannt vor…egal.

In dieser Welt gibt es also Trainer, die ihre Stackmon nach dem Typ auswählen und sich in Arenen zusammentun und unsere Aufgabe ist, wie sollte es anders sein, diese zu besiegen und ihre Orden an uns zu nehmen. So weit so bekannt.

Hier kommt aber der Twist. Um unsere Stackmon zu stärken müssen wir nicht nur Kämpfen, sondern auch unsere Siedlung ausbauen. Dafür benutzen wir Ressourcen, die wir aus Boosterpacks bekommen und können mit den richtigen Kartenstapeln auch neue Gebäude und Verbrauchsgüter craften. Mit einem Lagerfeuer können wir zum Beispiel unsere Beeren rösten und damit ihre Heilkraft erhöhen oder mit einem Ofen Ziegel brennen.

So weit macht der Basenbau wirklich Spaß aber es sammeln sich auch sehr schnell so einige Karten in unserer Basis an.

Schere, Stein, Papier aber in Echtzeit

Die Kämpfe in Stackmon laufen automatisch ab. Abhängig von ihrer Angriffsgeschwindigkeit werden die Attacken in regelmäßigen Abständen ausgeführt. Dabei gelten klassische Elemtarschwächen, wie Wasser > Feuer > Pflanze > Wasser. Wenn wir jetzt eine Beere benutzen wollen um unser Stackmon zu heilen, dann legen wir die Karte einfach direkt drauf und sie wird nach kurzer Zeit verbraucht und löst die Heilung aus. Auch das Auswechseln Funktioniert so. Einfach zu jedem beliebigen Zeitpunkt die Karte meines Stackmon mit der eines Anderen tauschen und schon kämpft das andere, während ich das verwundete pflegen kann.

Außerdem gibt es noch ein paar „Skills“ die im Kampf jederzeit eingesetzt werden können und dann Brand oder Benommenheit auslösen. Je nach Abklinkzeit sind diese auch mehrfach im Kampf einsetzbar.

Die Kämpfe sind witzig aber bieten nicht viel Tiefe. Stackmon jederzeit heilen und tauschen zu können macht die Kämpfe sogar noch zusätzlich leichter. Einzig das Limit von 3 Stackmon und die begrenzten Taschenplätze sorgen dafür, dass wir uns schon im Vorfeld überlegen sollten, was wir wirklich benötigen.

Kurzweilig mit Potential

In der Demo sind die Kämpfe jetzt noch nicht wirklich fordernd aber da die Stackmon je 2 Skills und 2 Fertigkeiten haben können um aktive und passive Boni zu nutzen und dazu noch Ausrüstung tragen können, steckt da noch eine Menge Potential drin. Ich hoffe auf Kämpfe, in denen der schnelle Einsatz der Items und das Spontane Wechseln wirklich einen Unterschied machen. Außerdem zeigen die Screenshots auf Steam bereits Kämpfe gegen größere Gegner, bei denen auch gleiche mehrere Stackmon antreten müssen-

Der Basenbau wird allerdings sehr schnell unübersichtlich, daher schätze ich mal, dass es im späteren Spielverlauf sehr voll in der Basis wird. Zwar gibt es auch Lagermöglichkeit und wir können alles frei in der Basis platzieren, trotzdem häufen sich die Karten für Items und Ressourcen sehr schnell an.

Auf jeden Fall ein schönes Spiel für Menschen die gerne Monster sammeln und ein wenig Kartenchaos mögen.

Bild: 2026 © Riftpoint Entertainment